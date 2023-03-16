搭機小孩大哭大鬧靠同機兒童解危 一招能「未雨綢繆」

邊界思維

萌姊曾經在出差途中遇上一件很有意思的事。在飛機上，我隔壁坐著一對母女，孩子還小，對身邊的一切都充滿好奇，飛機飛行的時候會有顛簸，每次起伏她都會發出驚呼。這次旅程比較久，正當大家都準備休息的時候，孩子因為不能立刻吃到冰淇淋而大哭大鬧。整個機艙的人都往這邊看過來，還露出了不友善的眼神。

這個時候，媽媽非常驚慌，一邊哄著孩子說下飛機就給她買，一邊又訓斥孩子，要她立刻安靜下來。鬧了快十分鐘，前面有個小朋友跑過來，年紀差不多大，他把手裡的棒棒糖給了這個小女孩，並且口齒清晰地說：「叔叔阿姨們都在休息，我們不要大聲說話影響他們，下飛機後我們一起去買冰淇淋吃吧。」

小女孩接過同齡小朋友送的禮物，就慢慢安靜下來了。

之前在新聞報導裡也看到很多因為孩子在高鐵、飛機上喧嘩，引起乘客不滿，最後演變成家長和乘客激烈衝突的事件。萌姊想，如果那天沒有那個小朋友的出現，是不是也會有爭吵發生呢？

針對這個問題，萌姊要引入一個新的思維能力—邊界思維。什麼是邊界思維？就是做任何事情都會有邊界感，也就是分寸感。一般情況下，如果一個孩子能夠遵守規則，有自己做事的原則，就是邊界思維能力的體現。孩子的天性是崇尚自由，家長應該怎樣幫助孩子提高邊界思維能力，同時又不影響孩子的天性發展呢？

第一點，也是非常重要的一步，就是幫助孩子建立規則與原則體系。

幫助孩子建立規則和原則體系，實際上就是透過建立外在環境與規則的連繫，幫助完善孩子的交流方式。比如怎麼待人接物、學習等，這就需要家長的積極引導。

愛玩愛鬧愛自由是孩子的天性，規則意識並不是與生俱來的，孩子不知道什麼應該做、什麼不應該做。像一開始萌姊提到的在飛機上哭鬧的小女孩，她的哭鬧只是在發洩恐懼的情緒，她並沒有意識到飛機上是個公共場合。

家長要做的，就是幫助孩子建立規則意識，同時要「未雨綢繆」，比如第一次帶孩子坐飛機，可以提前和孩子講一講在飛機上什麼事情是絕對不可以做的。

圖為《從怕學習到愛學習：名校和家長都肯定的自主自律學習》書封。方智出版社提供 你可以告訴孩子，坐飛機時，一定要繫好安全帶，不可以隨意走動；如果有什麼需要，可以小聲告訴爸爸媽媽，不要打擾到旁邊的人。你還可以在平時的生活中多向孩子強化「公共場所」的概念。

（本文出自《從怕學習到愛學習：名校和家長都肯定的自主自律學習》，方智出版社，未經同意禁止轉載。）