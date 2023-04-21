目睹親人被剝奪生命...創傷該如何復原？ 從《鬼滅之刃》找答案

你是否曾經在安穩的生活中，突然嗅到血腥氣味，意識到幸福已經崩潰？竈門炭治郎說過：「幸福崩壞的時候，總是伴隨著血的氣味。」我們所處的世界越來越像《鬼滅之刃》所呈現的世界。面對四面八方的潛在危機，我們如何在這個充滿恐懼與不確定的世界中保持心理平衡？

《鬼滅之刃》角色如何應對創傷

大多數創傷事件產生的影響不會立即顯現，而會封存多年，漸漸侵蝕我們的心理健康，或是潛抑到我們的潛意識，或是扭曲我們的人格特質，等到症狀出現，通常都已經對心靈造成嚴重破壞。

《鬼滅之刃》中的每個角色都經歷創傷事件，但每個角色應對創傷的方式都不同。最嚴重的創傷經驗莫過於目睹親人被他人剝奪生命，《鬼滅之刃》中竈門炭治郎、竈門禰豆子、富岡義勇、栗花落香奈乎、胡蝶忍、不死川實彌、猗窩座，都曾目睹親人被殺害，但他們面對悲傷時所採取的反應卻個別差異很大。

《鬼滅之刃》家變版：親人遭剝生命，角色應變全記錄

竈門炭治郎遭逢巨變後，一心一意想要幫禰豆子找到變回人類的解藥。富岡義勇失去姐姐後，因為周遭人的閒言閒語，造成心靈受到嚴重的創傷，從此開始與人群隔離疏遠。胡蝶忍自從最愛的姐姐被殺後，開始模仿姐姐的一舉一動，臉上時刻掛著姐姐最愛的笑容，但炭治郎卻能聞到胡蝶忍壓抑隱藏的生氣味道。

不死川實彌的母親被注入血液成為鬼後，突然開始攻擊兄弟姊妹，實彌為了救弟妹，不得已讓母親在自己手中被日照消失，也因此，實彌特別痛恨鬼。猗窩座的悲傷、憤怒，則轉為強力的攻擊衝動，化為摯愛討回公道的報復行動。

喪親心靈復原：如何在失去親人後找回生活的勇氣？

《鬼滅之刃》中竈門炭治郎、猗窩座、煉獄杏壽郎以及杏壽郎的父親，都曾長期照顧生病的親人，再經歷親人過世的痛苦。長期照顧病人的過程中，除了經歷生理上的疲累，也承受著心理上的壓力與挫折，需要得到好的心理支持。

竈門炭治郎在父親過世後，繼承父親留下來的煤炭工作，每天辛勤的工作，努力讓一家七口過著幸福的生活。煉獄杏壽郎在母親過世後，始終抱持母親給他的信念，努力實踐母親給他的信念。失去妻子的杏壽郎父親，卻從此借酒澆愁，靠酒精麻醉自己。從小就是孤兒的「我妻善逸」常常淹沒在強烈的焦慮、恐慌的情緒中，不斷想要逃跑。喪親後會經歷不同的階段。

剛發生的「震驚期」

• 有些喪親者會自我感消失，缺乏對別人覺察。

• 有些喪親者會思考閉塞，感覺遲鈍麻木。

• 有些喪親者會歇斯底里，活動過多或過少。

• 有些喪親者會想跟死者一起走，這個時候最好不要讓他落單。

• 有些喪親者會過度理智，表面似乎沒有太大影響。像是「富岡義勇」。

一周到三個月是「追思期」

• 這個時候，喪親者會需要別人的幫助與協助。像是竈門炭治郎。

• 喪親者會更思念死者。

• 有些喪親者會夢到死者，感覺死者回來的幻覺。

• 有些喪親者會生理感到不適。

三個月到一年半是「混亂解體期」

• 有些喪親者會生活沒有目標，思考變得很緩慢。像是杏壽郎的父親。

• 有些喪親者退縮逃避人群。像是富岡義勇。

• 有些喪親者會出現死者曾經有過的症狀或行為。像是胡蝶忍。

• 有些喪親者會情緒憂傷孤獨，沒有現實感。

半年到兩年是「恢復期」

• 喪親者會開始對死者有現實的回憶。

• 喪親者會同時體會憂傷快樂的感受。

• 喪親者會恢復之前的功能。

• 喪親者會慢慢找回生命的意義。

社會資源助力家庭走出陰霾

圖為《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》書封。時報出版社提供 當家庭面臨重大危機事件，由於家人都陷入悲傷的情緒中，有時候會無法從家人身上得到支持的力量，哀痛的家庭氣氛會形成壓力，也會改變家人原本的互動方式。因此，擁有越多越完整的社會支持系統，包括親人、鄰居、同事、好友的協助陪伴，就越能調適危機。特別是親人的死亡方式不在預期中，對家人最具傷害性，需要的話，亦可透過心理諮商和宗教信仰來安定情緒。

（本文出自《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》，時報出版社，未經同意禁止轉載。）