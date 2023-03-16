還是孩子不要和他一般見識？被迎頭撞上 母親要她當「打招呼」

萌姊有一次在社區散步的時候，有個五、六歲大的孩子突然跑出來，一頭撞在我身上，還衝著我做鬼臉嘻嘻地笑。還沒等我開口，後面跟著的媽媽跑過來，對我說了一句「他這是和你打招呼呢」。

緊接著孩子沒給我半點反應時間，又往我的腳丫踩了三腳，然後就「嗖」地一下跑開了。令我驚訝的是，這個過程中，那個媽媽既沒有阻止的意思，也沒有再和我說一句話，而是一邊說著「你這孩子怎麼這麼淘氣」，一邊匆匆跑開了，只留下一臉錯愕的我在原地，腳丫疼得動不了⋯⋯其實，孩子有不良行為是很正常的，可悲的是家長熟視無睹。

父母的教育既是對孩子行為的塑造，也是價值觀在世代間的傳遞，當父母對孩子的越界行為不作為時，孩子自然就會覺得這樣做沒有什麼不對，「我是小孩我有理」。

多關注孩子的情緒，發現孩子的困惑和誤區，要及時指正。

規則一旦制訂，孩子和家長都要堅定地去執行。執行的時候要多關注孩子的情緒，如果發現孩子有叛逆心理或做得不對，就要及時指正。

舉個例子，如果規定孩子每天做完作業後有半小時的娛樂時間，當孩子超出這個時間時，就要及時提醒，告訴他規定的娛樂時間結束了。有些家長很隨性，今天心情好，孩子也聽話，就放寬條件，讓孩子玩一小時，覺得無所謂。其實這一次的破例會讓這個規則形同虛設。到了下一次你提醒孩子娛樂時間結束了，孩子就會理直氣壯地說：「上一次不是讓我玩了一個小時嗎？這次我也要像上次一樣。」

一旦不答應，孩子就開始鬧情緒，甚至用不做作業、不吃飯來威脅家長。孩子之所以會有這種行為，就是因為家長先不遵守規則，這就讓孩子對規則產生懷疑，模糊了規則的界限，容易讓孩子產生叛逆心理。

所以當規則制訂之後，不只是要孩子嚴格遵守，父母同樣也要堅定地執行。如果遇到這樣的問題，可以告訴孩子：「爸爸媽媽知道你特別想再玩一會兒，但這個規則是我們一起制訂的，爸爸媽媽也陪著你，不玩手機、不看電視。我們互相監督，如果每天堅持下來，週末的時候我們就可以多陪你玩一會兒，但平時還是要按照當初計畫的來。」

像這樣，在溝通的時候又把規則解釋了一遍，讓孩子知道不能違反。同時也要關注孩子的負面情緒，適當安撫，並且在適當的情況下給予一定的獎勵，當孩子能遵守規則、拒絕誘惑時，給予正向回饋，從而讓他更有動力去堅持。

萌姊還要提到一點：要幫助孩子學會控制情緒。孩子會因為需求得不到回應而鬧情緒，家長不要立刻滿足或採取極端的方式，要先讓孩子緩和情緒，再做有效溝通。遇到孩子不合理的要求，要和孩子講清楚道理，堅定立場，讓孩子懂得有些規則是不能打破的。

英國心理教育學者瑪格特．桑德蘭說過：「界限與規則是一門藝術！如果你用好了，這將會使孩子的社會能力、道德及情感能力得到發展；如果你用錯了，這有可能摧毀他們的人生，讓他們以恐懼和憤怒來回應這個世界！」希望每個孩子都能在家長的引導下，懂得這門藝術，擁有邊界思維。

建立「不能做法則」有幾個重點。首先，要分清楚規則類別，學會歸類。法律法規這些也是規則，在這種大規則裡面不能做的有很多，如不能吸毒、不能賭博等等。往小的方向來看，身邊一些「不能做」的事情有哪些呢？像「不能在吃飯的時間吃零食」「不能在別人說話的時候隨意插嘴」「不能在考試的時候作弊」⋯⋯這些都屬於不能做的事。要讓孩子內心有個認知，規則不分大小，違反了都需要承擔後果。

一旦違背了這個規則，孩子就需要承擔一定的後果。要讓孩子明白違背規則的後果，而這個後果通常是孩子不願看到的，以此來引導孩子的行為。久而久之，這樣的規則意識就會被孩子內化。之後，當家長不在孩子身邊監督、不再有外在規則的限制時，孩子也會被自身內在的規則驅動，形成自身的規則意識。

圖為《從怕學習到愛學習：名校和家長都肯定的自主自律學習》書封。方智出版社提供 其次，不要縱容孩子，不要拿「他還是個孩子，不要和他一般見識」這樣的理由替孩子開脫。有些孩子常常會有這樣的想法：「我是小孩子，我可以為所欲為。」當他有這種思想時，其實是相當危險的。孩子的「為所欲為」，正是他沒有原則的表現。

（本文出自《從怕學習到愛學習：名校和家長都肯定的自主自律學習》，方智出版社，未經同意禁止轉載。）