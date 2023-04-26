「沒有一個同事知道我有多不快樂」她對正職說不後 6個月收入達標

在過去三十年裡，女人仍然必須在多半由男人定義和管理的環境中工作。雖然女人的地位在各方面已經大幅提升，而且並非每一個男人都想支配女人，但真相是：女人—甚至大部分女性老闆—在大多數工作環境中仍舊依循男人的行事模式。逾時工作、強調利潤以至於忽視家人關係，這些情況都是常態，而非例外。

一旦女人生出「這一切所為何來」的感覺，她千萬不要對老闆或同事提起這種感覺。直到最近，只有極少數女人能做榜樣、願意對她們自己說：「放手吧，是時候了，我該為自己尋找新的出路了。」此刻已在這樣做的女人只能在還沒有地名的水域上自行摸索前進。

三十幾歲的潘從事新聞工作已有八年之久。她剛從一個專以娛樂圈人士為讀者、工作壓力極大的雜誌社離職，成為了一個專欄自由作家。我問她，她對她的決定有什麼感想？她答說：「沒有一個同事知道我有多不快樂，因此當我說我想離職的時候，我的老闆大吃一驚。

我的同事們不知道我是什麼樣的人，而且我也跟他們保持距離。做為一個記者，你不能把自己的感覺或意見講出來，因此我始終都戴著一副面具在臉上。我也不想讓別人知道我如何感覺或我是什麼樣的人，因為真實的我並不想留在那個地方。

我從來都不喜歡所謂的硬新聞、在壓力之下硬逼別人說出他們所不想透露的事情。我對不斷使用心機和利用別人深感厭惡。」

她繼續說：「有六年之久，我從來不曾傾聽過自己的感覺，而是藉揮霍金錢來宣洩情緒。我因為害怕失敗、不想犯錯而不停工作。我非常渴望別人的認可，而且我在媒體界的發展也完全有賴於別人對我的評價。」

「但是，我畢竟向我自己證明了我是一個優秀的作家和評論者—寫作滋潤了我的心靈。去年我有機會在家兼差從事自由寫作。就在那時候，有一個微小聲音在我的心裡說話：『這個工作就是我想要的，這是我真正想要的工作。』但我不想聽這個聲音；我說：『真不幸啊，我們還是走著瞧吧。』」

「今年我開始意識到我已經實現了我當初訂下的所有目標。我已經是一個優秀的經理和優秀的作者，也是一個人人都想閱讀和引述的週刊評論家。但我並不快樂；我的感覺說我不想站在這些位置上，但我並不想聽進這種話。我不想變成一個被同業說成『離合器出了狀況』的人。」

「然後我開始思考『外界認可』的問題。我真的想變成《洛杉磯時報》的評論家霍華德．羅森伯格（Howard Rosenberg）嗎？沒錯，我可以變成他，但我真的想這樣嗎？我並不想在截稿日的壓力下寫作，寧可自由自在寫出我真正想寫的文章。

我必須接受我的時間和精力都有其限度的事實、並勇敢承認『我就是這樣』。如果我能騰出時間、用來展現我的創意，我打算用幽默風趣的方式表達這些創意。」

「於是我預先告知老闆我打算辭職。我心想：『我喜歡寫作；即使我將無法賺這麼多錢、也將不再像現在這樣有名氣，但我還是可以因為寫了一個我喜愛的專欄而感到心滿意足。』我的老闆對我說：『你這樣做是不對的；你現在完全反向而行，放棄了你的大好前途。』我到現在都還必須用盡全身力氣來對抗這個高高在上、不斷告誡我說『你應該這樣做，這才是唯一正道』的聲音。我一向痛恨這種絕對權威，但長期以來我卻對它言聽計從。」

「我辭了職，現在我非常喜愛我的工作。昨天晚上我寫了一篇令我自己開懷大笑的專欄，立刻就打電話唸給我的編輯聽。我以前總想一舉成名，但現在我不再有這種需要了；我可以用我自己的標準來衡量我自己。」

開始從事自由寫作之後，潘還是會不時質疑自己的決定，但她在六個月內就在收入上達標。在為題材多元的稿約寫稿時，她樂在其中。要做出類似的決定，女人的確需要具有無比巨大的勇氣。

女人說不之後，會怎樣？

圖為《女英雄的旅程》書封。心靈工坊提供 當內在那個具有權威的聲音說「他沒說錯，你的確反向而行、放棄了你的大好前途」，女人即使拒聽，她還是會陷入一連串複雜的情緒裡。她會覺得空虛、覺得放棄了眾人所認可之成功途徑的自己是個失敗者。她會害怕自己令人失望、傷害了自己的外在形象。然而，說不、保護自己、傾聽自己的真實聲音、打斷內在暴君的話，這些行動無不自帶一種力量。

（本文出自《女英雄的旅程》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）