冷嘲熱諷的人都是膽小鬼 拔尖刺！找出不滿源頭能有效反擊

你是否曾經遇到過那些喜歡話中帶刺、諷刺他人的人？這些人似乎樂在觀看他們引起的痛苦。專業諮商心理師林萃芬透露了如何應對這種棘手情況，並揭示這些人背後的心理。

不敢直接說出心中的不滿，友善背後的隱藏攻擊手法

很多人以為，喜歡諷刺的人都會表現出刻薄的樣子，其實不然，根據我長期的觀察，很多諷刺者大部分的時間都表現得親切友善，不會把敵意明明白白寫在臉上。

可是，當諷刺者看對方不順眼，或暗中生對方氣時，就會採取一些間接的手段來攻擊對方，譬如說，他們會藉著言語諷刺間接傷害對方；或故意把對方的東西弄丟，讓對方蒙受財務的損失。諷刺者之所以不敢直接說出心中的不滿，是因為他們的膽子其實很小，深怕公開說出自己的想法，會和對方起衝突，為了避免與敵人正面對打，他們寧可暗中放箭。

拔尖刺！讓諷刺者公開「話裡玄機」

想拔掉諷刺者話中的尖刺，一個方法是讓他們公開說明「話中的含意」。曾在聚會上見到有人成功用此法拔去諷刺者的尖刺，令人暢快。那次聚會，諷刺者不知何故受傷，對所有人充滿敵意。雖然大家心中不舒服，但礙於情面，無人敢直接問：「為何一直講話刺我？」或許因看出大家太柔順，諷刺者越發囂張。

當他又挑釁外號小辣椒的朋友，問：「你爸聰明、成功、英俊，你怎麼一點都不像？」小辣椒按耐不住，不悅地反問：「你意思我長得醜、笨、不成功？」

逆襲拆解諷刺者「虛與委蛇」面具

沒料到小辣椒會逼他公開說明，諷刺者滿臉通紅，吃力地解釋：「我……沒有這意思。」諷刺者不將「敵意」表露，外表看似友善，內心卻極防衛，讓人誤認他們「好相處」，其實「難應對」。

與之交往，常有「右手歡迎、左手攻擊」的不快。因此，要讓諷刺者停止攻擊，有時不能忍氣吞聲，直接點明他們話中的含意，或許能克制他們冷嘲熱諷的衝動。

玩笑界線宣言，請諷刺者不要再開這種玩笑

也有些諷刺者比較滑溜，就算已經挑明了問他：「何以你要一直刺激我？」他們還是會嘻皮笑臉地對你說：「我是在開玩笑，你不要那麼認真。」並試圖把問題丟回你的身上：「是你沒有幽默感，我沒有諷刺你。」

這個時候，不要鬆口，繼續表明：「我不喜歡別人開我這種玩笑，請你以後不要再開這種玩笑。」把握機會跟對方把語言界線說清楚，他們才會知道你不是軟柿子，不能任意用話傷你的自尊。

了解諷刺背後藏滿心怨言 不敢說的源頭

有句話說：「冷嘲熱諷是冰山一角，它隱藏了一座怒火中燒的大山。」短短二十幾個字，卻非常傳神地描繪出諷刺者的內心世界。

當認識的人，特別是你的親人，不斷地用言語諷刺你時，不妨認真地省思一下：是不是有哪裡惹他生氣？讓他必須不斷地對你冷嘲熱諷，才能澆熄心中的怒火呢？不要忽略親朋好友間輕鬆的玩笑和暗示，通常當有人說：「別認真，我是開玩笑的。」那可能就是他隱藏的真心話。

（本文出自《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》，時報出版社，未經同意禁止轉載。）