壓力來源是自己！說話慢一點 訓練自己目中「有」人

在辦公室講了好多電話，等到下班時，一下子癱在椅子上，不知道自己要去哪裡？要回家，外面正在塞車，去吃晚餐，嫌太早；去運動，又有點不帶勁。在台灣被喻為「成長之母」的吳娟瑜老師提到，當我們鬆懈下來時，才發現怎麼手臂發麻，肩膀發酸，肚子也有點怪怪的。這種生理上的不適還不打緊，最嚴重的是，情緒彷彿有點沉沉的，壓力似乎有點重重的，有時候，我們似乎也摸不清究竟是情緒影響了壓力的出現？還是因為有壓力而影響了情緒？

學習壓力放鬆八步驟，好好愛自己

現代人講求效率，上班族更是練就了說話快、動作快、決定快的習性，然而這樣的生活方式不知不覺正在影響身體的感覺。因為只用「大腦」過日子的方式，往往忽略了身、心、靈的和諧與否。

身、心、靈若能逐步和諧、平衡、一致，一個人的情緒就能穩定，工作動力會增強，也能隨時感覺到勝任愉快。吳娟瑜老師分享「壓力放鬆八步驟」來減壓，教你好好愛自己！

Step 1、找出壓力來源 改變性急心情

我研究自己「性急」的原因？是心理上？是生理上？是家族的遺傳？還是後天學習造成的？我終於找到答案─我的身邊並沒有「壓力人物」，沒有人催促我要快一點，也沒有人規定我要怎麼做，原來我是自己的「壓力人物」。

我會急著把事情完成，我規定自己早上十一點前，該聯繫的事項都要解決，以致於在分秒必爭的動作下，時間像打陀螺般地轉個不停了。「沒什麼大不了的事！」這是我最近的口頭禪，我就用這句話，把輕重緩急的事項，從三小時的期限，改為六小時，或改為一天。真的，沒什麼大不了的事，太陽仍在那裡，地球也仍在繞著轉。

Step 2、運動不限於運動場！多走路讓身體更健康活力

有一回，一位經絡按摩師告訴我：「小腿是人類的第二個心臟！妳要多走路！」哇！像當頭棒喝！我在剎那之間清醒了。過去為了趕演說、趕看電影、趕赴約會……計程車一揮，就鑽進舒適涼快的車廂內，殊不知，小腿瘦軟、肌肉鬆弛……身體的機能正在享受中而退化了。

當時我請這位老師讓我摸她的手臂肌肉，哇！這麼結實有力，當下自認慚愧。隔天開始，我真的開始認真走路，走到公車站牌、走到游泳地、走到超市、走到美容院……走到滿身大汗、走到有點氣喘吁吁……走到讓心臟又活力有勁了。

Step 3、腳步也有話要說！走路從容、放鬆自在 享受和諧的感覺

腳步上我們每天不知道走了多少路，「腳」一直是我們最要好的朋友之一； 用腳走路的過程，如果能把心思放到腳步挪動的感覺，我們將可發現─腳也是有話要對我們說的哩！

走路抬頭挺胸，自然是看來有精神，然而速度過快，有時會帶給同仁壓力，尤其有時候你準備溝通的對象，可能連頭都還沒抬起來，我們已經快步走到他身邊，而且開始說話了。「放輕鬆！放輕鬆！」我們不妨偶爾一邊走路，一邊去感覺自己走路從容、動作柔軟、肌肉舒適的和諧感。

Step 4、咀嚼食物的重要性 讓身體充滿感恩與活力

咀嚼上相信你聽過醫學研究報導，顯示一個人飲食習慣若能在飯菜蔬果類咀嚼三十多下，在肉食類咀嚼七十多下，將有助腸胃吸收，以及分泌出健康酵素。

吃東西是一種享受，也是感恩的過程，感謝手上的食物正在創造我們豐富的生命。最好我們每天至少有一、兩次，閉著眼睛三、五分鐘，去體會食物進入口中的滋味，去咀嚼、去分辨味道、滑動、吞嚥……像這樣有「吃」又有「到」，營養的吸收、健康的養護會更完整。

Step 5、聆聽是修身養性的功課 培養目中有人的耐心和空間

聆聽上從小我們就習慣急著解釋、急著爭辯，以致來不及聽完對方說詞，大家就吵起來了。當事後懊惱自己的急躁，還不如事前學習「張開耳朵」，樂於關心聽取對方的話語。

有時候接電話，或當面交涉，不妨試著讓自己挪出心靈上的空間，只是靜心聆聽，這樣的耐心培養，一方面可以當作是「修身養性」的功課，一方面也訓練自己目中「有」人。

Step 6、說話放慢速度 肌肉柔軟臉帶微笑 化解壓力

說話上說了這麼多年的話，必然曾經因為說話不得體而產生誤會，造成了壓力。如何把語言變成「信任」的基礎，成為人際關係的橋樑，其實你是做得到的。

說話速度快的人有沒有發現自己的情緒蠻緊張，這其中有個因素是因為自己說話的聲音、語調、速度已經干擾到自己的情緒了。請試試看降低語調、放慢速度，你會發現自己臉部的肌肉柔軟起來了，甚至一邊說話，一邊面帶微笑了呢！

Step 7、深呼吸，品味空氣的甜美滋味 享受活著的感覺

呼吸上「呼吸」讓我們有活著的感覺，很多人在練習「深呼吸」的學習後， 找到瞬間放鬆的竅門。各位不妨實驗一下，捏緊自己的鼻子，去感覺一下失去空氣的感覺，然後再閉上眼，讓自己細細品味空氣的甜美滋味，慢慢地吸氣，慢慢地吐氣，在這樣深度的呼吸過程，不但情緒容易穩定，我們也更能享受「活著」是多麼令人感謝的一件事。

Step 8、微笑帶來希望與身心相融，慢慢品味人生

圖為《想法一改變，壓力就不見：化解九大壓力源，重獲幸福情緒》書封。時報出版社提供 微笑上微笑，讓人生充滿了希望。微笑，讓人際關係找到轉寰的機會。當臉部肌肉往上提升的時候，壓力逐步被驅走，擔憂逐步被稀釋，「來！笑一個」，當事情有點複雜的時候，當時限緊追而來的時候，笑一笑，很奇妙地，身心自然而然也放鬆了。

整個宇宙的運轉，大自然的輪替，一向是「慢慢來」，生活在其中的我們，不妨也學習身、心、靈更能融洽相處的方法，好讓自己慢慢品味人生。

（本文出自《想法一改變，壓力就不見：化解九大壓力源，重獲幸福情緒》，時報出版社，未經同意禁止轉載。）