不是這三種人 沒必要為了他們「謹小慎微」

在心理諮商的過程中最常遇見的類型，就是即便想刻薄也提不起勇氣、所謂「謹小慎微」的人，他們陳述的問題也幾乎都一樣──往往煩惱該怎麼做才能取悅對方、非常在意對方的一舉一動，也很容易因為對方的評價而受到傷害。他們抱怨自己這麼在乎對方、關心對方，卻得不到相應的回報，進而感到傷心，雖然因此討厭對方，但沒有他又活不下去。按照這些人的心理活動又可以細分為幾種類型。

以前有個人老愛拿自己和別人比較，很容易心生膽怯，所以找我進行心理諮商。

小時候他就時常拿比自己家境好的小孩做比較，隨著年齡的增長，從學歷高的人、工作好的人，到態度沉著的人、認真生活的人，都成了他比較的對象。當然，每個人看到比自己優秀的人都會感到羨慕，同時也會覺得自己很沒出息，但如果這種感覺強烈到妨礙日常生活的話，就會形成問題。

他說，原因似乎在於他對自我的肯定過低，所以我問：「你認為的自我肯定是什麼？」沒想到他的回答是：「我想成為不用刻意做什麼，就能得到眾人喜愛的人。」聽到這話，我只能回答他：「精神方面的心理諮商，換句話說就是針對現實情況進行的治療。現實中幾乎不存在什麼都不做，就能得到他人喜愛的人，自我肯定為什麼要建立在他人對自己的喜愛上呢？」

像這樣乍看之下顯得畏首畏尾的人當中，有的人真的對愛、認同、依賴有無限的渴望，而這些人為了滿足自己的欲望，時常小心翼翼地看別人的臉色。人可以拿自己和他人互相比較，但若因此變得過度膽怯的話，就得先審視自己的欲望系統。

第二種心理類型就是嚴重的自卑感。

第二種心理類型就是嚴重的自卑感。如果深感自卑，就會覺得別人看起來都比自己強。但是，我們是靠什麼來判斷別人強於自己的呢？通常會拿外貌或口才等外在條件做為判斷的標準，而且如果太重視這些條件，就會產生將對方當成偶像、貶低自己的情感，最後在各方面都變得畏首畏尾。

第三種心理類型是經常抱持負面心態，事先想到不好的地方去。有一次我和久居國外歸來的朋友見面，過程中，朋友的手機來電鈴聲響起，他接起後用英語說了很長一段時間。在這段時間裡，我一直在做自己的事情，但是朋友掛掉電話後說的話卻讓我忍不住大吃一驚──在他聽電話的時候，他一直很在意我會不會有「我的天，這人在國外住了這麼久，英語還這麼爛」的想法。

但其實我根本沒在聽他講電話。就像這樣，因為負面的想法而變得謹小慎微的類型，通常對自己應該做到的事情有很高的期待，因此當他們失敗或犯錯時，心裡也會非常難受或備感羞恥，萬一不小心得罪了別人，也會一直擔心那個人會不會討厭自己而惶惶不可終日。

有個人一旦外出，就會擔心家裡的人，見了家人又擔心朋友，後來，我問了這個總是戰戰兢兢過日子的人：「大家會照顧自己，為什麼你會覺得自己應該照顧好所有人呢？」結果他的回答是：「我覺得如果我不照顧好他們，他們會很辛苦。」負面思維越多的人，越會基於責任感，認為自己如果不為他人做點什麼，對方就會過得不好，因此越容易陷入痛苦的惡性循環中。

我在諮商的過程中，感受到的一點是，不管是謹小慎微型、冷漠型，還是自我中心型的人，其深層心理幾乎都是一樣的──原因都出於他們心中，想成為在所有方面，都值得眾人豎起大拇指稱讚、獲得大家認同的人。只不過謹小慎微型的人會希望藉由對方認同自己是個好人，來滿足這種心理；冷漠型的人因為不想在這個過程中受到傷害，就會和他人保持距離；自我中心型的人則會為了避免受傷，而過度地自我防衛。從某方面來說，謹小慎微型的人可說是最老實，自我防衛的高牆也最脆弱的類型，因此更容易，也更常受到傷害。

對這些人，我會建議他們改變自我的看法，別忘了，或許你現在面對的人，其實也像你怕他一樣地怕你。進一步來說，如果有人不和你聯絡，理由可能是討厭你，但也可能是他有難言之隱。另外，雖然拒絕對任何人來說，都不是那麼容易的問題，但我認為，基於保護自己的立場，採取自己能負責任的範圍內，盡力而為的態度，也會有所幫助。

我決定刻薄地生活：在不受傷害的情況下，打動人心的關係心理學。圖片來源／圓神出版社 我在諮商的過程中，會對因害怕人際關係而變得謹小慎微的人說：「請在腦海中想想以下三個問題──我現在最在意的人，是臨終時會在我身邊的人？是我在臨終那一刻最想見到的人？還是我有困難時可以請求幫助的人？」當被問到這幾個問題時，大多數人都會搖頭說這三種情況都不適用。既然如此，有必要為了討好對方而費盡心思到這種地步嗎？

※本文作者楊昌順為精神健康醫學科、精神科專科醫生，韓國延世大學醫學院醫學博士

（本文出自《我決定刻薄地生活》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）