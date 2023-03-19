無聊沉悶的老師 內在原來藏著思念過世妻子的悲傷

無聊沉悶的老師，內在原來藏著悲傷

莫莉在河畔又靜靜坐了一會兒，享受自己的時光，也消化一下剛才的經歷。接下來，她的思緒緩緩轉向班上的貝克老師。她也不知道為什麼剛好在這個時候想到他，也許是因為卡特琳經常跟貝克老師作對吧。但如果要誠實一點，那麼莫莉就不得不承認自己也沒對貝克老師多友善。他的課無聊得要命，加上他又對學生沒轍，怪不得大家都為所欲為，沒人聽他的。

就在剛結束這個想法的同時，莫莉發現自己置身在一片霧氣瀰漫的灰階世界裡。她打了個冷顫：自己到底跑到哪裡去了？今天發生的一連串事情還真是稀奇古怪！左右張望後，她驚訝地發現：這裡基本上就跟自己的情感世界一樣，差別在於她的情感世界生機勃勃，有仙女、精靈和蝴蝶；陽光普照，還有金色的溪流。相反的，這裡只有灰濛濛的一片，沒有任何色彩或聲響能劃破這片沉沉的霧氣。莫莉感到一陣寒意：這裡究竟是哪裡？ 「莫莉，這裡相當無趣吧？」守護天使再度現身：「嗯，一點也不奇怪，因為你來到了你們那位，嗯，超無趣的貝克老師的情感世界。」

莫莉睜大了眼睛，先是卡特琳的身體，接著是貝克老師沉悶的情感世界。一定要這樣嗎？守護天使果然很把自己的話當一回事！ 果不其然，莫莉真的見到貝克老師在他家裡，悲傷地坐在桌邊，思念他去年過世的妻子。他非常想念她。自從妻子過世後，他完全不知道自己為什麼還要繼續活著。她是他的一切，也是唯一會聽他說話、真正重視他的人。妻子能讓他開心歡笑；而當她笑起來的時候，貝克老師會覺得瞬間有如太陽升起，溫暖了他的心。可是現在，他身邊半個人都沒有了。

有時他會假裝妻子還在，雖然這樣能暫時給他安慰，只是一旦想起妻子已經離去，他就覺得自己的心臟像是被人挖出來似的，那分悲痛強烈到讓他難以承受。至於其他時候，他根本不清楚自己的心是否還在，無論是自己的內在或周遭，一切看起來都死氣沉沉的，就像此刻一樣。他不禁質問起自己為何還要活下去。他似乎對任何事都失去熱情，覺得一切毫無意義。

若是從前，工作至少還能為他帶來樂趣。還年輕的時候，他每天清晨都會渾身幹勁地起床，期待新的一天到來。他總是認真備課，希望給學生最好的教學，並盡量把課上得容易理解。但他很快就發現，自己並不是那種會受學生尊敬的老師。他不幽默、不懂得取悅別人，而溫吞又習慣深思熟慮的態度，更令學生感覺無趣到了極點。尤其卡特琳這個女孩，總是想盡辦法讓他日子難過，而他也因為自己居然懼怕一名女學生的毒舌而感到羞愧。

莫莉坐在草地上，她可以感受到貝克老師的情緒，猶如感受自己的一樣。現在她也終於了解，為什麼貝克老師的情感世界如此灰暗了。那裡已經喪失了喜悅、活力，一切都籠罩在哀傷的灰色霧霾中，導致其他情緒完全沒有機會擴散。他的喜悅與生命力早已窒息而亡。

莫莉再次流下淚水，她對貝克老師的處境寄予深刻的同情。現在她也讓自己的愛流向老師，因為貝克老師似乎已經忘卻他自己懷有的愛。

彷彿奇蹟發生般，蟄伏在他心中、等待再次被召喚的愛開始甦醒。如同先前莫莉的愛消除了卡特琳心中的雜音，這一次，愛也將一群絢麗的蝴蝶送上天際，而牠們輕而易舉地就用翅膀拉起薄紗般的霧霾，將它永遠帶走。

望著眼前的景象，莫莉驚訝地張大了嘴。除去這層灰暗的霧霾後，原本被遮蔽的整片大地清晰可見，而莫莉也見到哀傷以各種仙女的形象顯現在眼前。她激動地望著她們以莊嚴的身姿離去。

對現在的莫莉來說，哀傷就如同一位熟悉的好友；而莫莉也發現，能夠離開這裡，顯然也讓哀傷鬆了一口氣。哀傷雖然也是內心世界的一分子，但她們從來沒想過要獨占整片情感世界，這裡對哀傷來說太遼闊了。因此能重回自己原本的位置，讓哀傷相當開心。

莫莉看著哀傷的身影圍繞著瘦小的恐懼，恐懼則看向莫莉，朝著她親切地揮手，莫莉也對他揮揮手。她對恐懼同樣記憶猶新。沒錯，恐懼永遠都在，因為莫莉是人類，而世上所有生物都知道什麼是恐懼。差別在於，現在恐懼只是她的一小部分，只會偶爾好奇地向外窺探，如此而已。此外，莫莉也愛上了恐懼那分溫柔、易受傷害的特質。

此刻她正享受著在眼前上映的這齣美妙戲碼：少了陰暗的霧霾遮蔽，陽光和絢麗的光影變化又開始在這片大地上演。 起先，陽光還相當微弱，隨後逐漸增強。陽光灑落在這片土地上，溫暖它，讓它沐浴在金黃色的光芒中。

幾位精靈受到陽光和翩翩飛舞的蝴蝶吸引，忍不住從屋裡探出頭，驚詫於這片緩緩甦醒的大地。剛開始他們還有點猶豫，但臉上的笑容隨即變得燦爛起來，最後，他們終於來到屋外，並大膽地打開小屋的門戶，讓空氣流通，又在花園裡勤勉地翻土，準備種植色彩繽紛的開花植物。他們期待這一天已經好久了！

莫莉也在這片景象後方發現了褐蛙和噴火龍的身影，如同她在自己的情感世界中所見到的一樣。莫莉驚訝地笑了出來：看來基本上，每個人的情感世界差異並不大；當然啦，規模大小可能不太一樣，但依然能清楚辨識它們的相似之處：哀傷、喜悅、恐懼和羞愧，可以確定這些是大家都有的。 讓莫莉開心的是，現在仙女們也聚集過來，閃亮的衣衫將天空輝映得璀璨耀眼，而她們也忙著以自己的金色髮絲編織河流。莫莉決定去探視待在家裡的貝克老師。

這時，他依然坐在桌邊凝視著蠟燭，但慢慢的，貝克老師似乎察覺自己體內有什麼東西正在鬆動；此外，一股平靜的喜悅似乎從他心中升起，但他並不知道原因，他甚至不知道自己還擁有這種喜悅。他想抓住這分喜悅，卻察覺其中還存在著某種阻力。他大概知道那是什麼，於是他開始回想已故的妻子，並對著空氣說：「伊莎貝，請給我一個暗號，讓我知道你在這裡，而你也不介意我重新過著快樂的生活。我會收到你的暗號的。」

接下來，他開始訴說自己的心事：「自從你深受病痛折磨，又因此過世後，我根本不敢讓自己過得快樂。我覺得自己是個無能的人，無法減輕你的痛苦，也無法阻止你死去。我覺得自己應該隨你而去，並因為自己還活著而深感愧疚。不過伊莎貝，這樣的陰霾應該到此為止了。

我還活著，我還年輕，身體也健康，況且還有一個任務等著我去完成，只要我願意，這項任務一定能為我帶來樂趣：學校裡的孩子需要我，就算他們有時不好相處，但他們每個人都值得我全力以赴，而這麼做也是為了我自己。

「所以，伊莎貝，我的摯愛，從今以後，我將展開新的生活；但如果你能給我一個暗號，我一定會更開心。我依然愛你，也永遠感謝你。我非常渴望知道，今後你仍會繼續支持我。」 當貝克老師在屋裡自說自話時，他覺得自己有點幼稚，也不是真的期待能獲得任何回應。但他突然感覺有一道光芒從體內升起，這神聖的光芒不只照亮了他，似乎也照亮了整個房間。他驚訝的望著燭光，想知道這突如其來的神奇景象是不是蠟燭造成的，然而蠟燭一如往常，只閃爍著微弱的光芒。

不是蠟燭。這道光確實出自他的內心世界，彷彿有人揭去一層面紗，而伊莎貝的笑容就如陽光般從中穿透出來，照亮了他的內心與周遭的一切。 這時，貝克老師露出喜悅的笑容，因為他清楚看見，無論外在情況如何，盈滿他與妻子之間的愛永遠不會消失—伊莎貝不僅樂見，甚至全心全意希望他能過得幸福。

一種他遺忘已久的感覺—對生活的熱愛—在他體內甦醒。莫莉帶著微笑看著貝克老師充滿活力地站起身來，播放著有趣且適合跳舞的音樂，面帶笑容地轉起圈來。接著，他好好地泡了個澡、刮了鬍子，打算明天去市中心買些新衣服。這段時間以來，他一直不修邊幅，是時候改變了！說不定他還會邀請那位漂亮的德文老師外出用餐，伊莎貝應該也會樂見他這麼做吧！想到這裡，他體內變得加倍明亮。

圖為《莫莉的心靈探索之旅》書封。圓神出版社提供 莫莉睜開眼，做了個深呼吸。哇，這種經驗真奇特！她覺得自己眼前彷彿有層紗也被揭開來了。過去她總認為貝克老師是個怪人，根本不在乎他，更沒想到老師也有感情。

但實際上，貝克老師的情感世界竟然和自己如此相似！這一點讓莫莉覺得老師可親多了，而莫莉也知道，從這一刻起，她看待貝克老師的目光絕對會不同於以往。

（本文出自《莫莉的心靈探索之旅》，圓神出版社，未經同意禁止轉載。）