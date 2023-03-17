缺乏心理邊界！你所謂的心直口快 不一定是真的爽快

余悅在她的朋友裡有一個綽號，叫做「滅絕師太」。這倒不是因為她個性強悍，而是因為她說出的話常常有巨大的殺傷力。

像是朋友在群組裡討論聚會的事，七嘴八舌地討論著具體的時間和地點，一時間無法決定，余悅就直接在群組裡說自己不參加了，理由是「你們真的太囉嗦了，我的時間很寶貴」。

又如要是哪次聚會有人遲到，她也會毫不客氣地直接指責對方：「守時是最基本的素養，你這樣老是遲到，怎麼在社會上混？」這種不近人情的批評，常常搞得對方無比尷尬。

看見余悅一直單身，朋友好意地勸她：「妳三十幾歲了，是否該找個男朋友，不然多孤單。」

余悅答道：「別替我操心！你不知道單身的日子有多爽，我哪裡需要什麼男人！」

總之只要她一開口，大家就幾乎接不了話。有朋友提醒她說話的時候考慮一下別人的感受，畢竟不是人人都能接受那麼直接的說話方式。聽到這樣的建議，她反而覺得自己很委屈：「我說的就是事實啊。我只是心直口快而已，有什麼錯嗎？」

在心理學的範疇，語言是一個人內心活動的反映。語言的內容以及表達方式，都在清晰地傳達著一個人內在的心理活動。我們常常用「心直口快」形容一個人爽朗直率的性格，但從心理動力學的角度來看，這種交流方式至少有以下三層深刻的含義：

一、表達「我不想看見和理解你」

能夠表達自己的感受和想法，是一個人獲得獨立人格的前提。但是如果一個人在表達的過程中完全不顧及對方的感受，就說明他在與人溝通的時候，內心深處是沒有理解對方、與對方共感。

有人在成長過程中，很少獲得他人真正的理解和支持，導致內心積壓了很多委屈，消耗了很多心理能量，因此他也就沒有更多的能量去理解和支持他人。

二、表達「我渴望被你看見」

每個人最終的心理需求，都是渴望「被看見」。這是指「你出現在我的世界裡，彷彿一道光，照亮了我的黑暗世界」。我們都渴望有人能夠接納自己所有的不完美，讓我們感受到溫暖和力量，感受到活力與生機。

一個從小沒有被父母全盤接納的孩子，會用一生的時間去追尋「被看見」的體驗。所謂「心直口快」，就是尋求「被看見」的一種途徑，潛臺詞是：「我把我真實、不完美、看上去有些讓人討厭的自己全部呈現出來，希望你能夠接納這樣的我。」

三、表達「我要攻擊你」

除了很委屈，沒被父母接納過的孩子內心深處還會積壓許多憤怒，但出於對父母本能的愛，孩子會在內心深處壓抑自己的負面感受。這些感受並不會消失，而是會在以後的日子裡到處尋找表達的出口。

「心直口快」之所以讓人感覺不舒服，是因為它本質上是攻擊性的一種表達，這種攻擊性就源自原始的負面感受。一個人因為潛意識裡充滿了委屈和憤怒，所以就會在行為上表現出攻擊性。

真正成熟的人，都擁有清晰的心理邊界，既能真實地表達自己，又能照顧好他人的情緒；能做到既讓自己舒服，又讓別人舒服。因此，「心直口快」常常是一種缺乏心理邊界的表現。

當然，我並不是說這樣一無是處。

有時候那些說話開門見山、簡單直接的人，在社交場上普遍被認為真誠而大受歡迎。我想表達的是，那些不照顧別人情緒而「心直口快」的人，如果能夠調整一下表達方式，讓自己變得更友善一些，那麼一定會擁有更加和諧的人際關係。

那我們該如何調整自己的表達方式呢？

首先，把內心的委屈和憤怒表達出來。無論是找朋友傾訴自己不幸的童年經歷，還是給傷害過自己的人寫一封信，都是很好的療癒方式。在此過程中，讓情緒逐步得到釋放。

其次，說話要學會慢半拍。嘗試讓自己慢一點開口，開口之前想一想，如果別人用這種方式和你說話，你會有什麼感受。這樣換位思考後，會更能理解別人的感受，從而減少自己不合時宜的「心直口快」。

最後，每天讚美三個人。童年的情感創傷讓你習慣沉溺於黑暗的能量狀態中，要擺脫這種負面感受，你可以嘗試每天讚美三個人。所謂讚美，不是客套地說一句「你真的很棒」，而是發自內心地欣賞別人的優點。

圖為《假裝自己很外向，你在迎合什麼？：外向孤獨者的勇氣之書》書封。圓神出版社提供 當能夠看到別人的優點，並且表達自己的讚美時，就意味著你擁有了積極的思維。這種積極的思維將帶領你走出創傷，感受到自己的美好。

※本文作者楊思遠為資深心理諮詢師、心理專欄作者，擁有七年心理諮詢的從業經歷，著有《假裝自己很外向，你在迎合什麼？》一書。

（本文出自《假裝自己很外向，你在迎合什麼？：外向孤獨者的勇氣之書》，圓神出版社，未經同意禁止轉載。）