奧斯卡得獎感言回顧 楊紫瓊：別讓任何人說你做不到 我們做得到！
第95屆奧斯卡頒獎典禮精采落幕，《媽的多重宇宙》風光抱回「最佳原創劇本」、「最佳導演」、「最佳男女配角」、「最佳女主角」、「最佳影片」等多項大獎，堪稱最大贏家！跟著女人迷一起回顧，2023奧斯卡得獎感言！
2023 年是亞裔人發光的一年，《媽的多重宇宙》風光抱回多項大獎，楊紫瓊再添小金人，成為首位獲得「奧斯卡最佳女主角」的亞裔演員！本屆獲獎作品包含多元議題，得獎者的感言更是打動人心。跟女人迷一起回顧，本屆奧斯卡動人金句！
最佳女主角得主｜楊紫瓊《媽的多重宇宙》
我想獻給所有亞裔的男孩女孩，不要放棄夢想。各位女性，不要讓任何人告訴你「你做不到」，我們做得到。
最佳男主角得主｜布蘭登・費雪《我的鯨魚老爸》
我很感恩能參與這部勇敢的作品，你們的心就像鯨魚一樣寬大，我想跟你們一起拿到這個獎。
最佳男配角得主｜關繼威《媽的多重宇宙》
我的旅程從一艘船開始，我在難民營待了一年，現在站在奧斯卡舞台上，人們說這樣的故事只會發生在電影中，我無法想信這發生在我身上，這就是美國夢！
．舒奈特《媽的多重宇宙》
每個人都有偉大之處，你只需要找到合適的人來解鎖。
最佳影片得主｜《媽的多重宇宙》
人生中的每個拒絕、每個失望，都成就了此刻的你。
最佳紀錄長片得主｜《納瓦尼事件簿》
《納瓦尼事件簿》榮獲第 95 屆奧斯卡最佳紀錄長片，該片紀錄俄羅斯反對派領袖，艾列克謝・納瓦尼（Alexei Navalny）中毒事件。導演丹尼爾・羅赫將獎項獻給還在獄中的納瓦尼，納瓦尼的妻子 Yulia 也上台發表感言。
我夢想你自由的那天，也夢想我的國家自由的那天。親愛的，保持堅強。
最佳改編劇本得主｜莎拉・波莉《沒有聲音的女人們》
謝謝影劇學院，沒有對「女性」和「交談」這兩個詞語放在一起而感到冒犯。
最佳服裝設計得主｜露絲・卡特《黑豹 2：瓦干達萬歲》
謝謝你們認可這位黑人女性超級英雄。她堅韌不拔、充滿愛、克服困難，她代表了電影中的每位女性，她是我的母親。
除了得獎感言金句，女人迷也整理了其他入圍者過去的動人發言，一起來回顧吧！
入圍最佳男主角｜奧斯汀．巴特勒《貓王艾維斯》
我想要忠實演繹貓王艾維斯，並向他致敬，他是如此偉大不凡的人物，超越世代框架，這就像攀登聖母峰，只能一步步堅定向前。
入圍最佳女主角｜凱特．布蘭琪《TÁR塔爾》
我們要求工作場所，像我們所處的世界一樣多元、男女人數平等，我們要幕前幕後與男人肩並肩地努力。
入圍最佳女主角｜安娜．德哈瑪斯《金髮夢露》
如果能在某個地方過得很快樂，我就會待下去，我是一步步往前走，目標是關注當下的感覺。
入圍最佳女主角｜蜜雪兒．威廉絲《法貝爾曼》
當信任一個人，讓他有機會展現價值，將會啟發內心更深層的自我認同，他會把這樣的認同用在工作，發揮個人更大的價值。
入圍最佳影片｜《阿凡達：水之道》
如果你想跟他們分享這個世界，就得了解他們。
入圍最佳影片｜《伊尼舍林的女妖》
有些事情沒那麼容易釋懷放下，我認為這是一件好事。
入圍最佳影片｜《捍衛戰士：獨行俠》
他們必須相信任務可行，才算作好上陣準備。
入圍最佳導演｜史蒂芬．史匹柏《法貝爾曼》
我的工作是創造兩小時的世界，你的任務是創造自己的世界，做你電影裡的英雄，為自己寫一個好萊塢式的結局。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言