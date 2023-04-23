健康是種會輕易失去的東西

在生病之前，我從來沒有意識到，健康是種會輕易失去的東西。

身體裡的每一個器官唯有在生病的時候，才會感受到它的存在。例如平時吃好喝好，可是一但胃痛，那股從肚臍上方陣陣傳來，猶如刀割般的絞痛，就會持續提醒妳：「嘿，當我出狀況的時候，妳的日子也不能如常好好地過喲！」

第一次生大病的經驗，是大學時期過度打工、忽略身體需要休息，加上精神壓力，最後罹患了顳顎關節炎。經過一年多的治療，我的嘴巴終於恢復到常人開闔的狀態，只是每天晚上睡前還需要含著一塊咬合板，護住我的關節免於過度磨損。

那次生病就像一記棍子往我腦袋上掄，把長年熬夜、不知節制的我敲醒。即使經濟窘迫情況與學業壓力依舊，時間一到，我還是會乖乖閉上眼睛躺平，不再挪用身體休息的時間。然而「好了傷疤，忘了疼」這句俚語不假，在安然度過研究所求學時期、取得外商公司門票之後，我的壞習慣再次發作，繼續用各種理由，犧牲睡眠時間。

外商公司既然能支付豐厚的報酬，對於員工的要求想必不會鬆懈。剛進公司時，我就被各種複雜難懂的Excel表格擊垮，包括財務部的巨集語法、估算年度業績用的各品項銷售預測欄位……數學一直是我的弱項，打開電腦看著這些密密麻麻的數字公式，心裡頭滿滿都是焦慮。

為了弄懂這些計算規則，我得花上大把時間坐在電腦前研究，上班時間若是在辦公室裡待久了，主管就會走過來趕人：「妳怎麼還待在這裡？客戶都不用管了嗎？」

被趕出門的我只能狼狽關掉電腦，乖乖按著行程表跑客戶。忙完一天的日程後，再回到辦公室，繼續與我看不懂的表格奮戰。那段日子，我通常在電腦前忙到晚上十一點多才能站起身，關掉空調、鎖上辦公室大門，帶著一身的疲倦，回家洗澡。

那段日子，每天睡覺的時間大概只有五個小時，如果遇到要趕報告的日子，甚至只能睡三小時，畢竟我太害怕被主管釘在牆上了。除了面子問題，更害怕失去往上爬的機會，生怕自己不夠出色的績效，會成為升遷之路的阻礙。

好好照顧自己，為了世上獨一無二的自己

人生有許多不能由自己做主的意外，但同時，也有許多可以做好的事情。例如，善待自己。

生病了，為什麼不願意好好休息？為什麼要逃避「身體出狀況了」這個現實，卻在自己體力稍稍好轉的當下、立刻投入工作，回到忙碌的職場中呢？

我不想替別人添麻煩，不希望因為自己生病，造成同事工作量加重的負擔。最後，我給自己添的麻煩，卻是不可逆的健康傷害。

我總是掛念著別人，卻忽略該照顧好自己。直到疲憊不堪的身體用各種病痛提醒我，才驚覺自己多年以來的慣性，錯得有多離譜。

圖為《你不能選擇出身，但能活出想要的人生》書封。圓神出版社提供

最愛自己的，必須是自己。

當你健康無恙，一切都平安美好，但當你病了、倒下了，原先的生活圈或許會出現短暫的騷亂，但很快地，工作可以找到替補的新手、事務會有其他人延續進行。

在職場上，任何人都可以被取代。失去了你，世界依然如常運行。好好照顧自己，為了真正愛你的那些人，也為了這世上獨一無二的，你自己。

（本文出自《你不能選擇出身，但能活出想要的人生》，圓神出版社，未經同意禁止轉載。）