她家暴外遇夫最終忍痛放棄監護權 律師：最艱難的決定

輕撫著女兒棠棠的睡臉，小安做了這輩子做過最艱難的決定。小安，是家庭暴力者。她對先生的家暴案件導致棠棠監護權的歸屬得對簿公堂，曾經有兩位母親，在所羅門王面前爭孩子，最後真正的母親為了避免孩子遭受痛苦而選擇了放手，小安做了什麼選擇？

「我的責任不是幫妳做理性的決定，而是給妳理性的建議。」看著在法院座位區睡著的棠棠，我告訴小安：「如果妳決定要這麼做，我一定會幫妳。但妳真的要想清楚怎樣對棠棠比較好。」

小安輕撫著女兒棠棠的睡臉，我想這會是她這輩子做過最艱難的決定。

小安，是家庭暴力者。

當初，丈夫沒有嫌棄她的殘疾，堅持與她共結連理，小安只希望一輩子能跟這個愛她的男人在一起。但當出軌丈夫向她攤牌的那一刻，她沒辦法控制自己，心裡只剩下傷害對方的念頭。丈夫沒有閃躲，但無論再怎麼哀求、再怎麼道歉，小安依然沒有停止毆打與牙咬，她只想讓這個男人也嚐嚐這種撕心裂肺的痛。她聽不到丈夫希望她停手的嘶吼，直到棠棠的哭聲從房間裡傳出來，她才察覺被憤怒沖昏頭的自己竟然已經成了家暴犯。

沒有證據，法官不可能認定家暴行為屬實

自知理虧的丈夫沒有採取任何法律行動，但對於出軌的怨懟，導致小安開始對丈夫以極盡惡毒的言語來羞辱，而且只要稍有不順心，拳打腳踢也是常態，但當她發現自己鑄下大錯時，又會哭著跟丈夫道歉。

這段婚姻，就在家暴與出軌的摧殘下，走到了盡頭。

知道小安的身體根本不能工作，丈夫便將房子留給母女，自己搬家離開。只是對於棠棠，小安跟丈夫都沒有退讓的意思，於是兩人分居後，棠棠監護權的歸屬便成了這場訴訟的主因。

透過法扶的轉介，小安推著輪椅來到了我的會議室。

「律師，離婚、扶養費怎麼樣都好，我一定不能失去棠棠的監護權。」小安急切的跟我說，因為對她而言，失去棠棠就好像人生沒了意義。其實，家暴防治法已經清楚規定，如果發生家暴，原則上就爭取不到監護權，但是……

「對方有驗傷嗎？」

「妳有用訊息道歉過嗎？」

「打破的物品還留著嗎？」

面對我連珠炮似的提問，在小安統統確定沒有之後，我就已經知道了這個家暴案件並沒有留下任何證據。在講求證據的法庭，法官不可能會認定小安的家暴行為屬實。

法律不允許暴力，家暴很可能失去監護權

但是，不成立家暴，就代表沒有發生家暴嗎？小安沒有對棠棠家暴，但又怎麼能確定當老公離開，暴力沒了出口之後，她不會轉向身邊的人？

「是他先出軌的，我也不想要這樣做啊！」我還沒開口，小安急忙著辯解。

「無論什麼原因，暴力在法律上都是不被允許的。」我一句話就堵住了小安的嘴。

「妳要知道，一旦發生家庭暴力，就很有可能失去棠棠的監護權。」不帶任何修飾，我把話說得很清楚。

看她難過得說不出話來，我只好繼續說了：「不過這個案件，因為沒有留下任何的家暴證據，法官也許不會採信對方的說法。」小安彷彿燃起一絲希望，殷切的看著我。「只要持續照顧棠棠，其實妳還是有機會爭取到監護權。」我向她解釋，「只是，這樣對棠棠真的好嗎？」我問小安。

「律師，你在說什麼？棠棠當然跟著我比較好啊！」她想也不想的回答我，「我知道對方是個好爸爸，就算外遇也不會改變這個事實，但棠棠真的離不開我！」

我看著小安的資料，她的身體無法工作，也沒有親屬可以幫忙照顧，我實在不知道她要怎麼照顧小孩。但在她的堅持下，我們還是決定要爭取棠棠的監護權。

妳沒有照顧能力，確定這樣做對孩子好嗎？

幾經調解，很快的法院開了第一次庭。

「大律師，原告主張你們有家暴行為，你們的意見是？」果然，在家事案件中法官最重視的就是家暴，一開口就是問這個。「法官，原告雖然這樣主張，但始終沒有舉出任何證據證明有家暴存在。」既然沒有證據，我也反駁得臉不紅氣不喘。

法官翻開社工訪視報告，轉過頭向丈夫說：「其實社工報告也寫得很清楚，棠棠非常依賴母親，也看不出有任何暴力跡象。我知道兩位都很積極要爭取小孩，但我不會接受這種為了搶小孩胡亂編出來的主張。」

丈夫漲紅臉想解釋，卻被法官制止，「可能有，可能沒有，我不知道，但法律上就是你要舉證。」最後，法官警告不要再有這種「空口說白話」的主張後，便結束了開庭。

「律師，我們要贏了嗎？」雖然小安不懂法律，但看到法官的態度，大概也能略知一二。我沒有立刻回答，推著她到一旁的座位區。「照這樣的走向，我們有機會爭取到監護權……只是，這樣真的好嗎？」我再次提出這個疑問。

經濟能力確實不是一切，但看著因為沒有錢僱用保母，連開庭都要一起來的棠棠，在扶養費杯水車薪的狀況下，無法工作的小安只能坐吃山空。我知道這對母女互相需要，但無論從何種角度，欠缺照顧能力的小安，會帶給棠棠什麼樣的影響，我真的不敢想像。

「我可以去工作啊！」小安聽出我話裡的意思，不服氣的反駁我。「那棠棠誰來照顧？」父母早已去世的小安，面對我這個問題，一時之間答不上來，因為她知道就算自己勉強工作，也沒辦法負擔保母的費用。

還記得，孩子目睹家庭暴力時的神情嗎？

「我相信妳很愛棠棠，棠棠也非常需要妳。」我拿出了社工報告，指著上面的一段，要小安細讀。

「案主（棠棠）對母親依賴性極高，雖然經濟狀況較不佳，案主依然希望由母親照顧。」小安照著唸完，疑惑的問我：「這樣不是很好嗎？社工也認同棠棠愛我。」

我搖搖頭跟她說：「妳還記得，棠棠目睹家庭暴力時的神情嗎？」小安沉默不語，每次都是看到棠棠的神情才恢復理智的她，怎麼會忘記那充滿恐懼的眼神？

「妳是她的媽媽，不管妳是貧是富，甚至曾經家暴，棠棠都會愛著妳，因為妳是她的依靠。這就是為什麼棠棠身為目睹兒，還是選擇依賴妳這個家暴者。」我告訴她，「只是妳也說過，對方是個好爸爸，而妳應該也知道，讓棠棠跟著對方，她會過得更好。」

是妳離不開孩子，還是孩子離不開妳？

小安沒辦法反駁，因為從開始訴訟到現在已經過了半年，丈夫若將房屋收回，之後要怎麼跟棠棠一起活下去，小安到現在還是沒辦法給我一個肯定的答案。

「是棠棠離不開妳，還是妳離不開棠棠？」從第一次見面就盤踞在我心中的問題，終於還是問了出口。

身為律師，我的責任不是幫當事人做理性的決定，而是給予理性的建議。但看著只能依賴最親近的人、沒有任何選擇的棠棠，我想，我還是必須稍微踰矩。「但不管妳怎麼決定，我都會幫妳。我會幫妳贏下訴訟，但是妳真的要想清楚，怎樣對棠棠比較好。」

我隨著小安的目光望向棠棠的睡臉，不禁想起棠棠目睹家暴時的表情，對比她現在的安詳，社工報告中的那句「依賴性極高」，彷彿成了悲哀的諷刺。

離開法院前，我回頭看了她們一眼。

小安輕撫著棠棠的睡臉，在熙攘的法院裡，她卻睡得多麼安心，沒有人吵得醒這個在媽媽身旁熟睡的小女孩。

放手，是她身為人母對孩子所做的最好決定

過了幾天，小安傳了一封很長的訊息給我。

裡面寫著她對棠棠有多麼的不捨，但又同時對自己的自私感到很羞愧，她依然相信棠棠真的需要她，但她也清楚，自己沒辦法給棠棠成長所需要的資源。她擔心棠棠因此走上歪路，更擔心曾經沒辦法控制脾氣的自己，總有一天會發生家庭暴力，讓棠棠以後也跟著變成家暴者。

「我愛她，但是我沒有能力照顧她，所以我選擇把她交給對方。」透過文字我看不到小安的表情，但卻能深切感受到她那不捨又覺悟的感受。這場訴訟，就在小安願意出讓監護權的狀況下，沒有再進入法院就畫上句點。

曾經有兩位母親，在所羅門王面前爭孩子，最後真正的母親為了保護孩子不受痛苦而選擇了放手。

你說，放手的那位母親難道不愛自己的孩子嗎？

愛，本身就包含了獨占。但我始終相信，真正的愛所顯露出的無私，是遠遠凌駕於獨占之上的。有時候，放手並不是冷漠，而是愛的表現。

許多律師告訴我，家事案件沒有百分之百的正解，但看著小安從因愛不放手，到因愛而放手的變化，我好像依稀能感受到，無私的愛，似乎能做為家事案件的正確答案。

聽聽律師怎麼說 家暴者不能擔任監護人嗎？

「目睹兒」是指沒有受到家庭暴力，卻目擊到家庭暴力的兒童，這會造成兒童心理重大的壓力。當家暴者兼具監護人身分時，與兒童之間都會有緊密的情感連結，兒童往往會選擇繼續與家暴者和睦相處，甚至造成家暴者產生「我又不是家暴我的小孩，看起來也沒有影響，我憑什麼不能當監護人」的誤會。

也因此《家庭暴力防治法》第四十三條規定，不管兒童與家暴者的相處狀況如何，法院都一定要先「當成」家暴者不適合照顧小孩，只有在家暴者能提出證據，說服法院自己有照顧能力時，才能將監護權判給他。

在個案故事中⋯⋯小安雖可藉由證據上的漏洞脫免家暴者的責任，實際上卻沒有能力照顧棠棠。在大部分法院都還是將監護權判給女性的情況下，小安能考量到棠棠的未來，放下對丈夫的成見，進而做出痛苦的選擇，確實難能可貴。

圖為《那18張傳票》書封。親子天下提供

轉念跟自己和解

真正的愛所顯露出的無私，是遠遠凌駕於獨占之上的。有時候放手不是冷漠，而是愛的表現。家事案件沒有百分之百的正解，也許無私的愛始終才是正確答案。

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