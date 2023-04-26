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另一半跟前任藕斷絲連該怎麼辦？舊愛最美型請立即放生

愛心理／ 文：吳姵瑩(諮商心理師)
另一半跟前任藕斷絲連該怎麼辦？請先分析兩者互動的模式和原因，再來考慮自己該怎麼做。此為示意圖，與文章中提及人物無關。圖片來源：Ingimage
另一半跟前任藕斷絲連該怎麼辦？請先分析兩者互動的模式和原因，再來考慮自己該怎麼做。此為示意圖，與文章中提及人物無關。圖片來源：Ingimage

不少人留言說了可能另一半跟前任糾纏不清，到底該怎麼辦，我想這又要有另一種形式的分析探討。

1.前任對你的伴侶糾纏不清

你的伴侶並不會主動聯繫對方，都是對方來找，而伴侶回應，這其實有幾種可能性：

(1)他們的關係已經昇華至家人或朋友，不再有情人之間的吸引力

有些人可以分清楚情人與朋友之間的感受，所以不需要拿自己「分手後不做朋友」的關係模式，套用在對方身上，認為對方就是舊情未了。有些人喜歡做人留一線，日後好相見的與人為善型，而這種類型的人通常也朋友很多，如果他的交友模式跟你不同，將會是你們大部分的衝突來源。

如果你問我該怎麼叫他們不要聯繫，我會認為根本不需要，因為昇華後的情感在生活中就已經屬於不同範疇的付出，除非他本人搞不清楚。

(2)伴侶覺得不回應對方 會覺得內疚

坦白說這種有點複雜，很可能是伴侶覺得虧欠對方，所以基本上在能力所及都會盡量給予或回應，但嚴格來說，這種因為內疚而付出的關係，往往沒有真正的愛在其中，但問題是很多人分不清楚，而很可能當前任過得不好，伴侶自己過得太好，就去支援對方，基本上會惹毛現任是必然的，這也在說明伴侶自己本身的情緒獨立性不足，很容易被情緒綁架，即便不愛了，還是難以控制自己的行為。

這類型的伴侶，坦白講是心累的，但你若真要解救對方，你也會心累，因為很可能你改變不了他之外，你也無法推動他去心理諮商，處理對前任的內疚，但要處理的複雜度我可能要再寫一萬字了。

關於上述兩點，你處理不了你的伴侶，你只能處理你自己：

你可以直接跟伴侶討論，你是否還愛著對方？如果你在持續相處後愛上對方，你是否會告訴我？

對前任持續出現的介意，不外乎擔心舊情復燃，但你一樣可以問自己，為什麼要擔心？當你的另一半愛上前任，再次復合，難道你付出的愛就一無是處嗎？這段時間你接受到的愛就是假的嗎？

你會發現問來問去，還是回到那份核心，害怕自己不被愛的恐懼，或者擔心自己變成傻子，但好好愛著一個人，為愛付出又為何是傻子？當一個人不能珍惜你的愛，又為何值得持續付出？

這些，都是值得好好問自己的問題。

記得，請不要讓前任成為你生活中的「威脅」，當你一但認為是威脅，你就認為你們的愛岌岌可危，你就開始寫起自己隨時會被拋棄的腳本，而你需要重新思考的是，為什麼有「威脅」的感受，你的愛情為什麼要比較、為什麼要較勁、為什麼要爭奪？這些全是在愛裡受過傷的習性。

一個不受威脅的高價值存在，會尊重伴侶的過去，會理解他們彼此也經歷一段重要時刻，也會理解那是過去式，一起珍惜他們曾經有過的歷史，也謝謝前任在你還沒出現時，照顧過前段時間的伴侶。

2.你的伴侶持續主動聯絡前任

那些聯繫沒有任何工作上的需要，而是出自念念不忘，那就請放生吧！這種舊愛最美型的人，往往不會珍惜現任，而你繼續待著，則是呈現你的內在的愛情悲劇，也就是對你而言，愛要非常辛苦才能得到，除此之外，你只能獲得稀薄的愛。

舊愛最美型的人，很多時候擁有的現任就是一種填補寂寞，有幾項特徵：

(1)經常拿現任跟舊愛對比，並且常常嫌棄現任。這時現任就會不滿被刺激而加倍努力。

(2)當你跟他談論好好專心在現在，不要再跟前任聯繫，他可能沉默或暴走。

親愛的，一個會珍惜現任並好好愛著現任的人，通常會對聯繫前任這件事感到歉疚，如果他沒有這些情緒，也可能意味著他知道你是個不敢離開的人，關係的軟土深掘也就逐漸開始，他往往會變本加厲，除非那個前任人間蒸發，你的伴侶真正死心，才有可能稍微善待你，但說實話，這段關係的被取代性，往往也偏高。

所以，問問自己，他配得你的愛跟付出嗎？你值得什麼樣的情感關係呢？

（本文出自愛心理「另一半跟前任藕斷絲連，該怎麼辦？」，未經同意禁止轉載。）

心理諮商 伴侶

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