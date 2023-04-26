25歲的她夾在優秀同儕和客戶羞辱中 撐兩年為心理健康棄高薪

我能做到的，不過是「盡力」而已

面對優秀同儕的壓力與日日夜夜被客戶羞辱的壓力中，過度用力的我，一點一點開始變得不對勁。

第一個跡象是，我開始害怕電話鈴聲。

客戶經理的工作原本就需要大量的溝通，每天撥打上百通電話是家常便飯，接起電話時，我總是精神奕奕、風趣說笑。掛掉電話之後，我卻感受到情緒從山峰直墜谷底，有著巨大的落差。

電話中樂觀開朗的口氣，只不過是我想向外表達的形象，其實我內心煩悶、恐慌，卻不能對任何人講，因為害怕示弱，害怕被發現「啊！妳果然不夠優秀，是一個即將輸掉的失敗者」。

於是，我應答來電的動作越來越緩慢。有時明明已經看見手機螢幕亮起，熟悉的分店電話號碼就在上頭閃啊閃，卻遲遲無法伸出手指、按下接聽鍵。有時候，明明早就安排好客戶拜訪行程，車開到停車場後，我卻遲遲不願意熄火，只是坐在車子裡面，一遍又一遍地重複播放音樂。像是在逃避不喜歡的場合，能拖延幾分鐘都好……。

那時最常反覆播放的，是一首叫〈Bad Day〉的歌：「Cause you had a bad day,你只是一時地不順遂，You're taking one down,你只是剛好意志消沉，You sing a sad song just to turn it around.你只是唱了一首悲傷的歌。轉個身，一切就雨過天晴……」

如果能轉個身就放晴，該有就好。

無法從工作中獲得自我價值感的我，每天晚上都會打開人力銀行的頁面，查找各種行銷工作職缺，然後再灰心地發現，沒有任何一個工作，能帶來與目前收入旗鼓相當的薪酬。

最後，我連出門上班都感到困難。

終於有一天，我將自己捲成一團、縮在棉被裡，無論如何都無法說服自己穿上襯衫、出門上班。看著被我關成無聲的手機螢幕不斷閃爍來電通知，一通、兩通……

我哭著打電話給要好的大學同學，問她有沒有空，告訴她，真的覺得自己很不對勁，需要去看醫生。

講義氣的同學很快就抵達，摟著我的肩膀、陪我到醫院的身心科掛號。進到診間，醫生才開口說一句：「怎麼啦？」我就開始唏哩嘩啦地哭，滿臉鼻涕眼淚地用破碎的句子描述我的挫折：「我覺得我不管怎麼做，客戶都不高興……」「別的同事做得很好很好，可是我真的很努力了啊，但是我就是做不到，沒辦法跟他們一樣好。」「我真的不知道該怎麼辦……」

哽咽地到櫃檯領藥結帳之後，同學送我回家。我像一條在岸上掙扎的魚，瞪著擱在茶几上的藥包，遲遲無法決定該不該立刻吞一顆藥丸，接著去睡覺。

最後我打開電腦，輸入整串難懂的藥物名稱查詢，不意外地發現，睡前要吃的是安眠藥，早上該吃的是抗鬱劑。

那天晚上，我吞了安眠藥後沉沉睡去。隔天出門上班前，我按照醫囑除下抗憂鬱藥丸，期待奇蹟出現，我的這一個工作天，能在服藥後變成溫柔順遂的日子。結果那天，我感覺自己像是一條被包覆在泡泡裡的金魚。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

那天晚上，我吞了安眠藥後沉沉睡去。隔天出門上班前，我按照醫囑除下抗憂鬱藥丸，期待奇蹟出現，我的這一個工作天，能在服藥後變成溫柔順遂的日子。結果那天，我感覺自己像是一條被包覆在泡泡裡的金魚。

難相處的客戶嫌惡表情如常、陳列員不理不睬的冷淡態度毫無改變。但當這些總是重重打擊我自尊的事情發生時，原先應該尖銳如刀鋒戳刺的受傷感，被一種像是被鈍刀敲擊的感受取代。

我意識到，其實今天與先前每一個工作日所發生的事情，並沒有任何差別。只是服藥後的我，感官變得遲緩，否定的話語依然鑽進我耳裡，但被藥物包裹的神經已經不再敏感，不再輕易感受到痛楚。即使察覺到那些句子裡頭的惡意，可是過去那種一下子被傷害到自尊、尷尬到無地自容的窘迫心情，一整天都沒有發生。

這天工作結束後，我回到家，看著藥袋，內心再次陷入掙扎。

服藥，就可以靠著神經被麻痺的藥效，將自己裹在一層安全軟墊裡，讓外界惡意的言語無法輕易形成痛苦。但其實，一切都沒有改變—客戶一樣拒絕配合、我的工作績效一樣卡在原地，只不過對自己成為失敗者的那份挫折感，變得不再強烈而已。

所以，就這樣了嗎？我唯一的選擇，就是用藥物麻痺自己的感受嗎？

而這只是剛開始，是我的第一份工作。接下來的生活，我是不是也只能依靠藥物，才能繼續面對現實？這是我面對惡意時，唯一的應對方法嗎？

所有機關算盡的盤算，只不過是我在掌握有限資訊的情況下，能做到最好的規畫。但人生哪裡是這麼單純的事情呢？天災人禍也好，人事變遷也好。就算我們勤勉地將所有能做好的事情做到滿分，依然無法真正控制未來的走向。我能做到的，不過是「盡力」而已。

以為進了薪資高、名聲響亮的外商公司，人生就能自此順利，卻沒想到後頭還有千難萬難。原來生活是一連串被打擊後爬起來、下一秒卻可能又被另一件事絆倒的過程，沒有電影裡終於打敗惡棍，「從此大家過著幸福快樂的生活」這種結局。

討好別人不該是我的使命

服藥那幾天，我在情緒變得遲鈍、不再敏銳回應外界種種的情況下，反覆思考未來的路該怎麼走下去。最後我終於想通：我的痛苦，來自於太過在乎別人的眼光。

從小到大，我不斷在追逐別人認同過程中，給自己太大的壓力。希望讓父母感到驕傲、期待獲得老師的認同；最後，渴望自己在職場裡成為一顆閃亮星星，被上司或客戶喜愛。

我把注意力放在別人對我的觀感上頭，為此付出所有力氣，卻忘記了，討好別人不該是我的使命。

別人是別人，我是我。為什麼總想著別人如何看待我，卻不花一絲精神去思考，撇除別人的目光之後的我，究竟想用什麼方法，活在這世界上呢？

不為了別人的掌聲而努力上臺表演；不為了長輩的稱讚而熬夜念書。

可不可以開始純粹地喜愛一件事情，不再只是為了取悅誰？

那年我二十五歲，在身心解離的痛苦中，終於了解到：自己可以活成不同的模樣。

日子繼續往前推進，壞客戶依舊用粗俗的難聽話語回應我的每一次提案，優秀又幸運的同事績效仍然像美麗的煙火一般，引來各方大主管拍手稱許。我持續在「覺得自己不夠好」的自我貶抑中，艱困前行。但不同的是，我不再依賴藥物麻痺感受，而是開始練習「我」這件事情。

我盡力了，我問心無愧，很多事情，本來就不是我能夠控制。眼前的輸贏只是眼前，不是以後，甚至，輸贏根本就沒有存在的必要。因為我想要的，與別人不一定相同。

兩年後，我遞了辭呈，離開這個我曾經削尖了頭都要鑽進來的外商窄門，放下我一直捨不得的豐厚薪水。

傾盡心力付出的案子化為泡影。在各種鳥事襲來的同時，卻也有著閃閃發亮的時刻：新專案一炮而紅、媒體爭相採訪，或是銷售創下史上最高

在這之後，我過得快樂嗎？

遇過無良老闆、欺詐廠商、惡意排擠後輩的老紀錄、難以協調的合作單位最後成為最緊密的夥伴……沒有一帆風順，卻在順境逆境之間，累積出滿滿經驗值。

我相信許多事情背後，總有神祕的因緣，很多看似曲折的辛苦，其實正將我們帶往一條美好的道路。這看似老派雞湯文的論調，卻是我活了大半輩子後，最衷心的感想。或許在此刻，你正面對巨大壓力，對無能為力的自己感到挫折沮喪，但請一定要記得，你的人生路還很長，再不開心的事情終究都能過去。重點是，你想成為什麼樣的人？

圖為《你不能選擇出身，但能活出想要的人生》書封。圓神出版社提供 自己的人生，不必用來討好誰。

把別人的眼光拋到腦後，花更多的精力與自己好好對話，為自己做決定，實踐一個心甘情願的人生。即使吃苦，也能甘之如飴，因為那是自己的選擇，我們明白眼前的辛苦，是為了內心渴望的未來。

（本文出自《你不能選擇出身，但能活出想要的人生》，圓神出版社，未經同意禁止轉載。）