管教孩子以暴制暴好嗎？用孩子虐狗方式對待他 變成危險遊戲？

這裡有一個很不同的案例，它反映出了孩子身上萌生的虐待現象。來信的女士在這個問題上持有的觀點很特別，與您的觀點相去甚遠。我認為這也反映了某些家長的思想觀念。她寫道：「當我兒子五、六歲的時候（他現在十五歲了），有一天，他對我們家的小母狗做了件很殘酷的事情：他把狗的四條腿綁在一起，然後把牠扔到雨裡不管。

於是我的做法是：在我母親的協助下—儘管這麼做讓我們很不好過—我們把孩子的雙手和雙腳綁在一起，同樣把他捆了起來置之不理。當然不至於讓他淋雨，只是在把小狗吹乾的那段時間裡把他捆了起來。」她繼續寫道：「從此以後，他就再也不找麻煩了……」來信的結尾這麼寫道：「別把我們看作是施刑者，要嚴懲自己孩子的虐待行為實在是太難了，可是必須這麼做才行。」我得承認……好吧算了，這就是一個案例。您認為這麼做是否是最好的解決辦法呢？

她在信中有沒有說到，之後兒子對待動物就變得極度地善良友好了嗎？不但對動物友好，對其他的孩子也很友好了。

首先，這樣的懲罰方式在我看來實在有點可怕。然而，這位媽媽對處罰兒子的左右為難，讓我對她的行事方式改觀：她這麼做是從自己做為家長的角色出發，也就是撫育孩子，讓他能夠成為一個真正的人。這與另一種情況完全不同，比如說因為孩子「咬」了父母，而父母出於報復加重地「反咬」孩子。

在這個案例裡面有兩件事情值得注意：首先，孩子已經大了，他當時已經快六歲了，有能力去思考；其次，孩子好像沒有父親，因為只有母親和外婆在行動。我想要是父親當時在場的話，他是可以跟孩子講道理的。

這位母親要是今天再對兒子講起這段往事的話會很有意思的，可以知道兒子是否還能回憶起這件事端，看看他是否還記得自己曾經殘酷地對待過動物，也問問他是否想過有沒有其他辦法來處理類似的事情。因為我們只能藉由參考實際案例，來為這一類的事件找到解決辦法。

當然。不過家長反過來使用虐待的方式，會不會變成一種危險遊戲呢？

會的，這種方式會導致孩子重啟虐待的行為，因為孩子對在強迫中或者在忍受中引起的強烈刺激，會產生出一種反常的喜好。對於這個已經「長大了」—看起來也很聰明的—男孩而言，這次懲罰是順利地過去了。

可是這種「以暴制暴」的態度對更年幼的孩子是要絕對禁止的。因為孩子對動物的暴力行為通常來自於幼年，無論對或錯，他們曾經感受過比自己大的孩子或者過於嚴苛的大人對自己的「虐待」：例如，在完全沒有解說告知的情況下，被帶去住院，對自己在治療時遭受的痛苦也毫無反擊之力；要不就是由於其他的原因，有時候也可能只是純粹的心理因素。生活中或者電影中的某些故事或畫面，也可能會存留在孩子的記憶裡。有時候虐待動物的也會是一些身體虛弱的孩子，他們承受著身體不舒服，或者被自己週圍的人排斥，毫無快樂可言。

同一位來信的聽眾還講了自己朋友類似的案例，朋友的兒子很害怕醫生來診病時給他打針；有一天，這個兒子用別針去戳自己的狗，隨後他媽媽也對他做了同樣的事情。她信中寫道：「他明白自己做了什麼，現在他是個溫和又可愛的十歲男孩，非常呵護自己的狗。」

圖為《孩子有話，不跟你說》書封。心靈工坊提供 這個例子是由那位向我們敘述了上一個案例的人描述的，看待問題的視角當然就是一樣，不是嗎？不過這個孩子害怕打針，或許是因為大人沒有跟他解釋醫生這麼做是為了治療他。然而治療小狗，打針的事情則應該由獸醫來負責才是。

這個案例裡，這樣的懲罰看起來是起作用了，可是我不會說使用這樣的方法是好的。總而言之，對前面兩個案例，沒發生什麼不好的事情最好！然而我們應該還是要問問孩子，他們當時是否也覺得這是個好辦法呢？

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（本文出自《孩子有話，不跟你說》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）