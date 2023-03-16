如何讓孩子具有獨特的「氣場」？ 4招潛移默化你/妳的孩子

領導力思維

「團隊思維」和本文的重點「領導力思維」是一脈相承的。讓孩子學會融入團隊生活，找到自己的分工，只是邁出了一小步。要想在團隊中發揮主要作用，實現自己真正的價值，還需要讓孩子朝著領導者的方向靠近。

很多家長肯定會有這樣的疑問：我們也想要孩子更加出色，但他們天生就不是這塊料：內向、膽小、不敢和人說話。不過，別人的孩子好像天生就有那麼一股勁兒，說話有條理，做事果斷，別的孩子都信服他。人家是怎麼做到的呢？這就是萌姊在這裡要講的領導力思維。

什麼是領導力思維？它指的是一種綜合性能力，包含語言表達清晰、決策判斷正確、自信等。如果你的孩子還不具備兩種以上的能力，那麼將來面對競爭、面對生存也會有很大的壓力，因此要找到方法，去幫助孩子找到那股勁兒。萌姊想和大家分享一些從自己的成長經驗中獲得的靈感和方法，給家長們一些建議。

第一，讓孩子學會有擔當。

有擔當體現在兩個方面：對自己負責和對他人負責。對自己負責，就是要求孩子勇於承擔責任。交給你一件事，從頭到尾都要負責，而不是做了一半發現太困難，就甩手不幹了。很多孩子都有這種壞習慣，做事半途而廢，自己的事情都完成不了，怎麼能讓別人對你放心？

還有的孩子求勝心很重，愛鑽牛角尖，只追求結果：「你不是讓我做這件事嗎？我完成了啊。」至於過程怎麼樣，他們毫不在意。有的孩子在做事時會偷工減料或耍小聰明，這也是不可取的。要讓孩子腳踏實地做事，每一步都要負責，如果出了錯，就要自己承擔。

萌姊記得剛上小學的時候，因為早上起不來，讓萌媽費了不少心思。那時為了讓我每天按時起床，萌媽可謂「威逼利誘」，可就是不起作用。後來有一次，萌媽早上叫了我一回，之後就再也沒有催我，結果那次我因為遲到，錯過了學校的早自習，班主任嚴厲批評了我。從那之後，我每天晚上都會自己定好鬧鐘，第二天鬧鈴一響，我就會迅速起床。因為我知道，如果遲到就要挨批評，而因為賴床遲到挨批評，這對要面子的我來說簡直是「奇恥大辱」。萌媽透過那一次對我的「放縱」，讓我學會了要對自己的所作所為負責。

對他人負責，則體現在孩子要對小夥伴有責任心。一旦你的孩子開始主導一件事，那麼團隊裡的其他小夥伴，他都要照顧到。從分配任務到完成任務，孩子要和每個小夥伴溝通，在溝通中發現一些問題，並一起解決。不是說某個小夥伴做事不認真、做得不夠好，就拒絕和他組隊，並且讓別人也不理人家、孤立人家。這不是領導能力，而是自私的行為。要告訴孩子，不能只想著突出自己，不能拋棄小夥伴，要帶著夥伴們一起進步，才是真正有擔當的領導者。

在家中可以透過分配家務，讓孩子學會對自己和家庭負責。萌姊小時候家裡有個小小的傳統，就是吃完晚飯全家人一起收拾碗筷、做家務。我還記得上幼稚園的時候，萌媽會在餐桌上的餐具都被收到洗碗槽之後，給我一塊乾淨的濕抹布，讓我和爸爸一起負責把桌子擦乾淨。我會模仿爸爸的樣子，認真擦桌子。

那時候我非常喜歡做這件事，因為看到乾淨的桌面，我小小的內心就有很大的成就感，還會指著餐桌說：「看我多厲害！」大概從我上小學開始，除了擦桌子，我還有另一項任務，就是洗碗。那時候我個子還很矮，萌媽專門給我準備了一張小凳子，我鄭重其事地戴上手套，站在水槽前洗碗。一開始還很笨拙，萌媽耐心地指導我要倒多少洗碗精、要怎樣使用洗碗布、要怎麼沖洗才能確保洗碗精都被沖乾淨。晚飯過後的家務時間是充滿歡笑的，全家人在不知不覺間就完成了自己的任務。

在父母的幫助和指導下，孩子能做到的其實比想像的更好、更多。孩子的成長需要呵護，但請別過度保護，給孩子一些自由的權利，放手讓他們去做一些家事，學會對自己的生活負責。

第二，培養孩子主動解決問題的能力。

沒有哪個孩子天生就會自己解決問題，他們需要的是足夠多的機會去實踐，從而找到自己解決問題的方法。平時在生活中可以多給孩子一些這樣的機會，從簡單的問題開始，交代他們完成。比如說，「爸爸今天剛買了一部咖啡機，但沒時間看說明書，你能幫我看一下，然後告訴我使用方法嗎？」「週末我們去一個地方玩，你能幫爸爸媽媽蒐集一些資訊嗎？幫我們規畫一下行程。」要讓孩子覺得這些問題是父母主動尋求他的幫助，且不是難以解決的，只需要花時間去了解、整理即可，那麼孩子接手之後，就會比較有自信地去完成。

當然一開始可以是一些比較簡單的問題，之後再慢慢加大難度，需要讓孩子動動腦筋、轉個彎才能做到，一步一步打開他的思路。最要緊的是，如果他解決了問題，要及時給予鼓勵，這在前面也都提到過，及時的鼓勵和正向的回饋，能夠給孩子更大的動力。經過一段時間，孩子就會變得對解決問題越來越熟練、自信。

第三，鼓勵孩子發展優勢，在優勢中建立自信。

有優勢的人在團體裡會更加奪目，那麼如何挖掘孩子的優勢呢？這就需要家長的努力，多鼓勵、多觀察，不要輕易下結論。

萌姊想到一個小故事，是諾貝爾化學獎得主奧托‧瓦拉赫的成長故事。他在上學的時候也是默默無聞的那種孩子，父母想方設法挖掘他的優點，讓他去學習文學，又讓他去學油畫，但由於做事過於嚴謹、死板，被老師說成「沒有才華，相當笨拙」。這下父母也對瓦拉赫失去信心。這個時候，瓦拉赫遇到了他的化學老師，他覺得瓦拉赫做事一絲不苟，雖然在學習文學和藝術上「不開竅」，但瓦拉赫能把化學實驗做得很好。就這樣，瓦拉赫聽從化學老師的建議，改向化學方面發展，找到了自己人生的舞臺，孜孜不倦地在化學領域學習、研究，後來終於榮獲諾貝爾化學獎。

提到這個故事就是想告訴家長，要想讓孩子變優秀，必須找到合適的方法。家長自己都不觀察孩子、發現孩子的優點，又怎麼能讓他脫穎而出呢？平時在生活中可以和孩子一起尋找他的興趣、愛好，並聽取各方面有效的意見。

當然，也不能單從短期結果考量，要多花時間幫助孩子培養興趣，再幫助孩子精進，從而提升孩子的核心競爭力，提高他的自信心。這個過程中，不要否定和責備孩子。很多孩子偏科，或者隱藏才華，或者生性內向，這與父母後天的教育有非常大的關係。如果只會責怪孩子，覺得他不夠聰明、不夠優秀，會打擊孩子的自信心，長此以往，會對孩子的心理產生極大的負面影響。很多優秀的孩子就這樣慢慢黯淡了光芒。

第四，讓孩子學會有勇氣爭取。

要引導孩子積極面對每次的競爭，讓他們學會有勇氣爭取、學會享受過程。孩子在坦然接受挫折之後，對下次的競爭就不再懼怕了。

萌姊自己也經歷過這個階段。其實萌姊很理解孩子的感受，不敢爭取是害怕在競爭的過程中失敗，怕丟臉被嘲笑。我們要告訴孩子，輸贏只是結果，在努力爭取的過程中經歷的事情、學到的經驗才是財富，幫助他減輕怕失敗的心理負擔。

萌姊小時候第一次勇敢爭取的，是一個小組長的名額。在幼稚園裡只要你表現得好，就會有表揚貼紙，但上了小學只有少數人才會有榮譽。萌姊當時很想獲得「三好學生」（品德好、學習好、身體好）獎狀，於是就想當上小組長好好表現。這個話說出去後，我在行動上卻積極不起來。老師會在班會上讓候選人上臺演講，然後無記名投票，當場出結果。上臺已經很緊張了，如果沒有得到幾張票，名字孤零零寫在黑板上，我認為是十分丟臉的事，反正競選前一週我就沒睡過一個好覺。

這個時候，萌媽就幫我排解，她說：「你想當小組長這個想法是值得表揚的。如果你當上了就意味著責任大了，只有自己表現好，別人才會認可你；即使沒有當上也不用擔心，說明自己還有很多進步空間，大家之後看到你的進步，還會選你當小組長的。」聽了這些話，萌姊就非常有信心，並且更堅定地競選小組長。不管結果怎麼樣，先給大家留個印象，如果失敗，就繼續努力。

孩子勇敢爭取的本意是好的，既然他能夠說出來，就要積極地幫助、鼓勵，讓他有信心去嘗試。即使在嘗試中失敗了，他也會有所收穫；而如果能一次成功，就會讓孩子知道自己的能力，並且更加自信。在這個過程中，他會看到不一樣的自己，找到自己獨特的氣場。萌姊要提醒一件事：切忌對孩子潑冷水。

有些家長聽到孩子想爭取的想法，可能會說：「你行嗎？」孩子爭取失敗了，又會說：「你看，我就說你不行。」這樣孩子就會逐漸對任何事都提不起興趣。不論結果輸贏，孩子勇於爭取，本身就是值得鼓勵的。

圖為《從怕學習到愛學習：名校和家長都肯定的自主自律學習》書封。方智出版社提供 每個孩子都有成為領導者的潛力，只不過有的孩子可能具備更多特徵。無論孩子的潛力特徵是什麼、潛力是什麼水準，都可以培養成領導者。

（本文出自《從怕學習到愛學習：名校和家長都肯定的自主自律學習》，方智出版社，未經同意禁止轉載。）