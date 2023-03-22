進入媽媽的意念世界後超驚嘆 原來她將自己放在那麼後面

總將自己擺在末位 遺忘了夢想的媽媽

莫莉覺得有些精疲力盡，畢竟在一天之內見證了這些情緒和全新的發現，實在讓人難以消受；但與此同時，她又有種渴望：她想進一步了解另一個人。

她一直認為這個人的存在是理所當然的，這個人總是為自己付出，每當自己有需要時，這個人就會將其他事情擺在一邊—這個人就是媽媽！媽媽總是把全副心思放在莫莉身上，現在莫莉也想看看媽媽的人生，想知道自己對媽媽的了解是否如同她所想的那麼深入。

莫莉有點緊張不安，她不確定自己是否有權利窺探媽媽的內心世界，她甚至覺得自己在偷窺別人的隱私。

「守護天使，你覺得怎麼樣？我可以做這些事嗎？先是進入卡特琳的身體，接著是貝克老師的情感世界，現在還加上媽媽。我是不是太好奇了？」莫莉在腦中發問。

「放心吧，莫莉。」守護天使立刻回覆：「如果有人想對自己人生的某些領域保密，愛就不會讓你看到。凡是你看得到的，都是別人渴望傾訴，渴望他人給出意見，並提供協助的事—儘管這種渴求隱藏在他們的內心深處。畢竟每個人都渴望被看見、被理解，而所謂的同理心，就是設身處地為他人著想的能力；當然，只在對方允許的範圍內。」

聽了這番話，莫莉滿心期待地閉上眼睛，進入媽媽的內心世界。然而，莫莉在那裡感受到的不是喜悅，反而因為眼前所見而感到悲傷。媽媽的情感世界如同莫莉所預期的一樣，非常美麗：那裡數量最多的是仙女，當然也少不了調皮的精靈。莫莉對這一點並感到不意外，因為媽媽的眼裡總是帶著笑意，她是莫莉所見過最優雅的女性，而莫莉還記得，仙女正象徵著優雅。

除此之外，莫莉也見到了媽媽的意念世界。之前當莫莉想像自己是個成功的女歌手、站在舞臺上演出時，她以煙火照亮了那個令人神往的世界，但隨後天邊便飄來幾朵烏雲。她記得這些烏雲是由虛幻和自卑的想法所產生的，例如「天底下沒有白吃的午餐」之類的。透過自己的經驗，莫莉學到生命本身就是一件獨一無二的禮物。

可是媽媽那裡只有零星的煙火綻放，其他部分大多是低垂的烏雲，不禁讓莫莉覺得悲傷。怎麼會這樣呢？那麼美好、總是讓人信賴的媽媽，她的意念世界為何如此晦暗？

莫莉凝神諦聽，漸漸聽到了一些意念片段，其中「責任」「知足」和「家庭」等詞語一再出現。莫莉嚇了一跳，難道媽媽後悔生下自己和弟弟嗎？不是的。

莫莉從媽媽的意念世界中讀到，媽媽也曾是個懷有夢想和願望的女孩，尤其在她還年輕、人生道路仍很漫長時，追求夢想的欲望更是強烈。只是後來結了婚，也有了孩子，為了努力達成家人的期待，她開始將自己擺在最後。

隨著時光推移，在責任感的壓力下，這些夢想也就漸漸消逝了。

莫莉情不自禁地為母親一寸一寸敞開心房，將「愛」源源不絕地傳送過去。隨著愛的增加，媽媽的意念世界變得更加明亮，烏雲也開始消散。塵封已久的昔日夢想開始小心翼翼地探出頭來，再被注入新的生命，並逐漸成形。莫莉驚訝地發現，媽媽依然想成為畫家。

莫莉見到過去誕生在媽媽幻想世界中的美妙圖畫，它們一直等著能真正成為畫布上的作品，只是這件事一直未能實現，因為它們被媽媽的責任感困住了。現在，夢想在媽媽的意念世界裡綻放出最耀眼的色彩，那是布滿柔美花朵、令人感到無比幸福、多彩繽紛的畫作。媽媽簡直就像一只無邊無際的調色盤般神奇。

莫莉激動得落淚。現在她才知道，媽媽心中竟蘊藏著這樣的生命力和創意，她覺得這樣的美應該展現出來、與他人分享才對。受到這種急切的能量鼓勵，真正的煙火開始在媽媽心中點燃，不斷構成新的花卉與風景。

儘管莫莉一直很欽佩媽媽，卻從沒想到媽媽居然能創造出這麼豐美的世界。

隨著時間過去，莫莉看到媽媽心中燃燒起來的願望越來越多，似乎無止無盡：是旅行，多次在南歐無憂無慮又充滿樂趣的旅行；尤其是義大利，不斷反覆出現，媽媽似乎從這個美麗的國度汲取了許多心靈的養分。可是距離她上一次去義大利到現在，已經過了好長一段時間。而且那裡還有許多媽媽以前沒見過的事物：她沒去過羅馬，也沒去過佛羅倫斯。

圖為《莫莉的心靈探索之旅》書封。圓神出版社提供 對這些城市的憧憬自媽媽心中升騰而起，成為在空中綻放的煙火。接著，這兩座城市又被其他地方、夢想和願望取代。莫莉看著這場煙火秀，過了一會兒，她決定是時候讓媽媽回到自己的意念世界了。

（本文出自《莫莉的心靈探索之旅》，圓神出版社，未經同意禁止轉載。）