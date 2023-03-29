像嘴巴被摀住...你眼中的「叛逆」青少年 只是不知怎麼說內心話

許多家長對於孩子進入青春期，往往都會用「叛逆期」這個形容詞來取代，有些家長未雨綢繆，先向其他家長打聽或是上網搜尋相關資料，有些家長則正在面臨「叛逆期」的煩惱中。不論是什麼原因看到這篇文章，我們一起來了解青少年/女的叛逆。

「每一個厭惡行為的背後都有個想被瞭解的心靈」，用這句話來形容青少年那些叛逆的言行應該是再貼切不過。

青春期的孩子正面臨自我認同的形成，透過向外向內的探索建立自己的角色定位，發展自己的獨立性，也因為處在成為大人的過渡期，有些功能發展還未臻成熟。因此，無論是自我認識與表達、理解他人與社會上都有所限制，只是內心對獨立個體的渴望，在遭受發展上的限制後，產生無法被滿足的挫敗感。而這種說不出又甩不掉的感受，對青少年來說是相當無力也無助的。

不妨想像當你的嘴巴被摀住，你會如何向外界求援？你可能會奮力的用身體能動的部位激烈的衝撞，希望能引起外界的注意，紓解因無法表達而卡住的能量，也藉此甩掉你內在的恐懼及憤怒。或另外一種可能，就是決定放棄求援，於是你停止一切的行為，處在無力狀態下的你，也難以再接受或是相信世界的善意。這兩種狀態都很接近家長眼中青少年「叛逆」時所產生的行為，高張力的交流模式、偏差的行為，或是切斷與外界的溝通也許是你正面臨的棘手問題。

面對這樣的狀態，除了了解並同理孩子的感受以外，還能做些什麼呢？

許多家長在面對孩子的失控行為或態度，第一反應是希望孩子「變回」原本聽話的樣子，所以嘗試用壓制、束縛的方式，想矯正目前孩子的行為，令孩子屈服於父母的角色中，試圖將孩子導正回青春期前的樣子。

然而，這樣的壓制與束縛如同將無法言語的你，綑綁住手腳以阻止你的掙扎，如此一來你可能反而會使出吃奶的力氣奮力一搏，或是完全放棄，甚至切斷自己所有的感受；這樣的惡性循環，推遠了孩子也傷害了父母。

親愛的家長們，也許我們可以嘗試另一種方式，鬆綁孩子身上的束縛，協助孩子移除嘴裡的阻塞物，讓孩子滿足內在的渴望，成為獨立自主的大人。

首先，尊重孩子的自主性，給他一點空間，讓他能夠探索這個世界以及認識自己。這一步很需要家長們的耐心，包容孩子出現的偏差行為，並試著從孩子較不完整的表達中認識孩子。

當孩子身上的束縛逐漸被去除，掙扎的力道慢慢減弱時，接著給予支持與同理，讓孩子有勇氣探索環境，並在發現自己不如預期而產生挫敗感時，同理並陪伴孩子的受傷感受，幫助孩子長出內在堅韌的力量。

最後，耐心引導孩子表達內在的需求、感受及想法，促使其發展獨立自我的樣貌，陪伴孩子走過成為大人的過渡期。

當你開始嘗試一段時間後，你也會慢慢感覺與孩子的距離越拉越近。如果你正苦腦著不知該如何與青少年階段的孩子相處，不妨試試看吧！

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