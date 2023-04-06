業務經理女友不斷情勒 讓他落入罪惡感陷阱 這兩招能反擊

常見的「罪惡感陷阱」有些話聽起來裡面似乎沒有責備的字眼，卻會令人覺得渾身不舒服，甚至自我懷疑「對方也沒有罵自己，何以會覺得難受？」其實不是自己「感覺有問題」，而是這些話中暗藏了會引發「罪惡感」的陷阱，不妨自我覺察一下。

如果有的話，就代表你很容易產生罪惡感，更容易被「罪惡感陷阱」纏住。《從說話洞察人心》書中提到一個故事，擔任業務經理的玟瑛，說話語氣總是那麼的堅定溫柔，不容打一點折扣。玟瑛最令同事津津樂道的本領便是，本尊坐在辦公室，就能用電話指揮千軍萬馬在外面衝鋒陷陣。她最常掛在嘴上的名言是：「一個優秀的領導者，應該懂得善用員工的每一分鐘。」這句名言也適用於愛情。

玟瑛非常善於利用男朋友正宇的時間，來減輕自己的負擔。每當她要離開辦公室的前半個小時，就會打電話給男朋友正宇：「親愛的，我知道你最體貼了，待會可不可以來接我，然後一起去吃晚餐，好不好？」在玟瑛的溫柔請託之下，正宇不管手邊事情再多，都會努力排開，準時來接玟瑛下班。通常，在正宇接玟瑛回家的途中，玟瑛亦會習慣性地想想：有沒有什麼事情要請正宇幫忙的？「對了，正宇，我忘了去照相館拿洗好的半身照，可不可以麻煩你抽空幫我拿一下？」正宇邊開車邊皺眉說：「好吧！給我地址，等下我幫你去拿。」玟瑛立刻用感激又崇拜的口吻對正宇說：「我就知道，你最好了，只有交代你，我才能放心。」

此外，在安排活動和行程的時候，玟瑛除了為自己安排，也會順便為正宇安排。

「這個星期六我要回家陪我媽，你要不要一起來，我媽說，她會做你最喜歡吃的菜。」玟瑛興奮地邀請正宇，語氣中充滿了期待。「可是，我已經和同事約好去看資訊展了。」正宇因為心虛的關係，聲音突然低了下來。「好久沒看到你，我媽一定會很失望你不能來。」說這句話的時候，玟瑛的臉上籠罩著一朵烏雲。正宇似乎感受到這股低氣壓，立刻安慰玟瑛：「玟玟，下次我一定陪你回去，這次就自己回家，好嗎？」聽到正宇不能陪自己回家，玟瑛臉上的烏雲瞬間結成冰霜，聲音冷冷的說：「下次誰曉得什麼時候有空，而且我已經跟媽說你會去，我媽連菜都買好了。」

「你怎麼不事先問我一下？」看到玟瑛的反應，正宇開始焦急起來，不知該如何處理？「你又沒跟我說星期六有事，算了，你跟同事去看資訊展好了，我會和我媽說，你是大忙人，我請不動你。」外人聽起來會以為玟瑛已經妥協，但正宇很清楚玟瑛話裡的含意，尤其是最後那句話，簡直比命令他還要難受。長輩的盛情如何能辜負？正宇只好打電話跟同事商量：「可不可以改天再去看展覽？」接著又用抱歉的口吻跟對方說：「若是不行，就請你自己去看，因為我家裡有急事。」

察覺罪惡感陷阱 不被其掌控

上面故事中的玟瑛很善於使用「罪惡感陷阱」，來達到自己想做的事情，表面上他們會用商量的口吻徵詢對方的意見，但實際上是沒有商量的餘地，當對方的作法與安排跟自己不同的時候，他們就會使用「罪惡感陷阱」讓對方難過，再讓對方自動改變心意，配合自己的安排與需求。另外，會使用「罪惡感陷阱」的人總是覺得自己的事情是最重要的，其他人都必須全力配合，萬一對方無法優先處理，他就會認為對方「不重視」自己。所以，碰到善於使用「罪惡感陷阱」的人，若不適時反應內心的感受，那麼自主性便會像流沙般，一點一滴被掏空殆盡。

懂得辨識「罪惡感陷阱」 遠離情緒勒索

有些人的說話方式，聽起來好像在責備自己，卻會讓聽者覺得很不舒服，例如：「我是個失敗沒用的媽媽」、「都怪我不好，沒把你教好」、「你是在怪我嗎？」、「都是我的錯，我就是該死」，父母說得滿腹委屈，卻會讓孩子聽得怒火中燒，越聽越不是滋味。會利用「罪惡感」來操控對方的人，不會直接說出自己的想法和需要，卻會藉著一句又一句的「罪惡感陷阱」，試圖讓對方「良心發現」，進而了解他們的心意，滿足他們的需要。

諮商的過程中發現，很多當事人都身陷「罪惡感陷阱」中痛苦爭扎，無論他們提供對方多少資源、付出多少金錢、多麼努力滿足對方，對方都依然覺得不夠多。這些會設下「罪惡感陷阱」來獲取關心、金錢和資源的人，往往會忽略自己的能力，也會忽略對方的付出，更會忽略自己的語言帶給別人的壓力有多大。

如何發現自己常常陷入罪惡感陷阱

想知道誰會讓自己產生罪惡感嗎？方法很簡單，回想一下：在什麼時候，跟誰在一起，為了哪件事情，你會不斷想要伸出援手，幫助對方？萬一無能為力，就會感到內疚自責。

如果內心常常出現自責的聲音：「都是我不好。」、「沒有幫他，沒有關係嗎？」、「都是我害的。」、「這樣他會不會發生什麼事情？」、「是不是我真的沒有做好？」、「很抱歉、對不起。」、「不要造成別人的困擾。」、「不要去麻煩別人。」如果有的話，就代表你很容易產生罪惡感，更容易被「罪惡感陷阱」纏住。

通常「罪惡感」很強的人「道德感」也很強，很容易自我責備，總覺得自己違背了道德規範，沒有符合做人的原則，自動會對別人的遭遇產生懊悔遺憾的感受，進而引發沮喪、焦慮、難過的複雜情緒。另外，容易有罪惡感的人，多半會避免自己去麻煩別人，一旦接受了別人的幫忙協助，又會產生源源不絕的罪惡感。

放下自責 專家教你打破「罪惡感陷阱」

長期被「罪惡感」包圍，對心理健康的危害是很大的，一方面會無意識地背負周遭人的大小責任，心理負擔自然沉重；另一方面內心又不斷自我責備，總覺得自己對不起別人，害怕會發生不好的後果。林萃芬心理師解釋，想要降低「罪惡感」，第一步是區分「自我省思」與「自我責備」的不同。我們可以思考：自己有沒有哪裡需要調整，而不需要責備自己「都是我害的」、「都是我沒有做好」。

圖為《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》書封。時報出版提供 第二步是區分自己的責任與別人的責任。過度承擔別人的責任，不只會讓自己身心過勞，更會讓對方忽略自己擁有的能力，把心思都放在如何設下「罪惡感陷阱」，間接指使別人為自己負責，長久下來，反而失去良好功能。解除「罪惡感陷阱」，既能讓自己身心健康，又能讓對方發揮功能，形成正向的心理循環。

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