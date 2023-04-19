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要出國友人「順便」幫購物？莎莉夫人：只證明對方很隨便

聯合新聞網／ 文・莎莉夫人
作者認為，請拒絕要求出國幫忙購物的朋友，因為會想順便幫忙他買的人，只證明了對方很隨便。圖為機場領行李區，報系資料照
作者認為，請拒絕要求出國幫忙購物的朋友，因為會想順便幫忙他買的人，只證明了對方很隨便。圖為機場領行李區，報系資料照

最近很多朋友（包括我）出國旅遊，朋友們出發前，熱情好意地問我：「有沒有什麼東西需要我幫忙帶回來的？」我的回答總是：「謝謝好意！我沒有需要的東西，只要妳玩得開心，就好！」

很難想像有些人平時沒什麼交情，聽到同事要出國旅遊，馬上開口說：「妳要去法國玩啊！可以「順便」幫我帶LV包回來嗎？錢 等妳回來，我再給妳。」

說「順便」的人，只證明了兩件事：一、這個人很「隨便」；二、他（她）只在乎自己的方便，不管會不會造成別人的「不便」。結論：請拒絕這種「順便」 並 遠離這樣「隨便」的人。

曾經有同事到法國出差採訪，其他的同事知道後，立刻請她「順便」幫忙買香奈兒包，那款包在台灣要價24萬多元新台幣。

同事出差是去採訪在法國的台商，這趟出差不是時尚品牌的業配招待採訪行程，根本沒辦法「順便」去逛精品店，「就算我有時間去逛街，我幹嘛用自己的信用卡刷二十幾萬，替別人買名牌包，萬一買回來，她嫌東嫌西，不付錢，我也用不到這麼貴的包！」這位出差同事悍然拒絕「順便」買個香奈兒包回來的請求。

我很偏激，在我的直覺裡，這些會覺得別人出國「順便」幫忙買個東西帶回來，可以先不付錢的人，基本上，就是想佔便宜、不給錢。她（他）們不是順便請妳「帶」東西回來，而是要妳順便「送」他們東西。

就算先付了錢 請對方出國順便帶東西回來，我認為這也是很不禮貌的行為。出國旅遊的目的是放鬆身心，別人真的沒必要為了幫你買東西，（尤其還指定品牌、指定某家店）這邊買不到、還必須跑到別的地方去買，這真的很不順便。更別說回台時，一堆行李重量，真的很累人。

你遇過哪些讓你很無語的「順便」請求？你出國旅遊會答應別人順便買（帶）貴的東西回來嗎？你會請對方先付錢嗎？

（本文出自莎莉夫人的工作生活札記《要人出國幫買還說「順便」的人 只證明了兩件事》，未經同意禁止轉載）

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