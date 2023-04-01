手機愈來愈多的電話號碼真的有用嗎？人際關係無情才正確

有些人十分推崇社群網站，他們認為，智慧型手機裡儲存的電話號碼越多表示自己越厲害，不僅加入所有社群網路平臺活躍其中，還抽出時間參加許多聚會、到處露臉。這方面我是絕對跟不上的，但換個角度來說，我也有點羨慕。要到處參加活動，就必須非常勤快，而這份勤快就是最令人羨慕的地方。

我是連在群組裡聊天都覺得很費力氣的人，因為後來才發現參加群組不勤快不行，這讓我感到有點驚訝。尤其看到人們徹夜不眠地傾訴自己的故事，這絕對是一種全新的體驗。有人愛吹噓自己、有人因為一點小事就生氣退出，到了無話可說時就開始說別人的八卦，甚至上升到種種陰謀論為止，一整個晚上被提示聲吵得沒辦法睡覺。

但是如果想退出群組的話，又會顯示某某某退出群組的訊息，想退出都不容易。因為退出的話，還留在聊天室裡的人十之八九會說那個人的閒話。有段時間我也很怕自己會陷入那樣的處境，所以就一直窩在裡面，後來，我感覺這樣做不是長久之計，還不如讓人背後說閒話算了。

我住的公寓大樓裡設有住戶專用洗衣房，偶爾我也會去使用。之前我都是把髒衣服塞進洗衣機之後就離開，到了快洗好的時候再過去拿。

然而在來來去去之際，意外地發現，有不少人會一直守在那裡等衣服洗好。我很好奇他們為何如此，有一天我也試著這麼做，結果發現真的太棒了！在我流連之際，這裡成了專屬我個人的時間和空間，那種自由感和解脫感，讓我感到無比舒適。

與此同時，我甚至覺得，我們有義務允許自己擁有那樣的自由。我認為在人際關係上也是如此，我們和智慧型手機裡儲存的那麼多人之間，有幾個能維持親密關係，只不過是想藉著認識這些人求個安心罷了。近來在室內裝飾上也強調斷捨離，捨棄不必要的累贅物品，確保足夠的空間，人際關係有時也需要像那樣，好好整理一番。

有一次我遇到一位母親，她正熱烈地暢言，應該把孩子送到所謂貴族學校上學。我很想告訴她，階級的屬性越往上就越封閉，人脈不是在日後才形成的，但我覺得自己抵擋不過那位母親的狂熱，也就放棄了。我身邊也有不少熱中於經營人脈的人，看著他們，我只有一種感覺：「啊，這些人只是把人際關係當成炫耀或利用的工具罷了！」

然而，人際關係並非如他們所想的那麼簡單，反而認為，人際關係十分無情的看法才是正確的。除非是非常深厚的關係，不然大多都是有需要時維持關係、不需要時置之不理。到目前為止，我很少看到有人會抽出時間和自己不需要的人見面。男人之中往往有人會抱怨人走茶涼，一退休，人際關係也消失。步步高升的時候，人們如潮水般湧來；一旦從那個位子上退下來，人們又如潮水般退去，他們也坦言，那種空虛感和失落感令人難以承受。

看著他們，我也切實體會到人際關係需要斷捨離。偶爾我也會想，與其日後才後悔將時間、體力和金錢投資在不必要的人際關係上，不如將一切都投資在與我二十四小時同在的自己身上更好。

即使認識了一百個人，不見得這一百條人脈都能經營得很好，真正可以相伴一生的人往往只有一兩個。換句話說，這世上沒有人會滿足我的要求，沒有人會讓我真心喜歡，也幾乎沒有人真正理解我，但是只要真的有這麼一個人存在，人際關係就算成功。不過也要有心理準備，接受這個人無法時時令我滿意，因為我也經常不滿意自己，也不是做每件事都能合乎自己的心意，那為什麼還要期待他人做到這一點呢？

我決定刻薄地生活：在不受傷害的情況下，打動人心的關係心理學。圖片來源／圓神出版社 在平時的人際關係中，重要的是要尊重對方，維持有益身心的距離感。如果兩人之間的關係會讓雙方感到吃力和疲憊的話，那最好選擇不要頻繁見面。換句話說，想維持百分百的人際關係是很辛苦的事情，與其如此，不如按照自己的特點發展。

※本文作者楊昌順為精神健康醫學科、精神科專科醫生，韓國延世大學醫學院醫學博士

（本文出自《我決定刻薄地生活》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）