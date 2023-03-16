保持點距離更美好...偷看伴侶手機 是想抓姦還求心安？

偷看伴侶手機的目的是什麼？是抓姦還是保心安？

問你一個嚴肅的問題：對自己朝夕相處的伴侶，你到底了解多少？我猜很多人看到這樣的問題，都會信誓旦旦地表示，自己非常了解另一半，就連對方心裡想什麼都一清二楚。然而，事實可能會讓你跌破眼鏡。

義大利電影《完美陌生人》講了這樣一個故事：一個月蝕之夜，由三對夫妻和一位未婚宅男組成的七人好友團，相約在其中一對夫妻洛克和伊娃的家中聚會。

正常的好友聚會，大家一般都是聊八卦、閒扯淡，愉快地消磨時間。這七個人的聚會，卻不按常理出牌。女主人伊娃提議，大家一起玩一個「危險遊戲」：所有人都將手機放在桌子上，無論是誰，接下來收到的每一則訊息， 都請公開內容，和大家分享。

這時伊娃的老公洛克提出了反對意見，表示自己不會參與這個遊戲，因為「人與人之間的關係是非常脆弱的」。看到這裡，你不妨問問自己：倘若我是其中一員，會願意玩這個遊戲嗎？

我想大多數人都會遲疑，因為每個人的內心都藏著一些不太願意讓別人知道的祕密。這些祕密未必和出軌、背叛等破壞親密關係的內容有關，而僅僅是我們不想展示給別人的一部分自我。

在這部電影中，一開始表示拒絕參與遊戲的男主人洛克，最後也在大家的慫恿下參與了遊戲。隨著遊戲的進行，朋友們發現了洛克的秘密：原來洛克一直在進行心理治療。奇怪的是，伊娃本身就是一名心理諮詢師，但她對丈夫正在進行心理治療的事情竟然毫不知情。

接受心理治療是一件多麼不道德的事情嗎？當然不是。但是對洛克而言，那一部分自我是他不願和人分享的，哪怕是自己的妻子。

心理學認為，人在親密關係中有兩種恐懼，一種是被拋棄的恐懼，另一種是被吞沒的恐懼。男女之間建立夫妻關係，要經歷打破彼此界限、互相融入的過程。在此過程中，我們為了防止自己產生被吞沒的恐懼，就會用各種方式為自己創造一些私密的心理空間。

例如你總是在網路上為某個欣賞的異性按讚，你會定期悄悄地給父母寄一筆錢，習慣找某個知心朋友聊聊心裡話……很多類似的情況，為了避免一些無謂的誤解和爭執，你都不想讓伴侶知道。這當然無關背叛，而只象徵著你有權利「做自己」。

所以，一個人在想要查看伴侶手機的時候，其實是在試圖侵占對方私密的心理空間，剝奪對方「做自己」的權利。哪怕對方表面上沒有表現出不悅，其內心也一定會有被侵占、被剝奪的糟糕體驗，這只會在更加破壞彼此的親密關係。

我們再看看這部電影。在這個七人好友團裡，唯一沒有攜帶伴侶的佩普，一直被另外三對夫妻吐槽：為什麼遲遲都不帶你的女朋友給我們看看？你好自私啊，光想留著美女自己欣賞是不是？

面對朋友們的吐槽，佩普顯得面露難色，然後找各種自己女朋友不能出現的藉口。可是當遊戲進行到一半的時候，有男性打電話進來，說想念他。於是佩普是同性戀的秘密再也藏不住了。

佩普的秘密暴露後，現場氣氛略顯尷尬，身為從小到大的玩伴，另外三位男士竟然都不知道佩普的性傾向。那麼，佩普在過去為什麼不和朋友們坦白自己的祕密，反而編造謊言隱瞞自己的性傾向呢？

因為害怕。也許害怕別人異樣的眼光，也許害怕得不到朋友們的理解，也許害怕自己和這個世界上的大多數人不一樣……事實上，很多人的內心都有一部分自我—脆弱的、自卑的、渺小的自我—是害怕被別人看見的。他們不想自己堅強、自信的形象被打破，想繼續被人認可、接納和讚美，所以選擇自己去處理那部分的負面感受。

隨著劇情的推進，我們發現除了洛克和佩普，其他幾個人的祕密簡直讓人下巴掉了下來：伊娃和丈夫的朋友凱西莫在偷情；凱西莫不僅和伊娃有染，且另有情婦；另外一對夫妻萊勒和卡洛塔，各自都有曖昧的對象。也就是說，三組婚姻關係，每一組都千瘡百孔。

有評論說這部電影不適合未婚人士看，它會摧毀很多人對婚姻的美好想像。

在現實生活中，很多人發現伴侶對自己不用心，或者對家庭不關心的時候，都會心生疑慮，想要偷看對方的手機。婚姻中，到底要不要看伴侶的手機？你想過沒，你偷看的目的是什麼呢？是為了證明對方已有新歡？還是只為確保自己心安？

圖為《假裝自己很外向，你在迎合什麼？：外向孤獨者的勇氣之書》書封。圓神出版社提供 無論出於什麼目的，你看對方手機，都無法幫助你真正解決婚姻中出現的問題，反而會侵占對方的私密的心理空間，對你們之間的親密關係造成傷害。因為關係再親密的愛人，也有互相保留一部分自我的權利。

誰都渴望如膠似漆的感情，但現實中的愛情，保持一點距離感才更美好。

※本文作者楊思遠為資深心理諮詢師、心理專欄作者，擁有七年心理諮詢的從業經歷，著有《假裝自己很外向，你在迎合什麼？》一書。

（本文出自《假裝自己很外向，你在迎合什麼？：外向孤獨者的勇氣之書》，圓神出版社，未經同意禁止轉載。）