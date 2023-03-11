《黑暗榮耀》復仇的執著印記！五點剖析遭霸凌背後的心碎與覺悟

真正的復仇，建立在忍無可忍的痛徹心扉上

《黑暗榮耀》由宋慧喬、李到晛、林智妍主演，描述校園霸凌的殘忍，以及決心復仇的堅持。

一直以來，你我幾乎都會在社群上，看到各種不同霸凌的影片，也許是受害者在鏡頭前毫無反抗的被一群人毆打、羞辱，潑灑飲料等，往往短短的片段，就令無數人心疼──那樣不堪的畫面，相信外人永遠難以想像當事人的困境和膽怯，也反映了在校園當中，似乎永遠無法抹去的霸凌歪風……

在電影、影劇題材中，各種關於霸凌的題材震懾了你我，但在社會的各個角落，卻還是不斷有各種霸凌的情事，依然傷害著許多被霸凌者的心靈；那些傷痛他們未必敢說出、也可能在心底成了一輩子陰影，而這些言語和肢體上的暴力，有許多受害者永遠都不能釋懷。

在最新的韓劇《黑暗榮耀》裡，描述的就是一段關於校園霸凌、復仇和人性的故事，本劇在播出後受到全球各地的熱烈迴響，更讓人重新省思霸凌背後的殘酷，有多麼的令人難堪，它喚醒了整個社會的關注，揭開那沉痛的瘡疤。

宋慧喬精采詮釋霸凌背後的殘酷真相

本劇由安吉鎬執導、金銀淑編劇，宋慧喬、李到晛、林智妍與廉惠蘭主演。講述一名女子在高中時承受嚴重的校園暴力，倖存多年後，她著手實行精心規劃的復仇，要讓加害者為惡行付出代價。

《黑暗榮耀》描述，夢想成為建築師的文同珢（宋慧喬飾），在高中因被朴涎鎮（林智妍飾）、全宰寯（朴成勳飾）等人霸凌而主動退學。數年後，朴涎鎮當上氣象主播，還與上流人士河度領（鄭星一飾）風光結婚生子，但就在孩子上小學，蟄伏多年的文同珢現身該校擔任孩子的班導師，並在朱如炡（李到晛飾）、姜賢南（廉惠蘭飾）的協助下，開始對當年的霸凌者朴涎鎮等人進行徹底報復的故事。

全劇毫無冷場，在扣人心弦的劇情裡，澎湃復仇的執念，它象徵著被霸凌者在歷經屈辱後的覺悟、猖狂，交織令人心碎又悲痛的感慨，儼然對霸凌者敲醒的喪鐘，不寒而慄卻大呼過癮。

《黑暗榮耀》就像是個對所有弱勢者伸出援手的暖流，她也許傷痕累累、佈滿了瘡疤，但在宋慧喬強大的氣場和充滿穿透力的眼神之下，喚醒了人們從未在乎過的晦暗角落，令人動容。

究竟，會什麼《黑暗榮耀》這麼值得欣賞、也絕對是你完全不能錯過的巨作？

1、霸凌的殘酷

《黑暗榮耀》最引人入勝的地方，在於它真真切切地拍出了校園霸凌的殘酷，也幾乎是影史上在相關題材的詮釋上，最具代表意義和典範的極致。

故事中的種種霸凌情節如毆打、侵犯、污辱等都是韓國校園經常發生的家常便飯，就連使用電棒燙的荒謬過程也是真實的案例，對一些沒有經歷過的人來說，真的會非常的詫異。

霸凌最殘忍的地方，在於它會在幼小的心底裡產生永遠難以抹滅的陰影，特別對心智尚未成熟、不敢把事情張揚的學生來說，那種壓力更是無與倫比的巨大，有時候還會因為家人的擔憂，永遠把祕密藏在心底最深處。

在鄭知蘇所詮釋的文同珢少年橋段裡，她展現了非常強大的演技，真切的感受令許多觀眾充滿同情，也非常不忍文同珢在最應該大放異彩的青春歲月裡，被壓抑的晦暗且絕望，那必須用雪的冰冷才能壓抑的傷口疼痛，令人鼻酸。

2、心底的創傷

世界上各種不同的校園霸凌裡，霸凌者往往不需要理由，也許是牽強的看不起對方家境窮困、出身平凡、長相的攻訐，乃至於成績或舉止的挑剔、甚至單純看不順眼，都可能被塑造成霸凌一個人的理由。擷自Netflix官網

林智妍所飾演的霸凌者，整個人充滿包裝過後的形象。

其實在世界上各種不同的校園霸凌裡，霸凌者往往都不需要理由的，也許是牽強的看不起對方家境的窮困、出身的平凡、長相的攻訐，乃至於成績或舉止的挑剔、甚至單純的看不順眼，都可能被塑造成霸凌一個人的理由，乖巧的文同珢就只是因為出生境遇的不同，而使她必須提前面對社會的黑暗。

在這樣的關係下，受害者幾乎是不敢反抗的，因為反抗會受到更殘忍的對待，就連身旁的人想要伸出援手，也會被惡勢力逼著不敢輕舉妄動——校園霸凌就像個惡性輪迴的沈默螺旋，說穿了也像公開的祕密。

然而，這種霸凌的創傷是會留下一輩子陰影的，甚至會扭曲了一個人的價值觀，這不能以「年紀還小」、「不懂事」等理由一言以蔽之，它需要整個社會安全網的支持和協助，只是在《黑暗榮耀》的世界裡，它揭穿了更多的殘酷。

3、親人的加害

宋慧喬在《黑暗榮耀》的演技內斂動人，又讓人心碎。

很多時候，校園中的霸凌，基本上都是有權有勢的得利，在這種靠關係就能化解一切問題的地方，很多事情不是不反應，而是反應了也沒有作為。

你能想像，當自己遭遇霸凌時想求助師長，師長卻還反過來檢討被害者時，那種心底的無助會有多麼悲哀？

《黑暗榮耀》用了很多在現實生活中會讓人崩潰的事實，營造階級、權勢、金錢、利益背後的種種出賣，就連可能是唯一依靠的家人，也在誘惑下成了加害者⋯⋯可別覺得這種事情不可能發生，因為如此超現實的發展，真切地不斷上演。

4、人性的卑劣

林智妍飾演的朴涎鎮角色就像極了社會上那種愛慕虛榮、營造完美形象的敗類，她彷彿披著羊皮的狼，以一種任何事情都能用錢買斷的姿態，解決各種阻礙她的人事物，成為「賢妻良母」的夢想更是充滿諷刺，那全都是靠關係和金錢佈局的一切。擷自Netflix官網

加害者的階級制度，經常是整個社會最骯髒的縮影。

校園是殘酷的，那些在校園裡面會霸凌他人的人，出社會後往往也是欺凌他人的存在，在《黑暗榮耀》中的霸凌五人組，除了林智妍飾演的朴涎鎮極盡窮凶惡極之外，其他人基本上都隱含了某種利益糾葛，藉以攀附權貴、獲得好處，有人負責暴力，也有的出一張嘴極具羞辱的難堪。

林智妍飾演的朴涎鎮角色就像極了社會上那種愛慕虛榮、營造完美形象的敗類，她彷彿披著羊皮的狼，以一種任何事情都能用錢買斷的姿態，解決各種阻礙她的人事物，成為「賢妻良母」的夢想更是充滿諷刺，因為那全都是靠著關係和金錢佈局的一切。

《黑暗榮耀》有許多讓人無奈的瞬間，像是願意幫助同學的保健老師，就因為伸出援手而成為壞人眼中的異己——這未嘗不是社會的真實和殘酷，也是人性最險惡的地方。

5、仇恨的力量

宋慧喬滿是疤痕的創傷，象徵著社會的殘忍和自我的無助。

「包容」不是選擇、「原諒」也絕對不在字典裡、「放下」更不可能發生，對決心要復仇的人來說，沒有任何事情能阻擋他們的力量，那是一種被壓抑到谷底的反彈、忍無可忍的痛徹心扉，絕對不要小看這種能吞噬內心的堅持，猖狂的勇氣有多麼巨大。

在宋慧喬的詮釋裡，她幾乎成了復仇的代名詞，那種沉潛多年的果敢、蟄伏已久的謀略，就像是圍棋般充滿縝密和沉著，而圍棋的概念也成了貫穿全場的信念——它漸漸一步步圈地、佔領，把對方逼到絕境之中。

也許，這個榮耀是黑暗的，為了復仇的過程也讓人忘了什麼是笑容，但那種帶著傷疤成長的勇氣、永遠不輕言放棄的決心，真的讓整部作品都充滿了震懾人心的鼓舞，也怪不得能成為各界的共鳴和迴響。

（本文出自2023.3.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）