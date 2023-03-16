快訊

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：國家內政需要清廉改革

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭機小孩大哭大鬧靠同機兒童解危 一招能「未雨綢繆」

方智出版社／ 文・張萌
很多孩子因為在高鐵、飛機上喧嘩，引起乘客不滿，最後演變成家長和乘客激烈衝突的事件。萌姊想，如果那天沒有那個小朋友出現，是不是也會有爭吵發生呢？此為示意圖，圖片來源：Ingimage
很多孩子因為在高鐵、飛機上喧嘩，引起乘客不滿，最後演變成家長和乘客激烈衝突的事件。萌姊想，如果那天沒有那個小朋友出現，是不是也會有爭吵發生呢？此為示意圖，圖片來源：Ingimage

邊界思維

萌姊曾經在出差途中遇上一件很有意思的事。在飛機上，我隔壁坐著一對母女，孩子還小，對身邊的一切都充滿好奇，飛機飛行的時候會有顛簸，每次起伏她都會發出驚呼。這次旅程比較久，正當大家都準備休息的時候，孩子因為不能立刻吃到冰淇淋而大哭大鬧。整個機艙的人都往這邊看過來，還露出了不友善的眼神。

這個時候，媽媽非常驚慌，一邊哄著孩子說下飛機就給她買，一邊又訓斥孩子，要她立刻安靜下來。鬧了快十分鐘，前面有個小朋友跑過來，年紀差不多大，他把手裡的棒棒糖給了這個小女孩，並且口齒清晰地說：「叔叔阿姨們都在休息，我們不要大聲說話影響他們，下飛機後我們一起去買冰淇淋吃吧。」

小女孩接過同齡小朋友送的禮物，就慢慢安靜下來了。

之前在新聞報導裡也看到很多因為孩子在高鐵、飛機上喧嘩，引起乘客不滿，最後演變成家長和乘客激烈衝突的事件。萌姊想，如果那天沒有那個小朋友的出現，是不是也會有爭吵發生呢？

針對這個問題，萌姊要引入一個新的思維能力—邊界思維。什麼是邊界思維？就是做任何事情都會有邊界感，也就是分寸感。一般情況下，如果一個孩子能夠遵守規則，有自己做事的原則，就是邊界思維能力的體現。孩子的天性是崇尚自由，家長應該怎樣幫助孩子提高邊界思維能力，同時又不影響孩子的天性發展呢？

第一點，也是非常重要的一步，就是幫助孩子建立規則與原則體系。

幫助孩子建立規則和原則體系，實際上就是透過建立外在環境與規則的連繫，幫助完善孩子的交流方式。比如怎麼待人接物、學習等，這就需要家長的積極引導。

愛玩愛鬧愛自由是孩子的天性，規則意識並不是與生俱來的，孩子不知道什麼應該做、什麼不應該做。像一開始萌姊提到的在飛機上哭鬧的小女孩，她的哭鬧只是在發洩恐懼的情緒，她並沒有意識到飛機上是個公共場合。

家長要做的，就是幫助孩子建立規則意識，同時要「未雨綢繆」，比如第一次帶孩子坐飛機，可以提前和孩子講一講在飛機上什麼事情是絕對不可以做的。

圖為《從怕學習到愛學習：名校和家長都肯定的自主自律學習》書封。方智出版社提供
圖為《從怕學習到愛學習：名校和家長都肯定的自主自律學習》書封。方智出版社提供
你可以告訴孩子，坐飛機時，一定要繫好安全帶，不可以隨意走動；如果有什麼需要，可以小聲告訴爸爸媽媽，不要打擾到旁邊的人。你還可以在平時的生活中多向孩子強化「公共場所」的概念。

（本文出自《從怕學習到愛學習：名校和家長都肯定的自主自律學習》，方智出版社，未經同意禁止轉載。）

親子教養 親子教育

相關新聞

搭機小孩大哭大鬧靠同機兒童解危 一招能「未雨綢繆」

什麼是邊界思維？就是做任何事情都會有邊界感，也就是分寸感。一般情況下，如果一個孩子能夠遵守規則，有自己做事的原則，就是邊界思維能力的體現。孩子的天性是崇尚自由，家長應該怎樣幫助孩子提高邊界思維能力，同時又不影響孩子的天性發展呢？

小心邪教進入你生活 心理作家指這類人容易誤入其中

近期Netflix上映的韓國紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露四名韓國宗教領袖不為人知的陰暗面，其中JMS攝理教更是因為早已在台灣設立分會多年而引發大家的關注與討論。

《黑暗榮耀》復仇的執著印記！五點剖析遭霸凌背後的心碎與覺悟

註：本影評無劇情雷，可放心閱讀。令無數人心疼──那樣不堪的畫面，相信外人永遠難以想像當事人的困境和膽怯，也反映了在校園當中，似乎永遠無法抹去的霸凌歪風

裝笨才有人愛？女王：不要為了沒質感的愛情 把自己活成了笨蛋

要裝笨才有人愛，那你吸引到的也只是笨蛋（因為怕你比他聰明有能力）。真正聰明、有智慧的人，才怕笨的伴侶。笨可以是情趣，可能是個性糊塗有趣，但不能是真笨！

羨慕誰？你看到的不是全貌 而是別人想要展現的樣子

我認識不少過著表面生活的人，要假裝有錢、假裝人脈很廣、假裝很有能力、假裝婚姻幸福，一旦你知道了真相才會恍然大悟，原來看到的不是全貌，而是別人想要展現出來的樣子。很多人為了面子而活，看多了，你就不會只看表面就信以為真了！

刑案新聞露骨文字頻放送 醫提醒：刺激腦部、引起創傷

香港名媛遇害，情節重大，引發許多國家報導關注，台灣民眾也高度關注。各家媒體每天搶進最新消息，打開手機就是一整排的推播通知...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦