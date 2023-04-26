快訊

國道驚魂！鐵鉤從天砸落擋風玻璃 女駕駛驚喊：絕命終結站

美軍西太平後勤有弱點？軍事專家盤點各軍種這些對策

富察赴陸探親失聯 國台辦：涉嫌危害國家安全 接受調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在「剛好及格」的男人身旁蹉跎？以為「壞」才是分手唯一理由

愛心理／ 文：柚子甜(心靈工作者)
在「剛好及格」的男人身邊無奈打轉的女孩，其實內心都有一個共通的盲點：「以為『壞』才是分手的唯一理由。」此為示意圖，與文章中提及人物無關。圖片來源：Ingimage
在「剛好及格」的男人身邊無奈打轉的女孩，其實內心都有一個共通的盲點：「以為『壞』才是分手的唯一理由。」此為示意圖，與文章中提及人物無關。圖片來源：Ingimage

世界上最難分手的不是爛男人，是不好不壞的男人。

來找我的女孩已經交往十一年，但談起現任男友，眼神卻充滿抑鬱：「現在這個男友，我不知道該怎麼辦……」她說道。

「怎麼了？他有哪裡對妳不好嗎？」我問道。

「也沒有不好，但我覺得自己就是沒那麼喜歡他。」她嘆了口氣，說道：「當時還太年輕，他很殷勤地追我，我也沒想太多就在一起了。可是交往久了，我才發現彼此個性沒有很適合，我們常常為了小事吵架，也一直沒辦法好好溝通。我原本就沒那麼喜歡他了，這樣長期下來，我對他的感情就越來越淡。」

她說，自己不是沒想過分手，可是每次提起這個念頭，身邊的朋友都嗤之以鼻：「分手？為什麼要分手？妳男友有對妳不好嗎？不是生理期還會煮紅豆湯給妳、一通電話就接妳上下班？這樣的男友妳還想分手？妳也太不知足了吧？」朋友一教訓，她又摸摸鼻子不敢吭聲，覺得是自己的問題，分手就又遙遙無期了。

「不是這麼說的吧。」我搖了搖頭道：「感情這種事，如果只是『對妳好』就能解決，那全天下的工具人都是天菜男了，根本不會在那邊喊著交不到女朋友啊！」

「唉，可是我就是耳根子軟。上禮拜我們又為小事吵架，我就再猶豫要不要乾脆分手算了。可是一想到朋友這樣說，我鼓起的勇氣又會消下去，想到他的確不是什麼壞人，平常對我也還不錯，雖然我不夠愛他，但交往久了也不是沒有感情，分手好像太嚴重了。或許答案真的是我自己不知足，要改的是我的心態？」她這麼說著，語氣卻相當勉強。

「很難說，妳可以抽一顆寶石看看。」我將珠寶盒推給她：「看寶石有沒有什麼訊息可以給妳吧！」

她點了點頭，憑著直覺選了一顆，答案揭曉：是一顆透亮的「紫鋰輝」。

「紫鋰輝」的愛情靈訊：不夠壞的男人，才讓人最分不了手

紫鋰輝是一種高頻能量石，在靈性療癒上有重要地位。它的能量能夠排除障蔽我們的阻礙，協助人銳利地看清真相。而在愛情靈訊上，紫鋰輝要告訴我們：我們以為在感情裡最糟的，是遇到爛男人；但有時候最折磨人的，反而是遇到「剛好及格」的男人。

爛男人雖然讓人鬼遮眼，但正因為他夠爛，才讓女孩在被打醒的那一刻能大刀闊斧地離開。但是「剛好及格」的男人，正因為沒有好到讓妳很喜歡、好到讓妳想跟他走一輩子，但提到要真要分手又覺得可惜，想說他也沒那麼壞，他還是有對妳不錯的時候，妳也沒信心以後可以遇到更好的人。

於是分手捨不得、在一起覺得委屈、騎驢找馬又過意不去，兩人常常在吵架，吵架的點雖然都不是什麼大事、卻又永遠無法取得共識，只能摸摸鼻子當鴕鳥，日子湊合著過，五年十年就這樣過去了。

然而會在「剛好及格」的男人身邊無奈打轉的女孩，其實內心都有一個共通的盲點：「以為『壞』才是分手的唯一理由。」

但這些男人通常都不「壞」，甚至還是別人口中的「好男人」，女孩就以為是自己不知好歹、不知滿足，才會在感情中不快樂。可是，「壞」不是分手的唯一理由，「不夠適合」和「不夠喜歡」也是。

這就好比妳去百貨公司試穿一件衣服，「壞」的衣服妳當然不買，可是一件專櫃小姐都說好的衣服，就算它是名牌，妳穿起來就是覺得彆扭、照起鏡子就是不喜歡，妳還是可以不買，不會對自己說「它是名牌耶！別人也說好，所以一定是我自己不知足。」

不會的，只要妳不夠喜歡，不夠適合，就算它不「壞」，妳還是可以不買單。只是多少人看不清，在「不夠壞」的男人身邊蹉跎多年，一邊懷疑都是自己的錯。

「剛好及格」的男人，真的是女孩最難分手的情人。

（本文出自愛心理「在「剛好及格」的男人身邊蹉跎？因為你以為「壞」才是分手的唯一理由」，未經同意禁止轉載。）

分手 愛情

延伸閱讀

業務經理女友不斷情勒 讓他落入罪惡感陷阱 這兩招能反擊

青少年暴力特質如何形成？從鬼滅之刃最殘暴的鬼身上找解答

壓力來源是自己！說話慢一點 訓練自己目中「有」人

鄭秀文專訪：50 歲女性是什麼樣子？我如是呈現

相關新聞

市長千金考試成績倒數卻當上模範生 畢業生致詞時她來頂替她

這時校長走來，在我身邊落座，悠悠地在我耳邊開口：「陳同學，今天預演妳先上去練習。但如果畢業典禮當天，市長有來，就請妳坐在這個位置上，不要上臺，我們會讓市長女兒代表畢業生致詞。」

在「剛好及格」的男人身旁蹉跎？以為「壞」才是分手唯一理由

世界上最難分手的不是爛男人，是不好不壞的男人。來找我的女孩已經交往十一年，但談起現任男友，眼神卻充滿抑鬱：「現在這個男友，我不知道該怎麼辦……」她說道。

新同事剛進辦公室就與前輩「很熟」一封洗煉的英文成果信閃瞎人

到新公司報到的第一天，意外的是，大部分新進同仁才剛進辦公室，就能與前輩們熱絡攀談起來，我這才知道，他們都是臺大應屆畢業生。這間外商大部分的雇員都來自臺大、政大，也是最優秀的菁英人才，更是最積極求上進的一群。

長子長女的下一代更焦慮？心理師：「老大魔咒」怎麼毀了孩子人生

「活著好累，人生為什麼這麼累呢？」阿娥滿臉疲憊，進晤談之後就攤在沙發上動也不動，彷彿身上被無數絲線綁得動彈不得，我想這反映了她的心境。阿娥說愈靠近過年，她就愈忙，壓力大到睡不著，「我滿腦子都是餐廳要訂哪裡？訂什麼時間？要給哪些人備禮物，禮物要買什麼品項，要去哪裡買？錢也很令人煩惱，不過比起前面那些事，花錢反而是次要的，我願意花錢請人來幫我做這些！」

「永遠不可能成為他們的一份子」 拒絕學術行政職缺邀約後

這感覺對我來講實在太熟悉了，跟當年我聽我父親談論他的商業交易時的感覺一模一樣：我感覺自己獲准進入了一個不對外開放的權力世界，可是事實上我永遠不可能在那舞台上當主角、卻只能當配角

「沒有一個同事知道我有多不快樂」她對正職說不後 6個月收入達標

三十幾歲的潘從事新聞工作已有八年之久。她剛從一個專以娛樂圈人士為讀者、工作壓力極大的雜誌社離職，成為了一個專欄自由作家。我問她，她對她的決定有什麼感想？她答說：「沒有一個同事知道我有多不快樂，因此當我說我想離職的時候，我的老闆大吃一驚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦