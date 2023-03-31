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學起來！想打小孩屁股時 這招能把憤怒換成玩樂

心靈工坊／ 文・馮絲瓦茲‧多爾多
當感覺到自己的手快要打到孩子屁股上時，是否可以趕快到另一個房間，然後打在一個抱枕上呢？這會有趣多了。媽媽應該能夠把自己的憤怒轉換成玩樂，因為「開懷大笑」也是一種結束紛爭的方式。圖片來源：Ingimage
當感覺到自己的手快要打到孩子屁股上時，是否可以趕快到另一個房間，然後打在一個抱枕上呢？這會有趣多了。媽媽應該能夠把自己的憤怒轉換成玩樂，因為「開懷大笑」也是一種結束紛爭的方式。圖片來源：Ingimage

你看，我多想打你屁股—孩子的暴力，父母的暴力

應該來講一講打屁股和暴力的問題……是父母的暴力嗎？……對孩子的暴力。

這裡有一位難以自我控制的母親，要先澄清一下，她有三個自己非常疼愛的孩子，長得都很好看，也都是她期待下出生的孩子。他們分別是五歲半的女兒、三歲的兒子和七個月大的兒子。最小的兒子出生的時候，大女兒開始很不喜歡出生在她之後的那個弟弟—這裡指的是三歲的弟弟。對此女兒解釋：「因為他不好看。」

而當母親對她說：「可是他長得像爸爸，所以他很帥啊！」女兒頓時哭著回答：「不對，是我長得像爸爸。他不好看，我不喜歡他。」這就是這個家庭的寫照。

現在來說一說真正的問題。這位母親寫道：「有時候我感覺自己被這些事情弄得受不了了。我失去了耐心，也無法控制自己。我氣昏了頭就會打孩子。」

她還說明：「我被自己的暴力行為嚇到了。有些時候，我討厭自己的女兒。我會使勁地搖晃她來表達對她的厭惡，還會用一種，怎麼講呢，『惡毒的眼神』瞪著她。你們能明白嗎？我渴望和諧與平衡，可是卻任由自己以暴力和野蠻的方式來打女兒。」來信最後寫道，自己確信打孩子屁股，實在是失敗的表徵。

這封信裡有兩件事情很有意思。一方面，女兒不想承認大弟長得像爸爸，或許是因為母親沒有跟她解釋清楚「長得像」這句話的含義。孩子肯定聽過周圍的人說她長得像自己的父親（就像大家會說：「他女兒跟他像是一個模子印出來似的」），這意味著什麼呢？對照她爸爸小時候的照片，小女孩長的真得很像爸爸！

可是這位母親沒有詳細說明：「你們長得當然都很像你們的爸爸，因為你們的爸爸是同一個人啊。不過你弟弟是男孩，他長大以後會變成一位父親。妳以後會變成一位母親。你們性別不同，妳弟弟的性別和爸爸一樣，妳的性別和我一樣。即使妳長得像妳爸爸，正如我長得像我爸爸。妳知道，還是不一樣的。」相似程度對於孩子而言就是指臉部相像，而不是性別相同。

如果大人不透過語言跟孩子解釋清楚，孩子是不會明瞭的。否則就好像這位小女孩的弟弟，僅僅因為自己是男孩，就從姊姊身上奪走了做為父親孩子的資格。而且，當女兒看到第三個出生的孩子不是小妹妹，肯定感到很失望，因為這樣一來家裡的女生陣營就沒有那麼強大了。再者，小女孩肯定很嫉妒母親有了一個小寶寶，而她自己也想有一個小寶寶。因為三歲大的時候，所有的小女孩對此都會嚮往的。

更不用說到五歲半吧。

第一個弟弟出生的時候，她可能並沒有妒忌，因為當時她只有兩歲。可是小弟弟出生的時候，她已經五歲半了。因為已經有兩年的時間，她都在期待自己的爸爸可以給她一個小寶寶，可是現在卻得放棄這個念頭。顯然很不容易。

可以肯定的是，藉由打孩子屁股並不能讓這位母親解決問題。

她說：「這讓我感到絕望。」那麼，當她感覺到自己的手快要打到孩子屁股上時，是否可以趕快到另一個房間，然後打在一個抱枕上呢？這會有趣多了。然後她可以對看著發生這一切事情的孩子說：「你看，我太想打你屁股了，所以我就打在抱枕上了。」

如果孩子想玩的話，也可以和母親一起打抱枕，一切就會在兩人的笑聲中結束。我想這位女士應該能夠把自己的憤怒轉換成玩樂，因為「開懷大笑」也是一種結束紛爭的方式。不要把一切都看得太悲情了。

我想額外補充一下，很多有點「老派」的家長給我們來信，認為目前對孩子放任得太離譜了，還是應該偶爾打打孩子屁股才對。也就是說打屁股可以讓家長得到紓解。

您有沒有打過自己孩子屁股呢？

從來沒有過。首先，我應該是完全沒有辦法做到的。以前當我生氣的時候，我會很兇地對孩子說：「小心！今天，我是黑豹！」他們就會笑著說：「小心黑豹媽媽啊！要出事了！」然後趕快跑去另外一個房間。當然總有些日子我們會發火，那就應該對孩子說出來，警告他們，然後讓他們離開我們所在的房間。偶爾兇孩子一下是沒關係的，不過要試著別像這位來信的媽媽那樣漲到高壓爆發的程度。

我想，這位媽媽在給我寫信把問題說出來之後，對她應該就會有幫助。我也曾經和她的情況一樣，所以我知道有三個年齡差距小的孩子是很不容易的。當我們感覺到很生氣的時候，應該不要讓孩子待在我們身邊。

這位女士在來信的結尾寫到，女兒的態度以及自己對女兒的粗暴行徑讓她很擔憂，甚至於讓她考慮自己與女兒兩個人是否都需要去找心理師看看。

她的女兒是肯定不用去看的！不過她也許可以找一位女心理師兼精神分析師談一談。而小女孩，應該找一些適合她年齡的活動，這樣就不會一直跟自己的弟弟們和媽媽待在一起了。

小女孩看到媽媽在照顧屬於自己的寶寶，而她什麼都沒有，這對小女孩來說是很難受的。這位母親應該試著與一位女性親屬或者女性朋友協商，能不能讓孩子離開家裡幾天，或者讓女兒去一個女生小朋友家住一晚，這樣就可以緩解一下。另外父親也應該照顧一下自己的女兒，我相信這樣可以讓母親鬆一口氣的。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

（本文出自《孩子有話，不跟你說》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）

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