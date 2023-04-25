你也感到這樣嗎？回到家發現和家人的對話好像遊戲裡的NPC講話一樣，感覺不到對話裡希望得到的相互理解和交流。

「你怎麼那麼晚回來?」、「我知道什麼是對的，你不要感情用事」、「我這麼辛苦都是為了你？」或者家人乾脆化身成雕像，怎麼和他說話都像沒聽到和反應。

溝通卡關的累 來自心中無法互相理解造成的疲累

當回到家，本想放鬆一下，或者想向家人訴說委屈時，還沒等開口，千篇一律的叮嚀就連珠炮的襲來，家人說著一樣的內容，好像鬼打牆。

有時候對話還沒開始，不是開始翻舊帳就是吵架收場，想法只能憋回內心，自己感到難受而且無能為力。還有家人想要表達關心，聽起來尖銳像是指責，心裡感覺好受傷。

好懷念有共同話題和目標的對話，那種溝通是開心的、溫暖的、而且心好像是在一起的，談話最後心裡是暖暖的。好想知道是不是有通關密碼或寶物，才能展開家人間良性溝通。

家中常見造成困難的溝通模式

心理學大師薩提爾（Virginia Satir），在提出的4個困難溝通方式，呈現對外表現的姿態和隱藏在冰山底下的內在心理。包括：

指責型：

就像在溝通時，很容易指責別人不是。在與人應對時，他們只站在自己為出發點，有時會用否定或命令的口氣，沒有在意對方的感受或當下情境。指責型的人，其實滿沒有安全感的，這是個保護自己的方法，以為用對外指責的方式，不安就不會被別人看到。

討好型：

討好型會花更多精力照顧別人需要，而沒有說出自己的真實想法或感受，在關係中是委屈求全的樣子。但是他們討好背後，是怕當表達出真實感受時，將不被他人接受和理解，甚至怕被拒絕，於是用討好來讓別人喜歡。

超理智型：

超理智型的給人感覺事不關己或是冷冰冰的，總是講大道理為自己爭辯，好像用道理就能說服別人。他們會忽略表達自己真實感受和顧慮他人的感受。其實他們希望得到別人的認同，以為用冷靜甚至指教的口吻以為會有效果，他們也害怕失去控制權，所以有時候也會以潑冷水或是淡漠的方式互動。

打岔型：

他們不光是在對話中打岔，也會用打斷或裝傻的態度。他們還會故意轉移話題或故意開玩笑來閃避討論的話題。其實他們忽略自己的內心的感受，用打岔來避免直接面對，所以選擇以閃躲不溝通來應對。

以上四種其實是我們常常在在家人溝通中出現，可能也浮現一些相對應的畫面。這4個溝通姿態不一定某個成員會固定某一個模式，也可能因為情境和話題改變，家人的姿態會一直改變。

成熟而理想的方式

一致型：

指教表達溝通是上述4項溝通方式裡，最成熟的溝通方式。他們能好好的將心裡想的，用溫暖話語呈現，產生內外感受一致。同時照顧對方的感受和想法，也會顧慮到情境。他們用溫和及真誠的開放態度，面對他人的溝通。例如「我知道你的工作要常常加班，看著你很累我也很心疼，我很想讓你知道我很想靠近你。」

在我們文化上，要說出一致型是有些不容易，需要很多的練習。而且日常生活壓力下，真的不容易隨時保持一致性。所以如果做不到一致型的溝通姿態，也不用因此感到壓力。可以通過練習，慢慢的將增加一致型溝通的次數。

練習一致型的溝通方式，我們可以先這麼做

先不打斷：

在對方訴說時，用傾聽和停頓，先取代表達立場。

遇到抱怨藏在溝通裡：

溫和的告訴對方，我聽到你的擔心，但你對我的抱怨，讓我聽到心裡有些難受。

考慮自己感受、對方想法、和情境：

對話中不急著回應，想像對方的感受或初衷。如果不確定對方想法的話，可以詢問對方。

如果在家中溝通困難重重，而讓你家劍拔弩張的話。或是你感覺到溝通上的困難反覆出現，甚至影響到你的生活圈，交友圈。或許及時尋求專業的外援，從專業介入減少矛盾累積，甚至能夠幫助達到關係的修復及釋懷。

本文出自看見心理「家人對話好像和NPC對話——為什麼家人之間的溝通常常卡關」，未經同意禁止轉載。