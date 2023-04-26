處理過許多段感情問題，大部分的情感焦慮不外乎，為什麼這麼努力還是覺得對方不愛我？為什麼對方總是不理解我？為什麼我們這麼容易吵架？

情感這回事，就是同在一艘船上的兩人，一起划船往你們共同期待的方向去，而當中你總會遇到各種可能的生活波折與驚濤駭浪，你們要共同穩住船身，即使在偏離軌道時依舊能拉回原航線，當中總會遇到各種傷痛與破壞，像是船破了洞或槳斷掉，你們要共同協力解決，或共同做出決定，是否要尋覓新船放棄舊船。

然而許多在情感中又努力又焦慮的人，則是努力划船，船身卻在原地亂轉之外，覺得船身搖晃隨時就會翻覆，原因在於你可能從來就不相信你的另一半是你的隊友，反而認為他是你的競爭對手，你必須要划用力一點來贏過他，他才願意改變划船方向，跟著你前進，你可能難以跟隨他的判斷，也可能批判他的選擇，在我對你錯的思維中，你們這艘船別說邁向你們想去的目的地，一陣大風就可能打翻船隻，各種內耗已經讓你們失去共同面對外來挑戰的能力。

包括：另一半突然失業，可能掀起另一波嚴厲指責，而不是給予支持幫助他找回信心；突然房東要求搬家，可能要順便分手，住A區要大吵，住B區要冷戰，乾脆分開比較快；另一半父母生病要撥出更多時間照顧往返，可能會上演你愛你媽永遠比愛我還多的選擇題…。

是的，你們都很努力維繫關係、經營關係。是的，你們也都很用力維護你的關係家庭。

可是，這麼累的愛，究竟他不是真愛，還是你沒準備好當他人的真愛？這麼折磨的相處，究竟他不是對的人，還是你不是對的人？

與其羨慕別人輕鬆遇到對的人，不如回頭檢視自己對他人或自己的信任度，反思每一次的意見不合，確認每一次對方提議時你的回應，你會發現，很多時候並不是對方說話的內容是什麼，而是你怎麼回應對方，你怎麼理解對方，因為你正影響著關係、影響著對方，也影響著關係前進的方向。

（本文出自愛心理「會累的愛都不是真愛？是什麼讓你努力半天還原地踏步？」，未經同意禁止轉載。）