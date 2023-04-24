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反覆出現負面的人際模式？心理師教你如何破解心理遊戲

愛心理／ 作者：歐庭 諮商心理師
我們可以練習檢視自己重複的人際模式與歷程，去找到自己容易放什麼餌、什麼時候容易上鉤，去思考何時可以喊停，避免掉入遊戲陷阱。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
我們可以練習檢視自己重複的人際模式與歷程，去找到自己容易放什麼餌、什麼時候容易上鉤，去思考何時可以喊停，避免掉入遊戲陷阱。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

「為什麼事情總是變成這樣……」你常常在人際有這樣的挫敗感嗎？原本一開始都好好的，卻不知怎麼地，好像被詛咒似的，中間常常有個莫名其妙的翻轉，到最後都變成了bad ending。

如果你發現自己有重複出現的人際模式，總是帶給你和對方負面感受，很可能你們都陷入了心理遊戲，藉此來驗證自己不好或他人不好，以及驗證自己的腳本信念。

什麼是心理遊戲？

心理遊戲的開始是由一個人先發出邀請，拋出餌，然後另一個人上鉤，對此產生一些反應及互動，雙方在過程中交換隱藏的心理訊息，當心理訊息被鉤住後，角色就產生了變化，雙方感覺到困惑與混亂，最後雙方都經驗到負面的結局與感受。

舉例來說，美美在生活中時常感到無能、會去向他人尋求幫助，當身邊熱心的朋友麗麗開始提供一個個建議、解決方法時，美美總會用「是的…可是」來表示拒絕、抵擋建議，表示行不通或效果有限，暗示沒有人幫得了她，經過一連串這樣的互動，原先想幫忙的麗麗最後也會感到挫敗及沮喪。

在這個過程中，雙方的角色產生了變化，美美一開始是需要幫助的受害者，麗麗則是設法當拯救者，但到最後失敗了，她也成為了受害者，而美美正是迫害者。

事實上，美美在潛意識中陷入了「是的…可是」的心理遊戲，她提出問題並不是想要得到答案，而是要拒絕建議，透過這樣的遊戲，美美最後驗證了「沒有人可以幫得了自己」的腳本信念，感到無助、無力，也對於他人無法幫自己感到憤怒、失望。

而「幫不上忙」的麗麗，也在潛意識中陷入了「我只是想幫你」或「你為什麼不…」的心理遊戲，驗證了「自己無能、沒有人會照自己的建議做」的信念，對此感到無力與自卑，或者是驗證了「人都是忘恩負義」的信念，對於對方不接受提議、總是拒絕自己感到憤怒與挫敗。

這樣的情形在美美跟麗麗的生活中很熟悉：當美美一次次拒絕別人給予的幫助，她會因對方讓自己失望而感到挫折。而當麗麗給別人提建議，別人不接納或暗示得到的幫助不夠好她就覺得很糟糕；他們並非只和對方進行心理遊戲，當身邊的人的特質或腳本信念剛好跟遊戲主題相呼應時，就很容易一起掉入心理遊戲的陷阱裡。

如何破解、避開心理遊戲陷阱呢？

我們可以練習檢視自己重複的人際模式與歷程，去找到自己容易放什麼餌、什麼時候容易上鉤，去思考何時可以喊停，避免掉入遊戲陷阱。當遇到誘餌時，你可以忽略它，或是選擇以不同的方式來應對。

例如，當美美再次提出問題時，麗麗不直接給予建議，而是詢問美美想怎麼做，把思考如何解決問題的責任還給美美，避免自己掉入「提建議然後被拒絕」的挫折，也阻止了遊戲的進行。

若進入遊戲後才發現陷入遊戲也沒有關係，可以先肯定自己能夠覺察到此事──至少不是到遊戲結束才發現或都沒發現。接著可以試著主動提出自己陷入了遊戲，然後嘗試和對方進行有效溝通，說出自己真實感受跟需求，同時也邀請對方用他的真實感受和需求來回應，以親密、坦誠的溝通來取代隱藏的心理訊息。當雙方能夠以直接溝通的方式來表達需求並獲得滿足時，也就不用透過隱藏的心理訊息來互動，心理遊戲也就無法展開了。

（本文出自愛心理「反覆出現負面的人際模式？心理師教你如何破解心理遊戲」，未經同意禁止轉載。）

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