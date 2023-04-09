青少年暴力特質如何形成？從鬼滅之刃最殘暴的鬼身上找解答

在《鬼滅之刃》中，有各式各樣的鬼，如果把這些鬼的人格特質放大來看，和現實生活中的暴力份子有許多相似的地方。《鬼滅之刃》中最殘酷的鬼大概非「鬼舞辻無慘」莫屬，不但人類怕他，鬼也怕他，連他輸血培育的十二鬼月都怕他。令人好奇的是，如此殘暴的鬼是怎麼養成的？

從病弱青年到不死鬼：鬼舞辻無慘的奇幻轉變

「鬼舞辻無慘」出生於日本平安時代，儘管家境富裕，但他一出生就體弱多病，青少年時期更罹患絕症，常常徘徊於死亡邊緣。接受醫術精湛醫師的治療後，他誤以為醫師的治療方式沒有效，憤怒的殺了醫師。這個時候他發現自己變成了鬼，成為鬼以後，鬼舞辻無慘的身體狀況跟活著的時候完全不同。

生命只為延續自身，不論能力與道德

他擁有超長的壽命以及超強的能力，可是必須長期喝人類的血液才行，同時他還有兩大弱點，一是接受日照就會死亡，一是接觸紫藤花就會中毒。為了克服這兩大弱點，鬼舞辻無慘製造出能力超強的十二鬼月，他用血液操控十二鬼月，除了替自己尋找「青色彼岸花」，解除被陽光照射就會消失的威脅外，更指使他們對抗鬼殺隊成員，完成自己派遣的所有任務。

「權力至上」反映出鬼舞辻無慘的反社會人格特質

有一幕「鬼舞辻無慘」跟十二鬼月的對話，讓我印象很深刻，鬼舞辻會用威脅的語言控制屈服者，堅定告訴十二鬼月：我是不會出錯的，所有的權力都在我手上，我說的話絕對是對的，你沒有拒絕的權利。

攻擊性人格：外表自恃、内心敵意

鬼舞辻無慘明顯具有攻擊性人格的特質，反應在心理上，攻擊性人格常會有虛榮、野心、自以為是、善妒、羨慕、貪婪的感受跟情緒。這就是何以自從鬼舞辻變為鬼後，「產屋敷家族」的出生者都受到詛咒。

而攻擊性人格特質的來源是，內在對人的敵意，外在呈現不在乎、自恃獨斷、好勝心強的思考及行為模式。

病態心理：隱藏的羞恥感與瞬間反彈的暴力行為

從心理的角度來看，有嚴重暴行的人，內心都暗藏大量的不平衡、羞恥感，以及自我藐視。他們常常會瞬間改變對別人的態度和行為，前一刻還愉快的談話，下一刻卻猛烈的攻擊、咒罵對方，咒罵的內容與剛剛的談話毫無關聯。

之所以會有這麼大的反差，可能是因為談話中，聊天者不自覺說了某個想法或感受，觸碰到他內心隱藏的羞恥感，立刻引發他強烈的反彈，之後就很難平復他的情緒。只要十二鬼月說的話，讓鬼舞辻無慘解讀有負向意圖，譬如說，鬼舞辻無慘若解讀對方在否定自己，對方立刻就會受到殘忍的暴力對待。

親子互動不良易培養反社會人格，需加強陪伴、觀察與關懷

回到現實世界，一個人成長的過程中，父母若是常常用語言威脅孩子，管教非常嚴厲卻又缺乏時間督導，很少花時間陪伴孩子，也沒有花心思觀察孩子的行為舉止，親子之間的依附情感薄弱，無形中養成孩子反社會人格傾向。

無差別殺人者內心焦躁 易變狂亂亢奮

「鬼舞辻無慘」常常混在人群中，隨意剝奪別人的生命，也很符合無差別殺人施暴者的特質。現實世界中，會任意殺害陌生人的施暴者，對於受害者是誰往往不在乎，施暴前他們的情緒是極度的焦躁不安，內心充滿憤恨，卻又無法用語言表達或是緩和自己的心情，因此當他們找到代罪羔羊時，容易變得狂亂亢奮，進而出手攻擊。

暴力人格與成長環境息息相關

一般嚴重的暴行都有潛在形成的因素，譬如，父母或師長常常用語言或肢體暴力羞辱孩子，損傷其自尊；或是父母習慣用物質滿足孩子，在情感上卻很少給予溫暖關懷；或是孩子在學校遭受嚴重霸淩等；一旦形成暴力人格特質，就會對別人宣洩敵意，而不會自我檢討。

「情緒教育」是減少暴力人格特質的形成的關鍵

圖為《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》書封。時報出版社提供 因此，想要減少暴力人格特質的形成，必須重視情緒教育，父母要做孩子的情緒教練。當一個人可以適時的表達和紓解情緒，自然不會訴諸暴力。

（本文出自《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》，時報出版社，未經同意禁止轉載。）