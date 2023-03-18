奧斯卡得獎感言回顧 楊紫瓊：別讓任何人說你做不到 我們做得到！

第95屆奧斯卡頒獎典禮精采落幕，《媽的多重宇宙》風光抱回「最佳原創劇本」、「最佳導演」、「最佳男女配角」、「最佳女主角」、「最佳影片」等多項大獎，堪稱最大贏家！跟著女人迷一起回顧，2023奧斯卡得獎感言！

2023 年是亞裔人發光的一年，《媽的多重宇宙》風光抱回多項大獎，楊紫瓊再添小金人，成為首位獲得「奧斯卡最佳女主角」的亞裔演員！本屆獲獎作品包含多元議題，得獎者的感言更是打動人心。跟女人迷一起回顧，本屆奧斯卡動人金句！

最佳女主角得主｜楊紫瓊《媽的多重宇宙》

楊紫瓊獲得奧斯卡最佳女主角。美聯社

我想獻給所有亞裔的男孩女孩，不要放棄夢想。各位女性，不要讓任何人告訴你「你做不到」，我們做得到。

最佳男主角得主｜布蘭登・費雪《我的鯨魚老爸》

54歲的布蘭登費雪以「我的鯨魚老爸」(The Whale)獲影帝。(路透)

我很感恩能參與這部勇敢的作品，你們的心就像鯨魚一樣寬大，我想跟你們一起拿到這個獎。

最佳男配角得主｜關繼威《媽的多重宇宙》

關繼威開心獲得最佳男配角與最佳整體演出，親吻獎座。(路透）

我的旅程從一艘船開始，我在難民營待了一年，現在站在奧斯卡舞台上，人們說這樣的故事只會發生在電影中，我無法想信這發生在我身上，這就是美國夢！

．舒奈特《媽的多重宇宙》

「媽的多重宇宙」的兩位導演、編劇「丹尼爾二人組」關家永（右）及丹尼爾舒奈特獲得最佳原創劇本與最佳導演。（路透）

每個人都有偉大之處，你只需要找到合適的人來解鎖。

最佳影片得主｜《媽的多重宇宙》

「媽的多重宇宙」劇組得到奧斯卡七項大獎。圖／路透社

人生中的每個拒絕、每個失望，都成就了此刻的你。

最佳紀錄長片得主｜《納瓦尼事件簿》

《納瓦尼事件簿》榮獲第 95 屆奧斯卡最佳紀錄長片，該片紀錄俄羅斯反對派領袖，艾列克謝・納瓦尼（Alexei Navalny）中毒事件。導演丹尼爾・羅赫將獎項獻給還在獄中的納瓦尼，納瓦尼的妻子 Yulia 也上台發表感言。

我夢想你自由的那天，也夢想我的國家自由的那天。親愛的，保持堅強。

最佳改編劇本得主｜莎拉・波莉《沒有聲音的女人們》

謝謝影劇學院，沒有對「女性」和「交談」這兩個詞語放在一起而感到冒犯。

最佳服裝設計得主｜露絲・卡特《黑豹 2：瓦干達萬歲》

謝謝你們認可這位黑人女性超級英雄。她堅韌不拔、充滿愛、克服困難，她代表了電影中的每位女性，她是我的母親。

除了得獎感言金句，女人迷也整理了其他入圍者過去的動人發言，一起來回顧吧！

入圍最佳男主角｜奧斯汀．巴特勒《貓王艾維斯》

我想要忠實演繹貓王艾維斯，並向他致敬，他是如此偉大不凡的人物，超越世代框架，這就像攀登聖母峰，只能一步步堅定向前。

入圍最佳女主角｜凱特．布蘭琪《TÁR塔爾》

我們要求工作場所，像我們所處的世界一樣多元、男女人數平等，我們要幕前幕後與男人肩並肩地努力。

入圍最佳女主角｜安娜．德哈瑪斯《金髮夢露》

如果能在某個地方過得很快樂，我就會待下去，我是一步步往前走，目標是關注當下的感覺。

入圍最佳女主角｜蜜雪兒．威廉絲《法貝爾曼》

當信任一個人，讓他有機會展現價值，將會啟發內心更深層的自我認同，他會把這樣的認同用在工作，發揮個人更大的價值。

入圍最佳影片｜《阿凡達：水之道》

如果你想跟他們分享這個世界，就得了解他們。

入圍最佳影片｜《伊尼舍林的女妖》

有些事情沒那麼容易釋懷放下，我認為這是一件好事。

入圍最佳影片｜《捍衛戰士：獨行俠》

他們必須相信任務可行，才算作好上陣準備。

入圍最佳導演｜史蒂芬．史匹柏《法貝爾曼》

我的工作是創造兩小時的世界，你的任務是創造自己的世界，做你電影裡的英雄，為自己寫一個好萊塢式的結局。