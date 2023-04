25歲的她夾在優秀同儕和客戶羞辱中 撐兩年為心理健康棄高薪

我能做到的,不過是「盡力」而已

面對優秀同儕的壓力與日日夜夜被客戶羞辱的壓力中,過度用力的我,一點一點開始變得不對勁。

第一個跡象是,我開始害怕電話鈴聲。

客戶經理的工作原本就需要大量的溝通,每天撥打上百通電話是家常便飯,接起電話時,我總是精神奕奕、風趣說笑。掛掉電話之後,我卻感受到情緒從山峰直墜谷底,有著巨大的落差。

電話中樂觀開朗的口氣,只不過是我想向外表達的形象,其實我內心煩悶、恐慌,卻不能對任何人講,因為害怕示弱,害怕被發現「啊!妳果然不夠優秀,是一個即將輸掉的失敗者」。

於是,我應答來電的動作越來越緩慢。有時明明已經看見手機螢幕亮起,熟悉的分店電話號碼就在上頭閃啊閃,卻遲遲無法伸出手指、按下接聽鍵。有時候,明明早就安排好客戶拜訪行程,車開到停車場後,我卻遲遲不願意熄火,只是坐在車子裡面,一遍又一遍地重複播放音樂。像是在逃避不喜歡的場合,能拖延幾分鐘都好……。

那時最常反覆播放的,是一首叫〈Bad Day〉的歌:「Cause you had a bad day,你只是一時地不順遂,You're taking one down,你只是剛好意志消沉,You sing a sad song just to turn it around.你只是唱了一首悲傷的歌。轉個身,一切就雨過天晴……」

如果能轉個身就放晴,該有就好。

無法從工作中獲得自我價值感的我,每天晚上都會打開人力銀行的頁面,查找各種行銷工作職缺,然後再灰心地發現,沒有任何一個工作,能帶來與目前收入旗鼓相當的薪酬。

最後,我連出門上班都感到困難。

終於有一天,我將自己捲成一團、縮在棉被裡,無論如何都無法說服自己穿上襯衫、出門上班。看著被我關成無聲的手機螢幕不斷閃爍來電通知,一通、兩通……

我哭著打電話給要好的大學同學,問她有沒有空,告訴她,真的覺得自己很不對勁,需要去看醫生。

講義氣的同學很快就抵達,摟著我的肩膀、陪我到醫院的身心科掛號。進到診間,醫生才開口說一句:「怎麼啦?」我就開始唏哩嘩啦地哭,滿臉鼻涕眼淚地用破碎的句子描述我的挫折:「我覺得我不管怎麼做,客戶都不高興……」「別的同事做得很好很好,可是我真的很努力了啊,但是我就是做不到,沒辦法跟他們一樣好。」「我真的不知道該怎麼辦……」

哽咽地到櫃檯領藥結帳之後,同學送我回家。我像一條在岸上掙扎的魚,瞪著擱在茶几上的藥包,遲遲無法決定該不該立刻吞一顆藥丸,接著去睡覺。

最後我打開電腦,輸入整串難懂的藥物名稱查詢,不意外地發現,睡前要吃的是安眠藥,早上該吃的是抗鬱劑。

那天晚上,我吞了安眠藥後沉沉睡去。隔天出門上班前,我按照醫囑除下抗憂鬱藥丸,期待奇蹟出現,我的這一個工作天,能在服藥後變成溫柔順遂的日子。結果那天,我感覺自己像是一條被包覆在泡泡裡的金魚。

難相處的客戶嫌惡表情如常、陳列員不理不睬的冷淡態度毫無改變。但當這些總是重重打擊我自尊的事情發生時,原先應該尖銳如刀鋒戳刺的受傷感,被一種像是被鈍刀敲擊的感受取代。

我意識到,其實今天與先前每一個工作日所發生的事情,並沒有任何差別。只是服藥後的我,感官變得遲緩,否定的話語依然鑽進我耳裡,但被藥物包裹的神經已經不再敏感,不再輕易感受到痛楚。即使察覺到那些句子裡頭的惡意,可是過去那種一下子被傷害到自尊、尷尬到無地自容的窘迫心情,一整天都沒有發生。

這天工作結束後,我回到家,看著藥袋,內心再次陷入掙扎。

服藥,就可以靠著神經被麻痺的藥效,將自己裹在一層安全軟墊裡,讓外界惡意的言語無法輕易形成痛苦。但其實,一切都沒有改變—客戶一樣拒絕配合、我的工作績效一樣卡在原地,只不過對自己成為失敗者的那份挫折感,變得不再強烈而已。

所以,就這樣了嗎?我唯一的選擇,就是用藥物麻痺自己的感受嗎?

而這只是剛開始,是我的第一份工作。接下來的生活,我是不是也只能依靠藥物,才能繼續面對現實?這是我面對惡意時,唯一的應對方法嗎?

所有機關算盡的盤算,只不過是我在掌握有限資訊的情況下,能做到最好的規畫。但人生哪裡是這麼單純的事情呢?天災人禍也好,人事變遷也好。就算我們勤勉地將所有能做好的事情做到滿分,依然無法真正控制未來的走向。我能做到的,不過是「盡力」而已。

以為進了薪資高、名聲響亮的外商公司,人生就能自此順利,卻沒想到後頭還有千難萬難。原來生活是一連串被打擊後爬起來、下一秒卻可能又被另一件事絆倒的過程,沒有電影裡終於打敗惡棍,「從此大家過著幸福快樂的生活」這種結局。

討好別人不該是我的使命

服藥那幾天,我在情緒變得遲鈍、不再敏銳回應外界種種的情況下,反覆思考未來的路該怎麼走下去。最後我終於想通:我的痛苦,來自於太過在乎別人的眼光。

從小到大,我不斷在追逐別人認同過程中,給自己太大的壓力。希望讓父母感到驕傲、期待獲得老師的認同;最後,渴望自己在職場裡成為一顆閃亮星星,被上司或客戶喜愛。

我把注意力放在別人對我的觀感上頭,為此付出所有力氣,卻忘記了,討好別人不該是我的使命。

別人是別人,我是我。為什麼總想著別人如何看待我,卻不花一絲精神去思考,撇除別人的目光之後的我,究竟想用什麼方法,活在這世界上呢?

不為了別人的掌聲而努力上臺表演;不為了長輩的稱讚而熬夜念書。

可不可以開始純粹地喜愛一件事情,不再只是為了取悅誰?

那年我二十五歲,在身心解離的痛苦中,終於了解到:自己可以活成不同的模樣。

日子繼續往前推進,壞客戶依舊用粗俗的難聽話語回應我的每一次提案,優秀又幸運的同事績效仍然像美麗的煙火一般,引來各方大主管拍手稱許。我持續在「覺得自己不夠好」的自我貶抑中,艱困前行。但不同的是,我不再依賴藥物麻痺感受,而是開始練習「我」這件事情。

我盡力了,我問心無愧,很多事情,本來就不是我能夠控制。眼前的輸贏只是眼前,不是以後,甚至,輸贏根本就沒有存在的必要。因為我想要的,與別人不一定相同。

兩年後,我遞了辭呈,離開這個我曾經削尖了頭都要鑽進來的外商窄門,放下我一直捨不得的豐厚薪水。

傾盡心力付出的案子化為泡影。在各種鳥事襲來的同時,卻也有著閃閃發亮的時刻:新專案一炮而紅、媒體爭相採訪,或是銷售創下史上最高

在這之後,我過得快樂嗎?

遇過無良老闆、欺詐廠商、惡意排擠後輩的老紀錄、難以協調的合作單位最後成為最緊密的夥伴……沒有一帆風順,卻在順境逆境之間,累積出滿滿經驗值。

我相信許多事情背後,總有神祕的因緣,很多看似曲折的辛苦,其實正將我們帶往一條美好的道路。這看似老派雞湯文的論調,卻是我活了大半輩子後,最衷心的感想。或許在此刻,你正面對巨大壓力,對無能為力的自己感到挫折沮喪,但請一定要記得,你的人生路還很長,再不開心的事情終究都能過去。重點是,你想成為什麼樣的人?

圖為《你不能選擇出身,但能活出想要的人生》書封。圓神出版社提供

把別人的眼光拋到腦後,花更多的精力與自己好好對話,為自己做決定,實踐一個心甘情願的人生。即使吃苦,也能甘之如飴,因為那是自己的選擇,我們明白眼前的辛苦,是為了內心渴望的未來。

