2023女人迷「全球女性影響力論壇」 8位講者接力看見幸福的多元與實踐

2023女人迷「全球女性影響力論壇」第六屆，邀請來不同領域的影響力代表共襄盛舉。透過文字直擊，帶你回到活動現場，體驗場內氛圍，以及講者精采的講演內容！

直擊來到論壇下半場，我們將從講者的人生故事出發，深入台灣在地，以「獨立選擇、創造幸福、多元共融」三大主題，串連 8 位講者短講及精采對談，從不同的破框故事，探討不同族群、立場，該如何一起創造幸福、創造多元共融的社會。

郭又綺：過去成功的方式，不見得適用現階段的你

文組出生的郭又綺，是ALPHA Camp的營運長，致力推廣科技教育，她笑說自己雖不是軟體專家，但知道不論在哪個人生階段，都能運用「科技」創造更多可能。

不論你在人生的哪個階段，我們面對的都是一樣的問題，一定有方式可以幫助你面對。

在30歲迎來漫長的備孕，郭又綺面臨母職與事業的掙扎，找到「科技」協助自己做到work life balance，她也分享ALPHA Camp學員如何運用科技，成功擺脫職場媽媽的困境。

透過科技定義自己，不只是創造效率，不只是扮演好一個角色，而是創造更多可能。

胡玲瑄：堅持探索，必能有所收穫

作為台灣太古可口可樂第一位女性總經理，胡玲瑄一上台，便讓觀眾感受到她那不受框架拘束的能量。聚焦「選擇」的主題，胡玲瑄從步入職場到轉換跑道，都只關注一件事——這份工作能帶給我什麼？

當你能夠侃侃而談，別人會知道，不能夠光憑外表評斷一個人。

胡玲瑄也坦言，到現在還是會有低潮、依然覺得自己不夠強大，但只要保持3個心法，任何人都能擁抱挑戰。其中編輯覺得最重要的，就是要「樂觀無畏」，即使沒有明確方向，也要擁抱挑戰，只要堅持、保持彈性、多探索，一定會有所收穫。

郭又綺 X 胡玲瑄：獨立選擇，是要能承擔後果

隨後的對談，由吾思傳媒銷售資深協理柯采岑主持，她替在場觀眾問出最想知道的問題：獨立選擇是什麼？為什麼重要？

「獨立選擇」是你要為這件事負責，你要有能力去解決，這個選擇帶來的後果。

觀眾提問是編輯最喜歡的環節，兩位講者化身人生導師，用自身經驗幫觀眾釐清問題、找到解答。如此難得的機會，讓在台下紀錄的我內心感嘆：真想用觀眾的身份再參加一次。

夢想是逐步堆砌起來的，勇於嘗試、接受選擇後的結果，並積極迭代，這就是你的獨立選擇。

黃小胖：適應丟臉，是學會大方的關鍵

「大家好！我是黃小胖！」話語剛落，全場便歡聲雷動，「好好笑女孩」劇團團長黃小胖華麗登場！作為女性脫口秀演員，黃小胖不想被貼上「不好笑」的標籤，若觀眾對於「笑女性」是恐懼的，她就要找到能突破的方法——自嘲。

我希望所有的人，都能在舞台上自由自在，不讓自己存在這麼多的戒心，讓別人能夠開自己玩笑。

黃小胖透過「自嘲」女性在不同階段的「悲哀」，讓遭遇同樣困境的人，能用幽默的方式面對生活的苦。她也透露自己從害怕「丟臉」，到學會大方的秘訣。「丟臉」是其次，「幸福」才是重要。適應丟臉的能力，是你學會大方的關鍵。

許伊妃：死亡如烈日無法直視，但它一直存在於日常

安置過近千具遺體，和光里創辦人許伊妃，用送行者的視角與觀眾分享她的看見。如果可以選擇，你想用什麼方式跟生者說再見？許伊妃用簡單的圖像，向觀眾說明「傳統葬禮」與「日式美葬」的差異。

不知道自己要什麼，也能有前進的動力，因為你會知道自己不要什麼。

「不必強迫受傷的人好起來」是許伊妃對死者家屬的溫柔，她鼓勵觀眾用不同的視角看待死亡，在療癒之前要先學會感受悲傷。演說圍繞「死亡議題」，談的卻是「要用什麼心態活著」，若有機會親臨現場，你會對「死亡」有不一樣的認識。

人的一生都在邁向死亡，如果覺得死亡是不幸的，那麼你沒有一刻會是快樂的。

劉中薇 ：最幸福的故事，是你的人生

曾認為圓滿家庭就是一生志向，作家劉中薇在成為母親的過程發現，自己沒辦法做到百分百的家庭主婦，也不能成為百分百的自己，她便開始思考：「我要怎麼拯救自己？」

如果你願意轉變你的視角，也許正讓你痛苦的那個故事版本，就會變得不一樣。

疫情給了劉中薇喘息的時間，讓她可以專注在覆盤自己，跨出「完美主義」的框架，她也鼓勵觀眾，遇到衝突要換位思考，從他人的視角看這個故事。只要你沒有放棄幸福，幸福就不會放棄你，你絕對有能力可以活得精彩，同時把幸福帶給別人。

創造幸福的關鍵，在於傾聽、珍惜當下

「每個人對幸福的想像是不一樣的，你們怎麼挖掘幸福關鍵？」對談主持人，吾思傳媒總製作人張婉昀向三位講者提問。三位講者分別分享了在工作、創作上的發現，台下觀眾各個點頭筆記，其中劉中薇的回答讓編輯印象深刻：

生命中的所有經歷都是最好的資產，都是創造幸福的根本。「珍惜當下」是劉中薇的幸福法則，編輯也開始期待明年，能從更多講者身上獲取更多幸福秘方。人生最後一刻，你會回想生命中所有故事，無論是得到幸福，還是過得辛苦，這都是你生命過程中，非常好的資產。

陳凱翔 ：看見移工背後的故事，即使害怕，他們仍破框前來

One-Forty共同創辦人陳凱翔，從2015年創業至今，持續關注東南亞移工教育，他與我們分享過去10年看見的移工困境。「我記得是某個星期天下午」許凱翔回憶起第一次主動與移工對話，坐在台北車站的地板上，聽移工朋友分享他們為何離開家鄉、為何選擇來到台灣。

移工不是外傭，他們可以成為很好的隊友、夥伴，讓更多的長輩，在人生最後的階段，有更好的陪伴。

許凱翔認為人們對移工的歧視，是因為彼此的不接觸與不理解，於是他決定帶領團隊嘗試一個創新行動，讓移工透過學習創造更多可能，讓更多人看見移工為家庭、夢想奮鬥的努力。

編輯望向身後的觀眾，眼中都含著淚水，也許真的要透過眼睛看見，才能體會不同族群在異鄉的辛苦，期望在明年我們可以一起見證一個更好的世界。希望在場的每個人，在未來能有機會，跟這些東南亞朋友互動、開啟對話，展開屬於你們彼此的故事。

陳潔瑤：不會被「原住民導演」設限，因為我講的是「人」

大家好，我是陳潔瑤，族語是 laha mebow。

演講一開始，泰雅族陳潔瑤以族語跟觀眾打招呼，受到《流浪者之歌》的啟發，陳潔瑤看見不同族群間的相似之處，讓她決定拍下自己族人的故事，但她不只拍泰雅族人或台灣原住名，也關注其他地區、國家的原住民故事。

我很常去國外交流，介紹是自己台灣原住民後，就有了很多話題，我才發現自己的身分是一種力量。

正因為關注的是「人」，陳潔瑤不將自己侷限在「原住民導演」的框架，她走向國際，用原住民的身份與人交流，感受身份帶給自己的力量。她也透露自己未來的計畫，將用更多「共感」的故事，讓國際看見所有人的不同。

我覺得電影的力量很大，用共感的故事，讓更多人看到我們的不一樣。

蘇絢慧：成熟展開自己之前，需要破框而出

最後登場的，是璞成心理學堂總監的蘇絢慧諮商心理師，同時也是心理療癒叢書作家，她帶領觀眾看見內在小孩的重要性，並透過練習找回快樂，掌握作為現代大人的必備技能。

「你覺得跟自己熟嗎？」蘇絢慧向觀眾提問，她用這道題說明：學會跟自己相處，才能與他人建立良好的關係、找回快樂的根本。我們總是害怕別人怎麼看自己，應該試著破框，試著從快樂著手。

蘇絢慧也從自身經歷出發，分享自己面對人生黑暗的時期，如何跟自己的內在小孩對話，從回真實的自己——找回內在小孩，人生低谷你不是自己一人。用蝴蝶來比擬人的生命，在成熟展開自己之前，需要破框而出。

蘇絢慧的人生經歷，編輯無法用一言兩語完整說明，歡迎讀者至女人迷官方 YouTube 收看活動內容，讓我們一起「破框」，一起做回快樂小孩！

最後一場對談，吾思傳媒總製作人張婉昀邀請三位講者，一起分享如何創造多元共融，如何好好愛自己。

從三位講者的回應中，我們聽見，多元共融的關鍵在於展開心胸，接觸更多不同的可能，不論是透過電影，或是結交不同身份背景的朋友，唯有主動接觸與理解，才能創造多元共融。

張瑋軒：要創造一個多元共融的社會，有你才可以

來到這裡的你，想在今天帶回什麼呢？在論壇的最後，女人迷創辦人張瑋軒再次向觀眾喊話：機會是誰的？就是你的，要好好把握！

女人迷靠科技創業，張瑋軒回顧女人迷的創業初心，她鼓勵觀眾，不論對於新科技有沒有足夠理解，只要大家齊心向前，就不必害怕世界的變化，也承諾，未來，女人迷會持續陪伴大家。

要創造一個多元共融的社會，有你才可以，我們邀請你在這個世界，無所畏懼的成為自己。

最後，在張瑋軒與主持人的邀請下，眾人齊聲高喊自己的名字，找回自己的聲音，每個人都是最無懼的自己。今天，是創造影響力的日子！

在科技快速成長的時代，多元共融會是重要關鍵。從今天的論壇，我們看見多元共融組織領導的重要，也發現唯有所有人齊心面對，才能創造一個更好的世界。

此次「破框而創」論壇，也是女人迷「突破框架」的時刻，除了多元的講師故事，女人迷也號招眾多品牌一起響應，從活動現場的攤位規劃，到精心挑選的禮物袋禮品，給參與來賓最完整的體驗。

本文由女人迷授權，原文連結請點2023 全球女性影響力論壇下午場：8 位講者接力，看見幸福的多元與實踐