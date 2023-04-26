在「剛好及格」的男人身旁蹉跎？以為「壞」才是分手唯一理由

世界上最難分手的不是爛男人，是不好不壞的男人。

來找我的女孩已經交往十一年，但談起現任男友，眼神卻充滿抑鬱：「現在這個男友，我不知道該怎麼辦……」她說道。

「怎麼了？他有哪裡對妳不好嗎？」我問道。

「也沒有不好，但我覺得自己就是沒那麼喜歡他。」她嘆了口氣，說道：「當時還太年輕，他很殷勤地追我，我也沒想太多就在一起了。可是交往久了，我才發現彼此個性沒有很適合，我們常常為了小事吵架，也一直沒辦法好好溝通。我原本就沒那麼喜歡他了，這樣長期下來，我對他的感情就越來越淡。」

她說，自己不是沒想過分手，可是每次提起這個念頭，身邊的朋友都嗤之以鼻：「分手？為什麼要分手？妳男友有對妳不好嗎？不是生理期還會煮紅豆湯給妳、一通電話就接妳上下班？這樣的男友妳還想分手？妳也太不知足了吧？」朋友一教訓，她又摸摸鼻子不敢吭聲，覺得是自己的問題，分手就又遙遙無期了。

「不是這麼說的吧。」我搖了搖頭道：「感情這種事，如果只是『對妳好』就能解決，那全天下的工具人都是天菜男了，根本不會在那邊喊著交不到女朋友啊！」

「唉，可是我就是耳根子軟。上禮拜我們又為小事吵架，我就再猶豫要不要乾脆分手算了。可是一想到朋友這樣說，我鼓起的勇氣又會消下去，想到他的確不是什麼壞人，平常對我也還不錯，雖然我不夠愛他，但交往久了也不是沒有感情，分手好像太嚴重了。或許答案真的是我自己不知足，要改的是我的心態？」她這麼說著，語氣卻相當勉強。

「很難說，妳可以抽一顆寶石看看。」我將珠寶盒推給她：「看寶石有沒有什麼訊息可以給妳吧！」

她點了點頭，憑著直覺選了一顆，答案揭曉：是一顆透亮的「紫鋰輝」。

紫鋰輝是一種高頻能量石，在靈性療癒上有重要地位。它的能量能夠排除障蔽我們的阻礙，協助人銳利地看清真相。而在愛情靈訊上，紫鋰輝要告訴我們：我們以為在感情裡最糟的，是遇到爛男人；但有時候最折磨人的，反而是遇到「剛好及格」的男人。

爛男人雖然讓人鬼遮眼，但正因為他夠爛，才讓女孩在被打醒的那一刻能大刀闊斧地離開。但是「剛好及格」的男人，正因為沒有好到讓妳很喜歡、好到讓妳想跟他走一輩子，但提到要真要分手又覺得可惜，想說他也沒那麼壞，他還是有對妳不錯的時候，妳也沒信心以後可以遇到更好的人。

於是分手捨不得、在一起覺得委屈、騎驢找馬又過意不去，兩人常常在吵架，吵架的點雖然都不是什麼大事、卻又永遠無法取得共識，只能摸摸鼻子當鴕鳥，日子湊合著過，五年十年就這樣過去了。

然而會在「剛好及格」的男人身邊無奈打轉的女孩，其實內心都有一個共通的盲點：「以為『壞』才是分手的唯一理由。」

但這些男人通常都不「壞」，甚至還是別人口中的「好男人」，女孩就以為是自己不知好歹、不知滿足，才會在感情中不快樂。可是，「壞」不是分手的唯一理由，「不夠適合」和「不夠喜歡」也是。

這就好比妳去百貨公司試穿一件衣服，「壞」的衣服妳當然不買，可是一件專櫃小姐都說好的衣服，就算它是名牌，妳穿起來就是覺得彆扭、照起鏡子就是不喜歡，妳還是可以不買，不會對自己說「它是名牌耶！別人也說好，所以一定是我自己不知足。」

不會的，只要妳不夠喜歡，不夠適合，就算它不「壞」，妳還是可以不買單。只是多少人看不清，在「不夠壞」的男人身邊蹉跎多年，一邊懷疑都是自己的錯。

「剛好及格」的男人，真的是女孩最難分手的情人。

（本文出自愛心理「在「剛好及格」的男人身邊蹉跎？因為你以為「壞」才是分手的唯一理由」，未經同意禁止轉載。）