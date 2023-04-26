「永遠不可能成為他們的一份子」 拒絕學術行政職缺邀約後

去年春天我有過這種經驗。我坐在一個法式早餐店裡，聽兩個男人談論我會遇到的挑戰。他們所說的挑戰是指：一旦我接受那個能讓我成為聖女貞德、領軍到崇高的學術平原上、用我的劍砍落每一個無能教職員的頭、而後獲准和國王及其大臣們一起坐在其神聖會議室裡的行政職位，我將可能遇到的挑戰。

回家之後我有種感覺：我剛才雖然獲邀（雖然僅能以觀察員的身分）加入了一個老男孩俱樂部，但他們也表明了他們的立場，也就是我永遠不可能成為他們的一份子。他們要我接受治理學校的行政權，但我知道，他們仍將緊緊抓住權力的韁繩不放手。

這感覺對我來講實在太熟悉了，跟當年我聽我父親談論他的商業交易時的感覺一模一樣：我感覺自己獲准進入了一個不對外開放的權力世界，可是事實上我永遠不可能在那舞台上當主角、卻只能當配角；我只要在那裡取悅他人、應聲說是、豎起耳朵傾聽即可。我覺得—這感覺讓我不寒而慄—接受這個職務就等於背叛我自己。

於是我對自己說：「我不喜歡這個感覺。不錯，我可以替學生和教職員做很多事情，而且這是個難得一遇的挑戰，但是我得為它付出我不願意付出的代價。我已經終於騰出專心寫作的時間；我打算循著這條路走下去，看看它最終會把我帶到哪裡。」然後我拒絕了他們的邀請。

然後我有什麼感覺？一種既傷痛又自由的感覺。我為無法融入、無法順應他們的期望去貢獻產值、無法成為我所熱愛之學術圈的一員而感到傷痛。但是，我也為我能擺脫他人的期望而擁有自由、我能忠於自己的靈性追求感到歡欣鼓舞。我當時是一個既自私又自欺的人嗎？我不這麼認為。

當女英雄對一個新的英雄任務說不的時候，她會感到非常不安。相對於英雄任務，她的另一條道路很可能就是自暴自棄、無作為、以及不再具有影響力。在我們的文化裡，這意謂了死亡和絕望，因為我們的文化鼓勵個人藉更多的努力、用更快的速度取得更好的社會地位。大多數人都害怕：如果沒有成為佼佼者，他們就會成為沒沒無聞的隱形人，那時他們該怎麼辦？

當女人無事可做時，她得學會如何單純地活著。「活著」並不代表揮霍生命，卻代表了自我紀律。女英雄必須傾聽她內心裡的真實聲音；也就是說，她必須關掉那些急於教她該怎麼做的其他聲音。

她必須願意忍受這種因前途不明確而出現的緊張惶恐，直到新的生命形式展現出來。任何鬆懈都會使成長夭折、改變無從發生、轉化過程被反轉為退化。「活著」需要勇氣和做出犧牲。

在做出犧牲時，女人必須放棄所有應該放棄的東西，包括過去的習性和行為模式。她也必須開始對她實在無心擔任的職位說不，即使她往往會因此無法再從外界獲得認可和掌聲。在說不之後，在她還沒有找到明確的新路之前，一個有待縫合的裂口也會在她的心中出現。

在我做出決定幾天之後，當我正在沙灘上散步的時候，有個四、五個月大、躺著踢動雙腳的女嬰突然出現在我的心眼之前。她赤裸裸地躺在陽光下，咕嚕咕嚕地自說自話，無拘無束並且自由自在。這個心象頓時療癒了我！

說不—國王必須死去

女人很難啟齒說不，因為被別人、尤其被國王揀選總會讓她感到非常快樂。我們喜歡取悅爹地、老闆、同事和我們的情人。我們不喜歡讓別人失望，因為我們的自我價值有一大部分來自我們為別人創造快樂的能力。

我們內心中的小女孩不希望自己被排除在群體之外或被別人遠遠拋在後頭。不去跟其他人打成一片會是一個非常痛苦的選擇。而且，我們不能沒有收入。

當我們試圖從靈性荒漠—我們為男性榜樣服務時置身所在的荒漠—遷出時，沒有幾個偉大的爹地會說：「你做得很好，我就希望你這麼做；去吧，去走你自己的路。」

他們的一般反應是：「你不接受這個位置的話，你就放棄了你的生涯發展」、「你怎麼可以讓我們失望？」、「你根本不曉得什麼是敬業」、「你根本沒有能力接受這個挑戰」。這些斥責對任何人來講都是很刺耳扎心的話，但對不喜歡讓別人失望、或一向冀求男人認可和認證的女人來講尤其如此。

然而，就是在這些讓我們特別感到軟弱的時刻，我們才可能真正成長。

琴．波倫（JeanShinoda Bolen）說：「如果我們做某事只是因為想滿足別人的期望或取悅別人，或只是因為害怕某人，我們就更進一步遠離了真實活著的感覺。

如果我們只想一直活出我們所熟悉的角色，我們將要付出的代價就是：越來越遠離那存在於集體無意識裡的陰性本質—它不僅哺育我們，也會不時提供我們難以吞嚥的生食，讓我們亂了方寸、不知所措。往往，在生命的某個轉折點上，不知所措恰是我們所需要的，因為唯有在經歷迷途、始終走不出森林、以致驚慌失措之後，我們才有可能重新找到我們的正路而有所改變。」

圖為《女英雄的旅程》書封。心靈工坊提供 對父權說不之後，我們會怎樣？我們將可以在心中騰出一個空間，用它來跟陽性本質發展出新的關係。

陽性本質並不是指那個早已和陰性本質斷絕關係—如許多美國男人一樣—達數千年的陽性聲音，而是指那個存在於我們內心、具有創意、能把我們帶到萬物之母跟前、好讓我們重新連結於陰性本質的陽性人物。

對父權說不之後，我們便「展開了掉入深淵之旅，進入女神的神聖國度，在那裡遇見被放逐而潛伏在幽冥水域達五千年之久、為陰性本質所有的權能和熱情。」

（本文出自《女英雄的旅程》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）