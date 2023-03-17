注意有雷！黑暗榮耀最壞不是惡女朴涎鎮 她被排名第一讓人恨入骨

《黑暗榮耀》這部劇第一季(上集)才上沒多久就跑到台灣排名第一，當初光看名字黑暗榮耀就大概猜得到是以「復仇」為目標的戲碼，劇情一開場就就充滿了很多訊息量，我比較進入狀況是在「用電棒捲霸凌」開始。韓國的霸凌文化只能說已經是他們的日常，從WEBTOON漫畫到韓劇，幾乎很少沒有霸凌的情節，而這部大概就是替被霸凌者發聲。

​

這部劇之所以會這麼成功，讓人一集接著一集廢寢忘食地看下去，除了「宋慧喬」本身的知名度外，惡人們令人咒罵、痛恨的演技更是一大看點，基本上一部劇大概2-3個惡人就已經讓人恨得牙癢癢了，這部劇大概每個環節都有一個主要代表的惡人，但卻不認為男女主有任何的下風處。

​

以下為我個人心中的惡人排名 ( 以仇恨值依序排列)

​➀. 鄭美熙 (文同珢的母親)

朴志雅在「黑暗榮耀」中飾演酒鬼媽媽。取材自微博

​這位相信在很多人的眼中應該都是數一數二，畢竟再怎麼不堪，作為一個母親為了錢這樣利用自己孩子的嘴臉，真的讓人難以忍受，就算經過多年也死性不改，所以我給她第一名，她就好像WEBTOON漫畫裡常看到的那種角色。我直覺的印象就是看臉時代。

​

➁. 秋正鎬 (世明私立小學教師)

圖／摘自Netflix IG

​假借校園照的變態，其實剛開始出來時因為外型突兀的關係，會一直猜想他到底被賦予什麼樣的可恨任務？結果原來只是個偷拍小朋友裙底的變態。但他的一言一行整個讓我很出戲，後來又知道了他的Insight，直飆排名的二！後面看他被懲罰真的有爽

​

➂. 李錫在 (姜賢南的丈夫)

​就是個家暴和見錢眼開的混蛋，也很想給他第一名，但是前面兩個太卓越了。

​

➃. 金鐘文 (文同珢以前的班導)

​偏袒權貴而欺壓、毆打文同珢，生平最討厭這種老師了，甩巴掌那段真的氣到想衝到螢幕裡。

​

➄. 姜永天 (殺害朱如炡父親而入獄服刑的犯人)

​因為出現的少，所以對他的仇恨值相對起來累積得沒這麼高，但無緣由的殺人狂魔，和不知悔改的態度實在令人作嘔，所以現階段只好排在第五名。

​

➅. 朴涎鎮 (實施校園暴力的主導者)

圖／摘自Netflix IG

​惡人團中最主要的角色，韓國霸凌者的經典刻畫，覺得自己是天之驕女完全不需要努力，單用金錢就能買到一切，以欺凌同學為樂，對窮人子女十分鄙視，會隨便使喚同學。

​

➆. 李蓑羅、崔惠程、全宰寯、孫慏梧 (校園暴力加害者們)

朴成勳演出韓影集「黑暗榮耀」，網友驚其神似劉冠廷。圖／摘自Netflix IG

​他們的話就並列第七，各自有各自的理由和背景，從權貴、空姐、牧師之女，都代表著韓國能夠在社會生存的象徵，他們之間也存在著一些階級之分的關係，某程度為了生存畢許假惺惺的繼續在這個團體中，最後因為相互之間有利害關係，被女主稍微利用一下就自體滅亡。

​

整體結尾，都有交代清楚，惡人遭罰的過程都算是完整收錄，不會讓人有草草了事的感覺，也算是復仇劇中蠻痛快、拳拳到肉的連續劇，心情不好的人適合看！

（本文出自NETFLIX 新台灣討論區(非官方)《《黑暗榮耀》惡人心目中排名》，未經同意禁止轉載）