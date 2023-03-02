裝笨才有人愛？女王：不要為了沒質感的愛情 把自己活成了笨蛋

不要為了沒質感的愛情，把自己活成了笨蛋

明明知道他很爛，卻捨不得離開他？我們應該都有過很瞎的時候，愛上一個人就把自己眼睛戳瞎，就算對方屢次欺騙、發現了好多證據，最後都還是選擇原諒，或忽視。最可怕的是，還會自欺欺人騙自己。

有些人很難走出「鬼遮眼」的魔咒，不斷分手、復合，任由自己一次一次被傷，甚至卑微的希望對方只要分一點點愛給他就好，沒有名分、不被尊重也無所謂。不敢面對現實，還自我欺騙：「他其實也很愛我，否則不會跟我在一起這麼久」。

這種鬼遮眼的症狀到底是怎麼來的？我覺得是因為許多人太怕寂寞、太缺愛，會覺得有人愛比沒人愛好，有人陪總比沒人陪好。

有的人是太缺乏安全感，所以遇到愛情就緊抓著不放。有的人是太沒自信，覺得有愛情就是一種肯定。明知道對方不好，還是堅持去愛。因為對方對你好一點，就輕易原諒那些嚴重的錯誤。

有時候是太過於習慣，即使不開心也忍受，害怕改變，怕遇不到更好的。甚至有可能是斯德哥爾摩症候群，被害者對傷害他的人產生同情和憐憫：「他沒有這麼糟！」

當局者迷，我們要做的是時時刻刻提醒自己多一點理智，未來才會少一點悔恨和懊惱。總有人說感情就是睜一隻眼閉一隻眼？不！請相信自己，勇敢把雙眼睜開，才能擁有真正的幸福。與其怪別人不好，不如讓自己眼光變好！

常有人問：「男生是不是都喜歡不會太聰明、能力不太強、比較笨的女生？」

有朋友說：「感情裡我都當個被動、裝笨的人，會的也要裝不會，懂的也要裝不懂，這樣比較輕鬆。」

我都笑說：「那是因為對方不夠聰明，才怕你聰明；沒有能力，才怕你有能力！為什麼要降低自己的層次去配合、喜歡一個不優秀又怕你太優秀的男生呢？」

要裝笨才有人愛，那你吸引到的也只是笨蛋（因為怕你比他聰明有能力）。真正聰明、有智慧的人，才怕笨的伴侶。笨可以是情趣，可能是個性糊塗有趣，但不能是真笨！

為什麼有人談了戀愛會變得越來越差、沒有進步，因為伴侶的影響力很重要！如果對方總是希望你不要太好，要你剪斷翅膀不能飛，才能留住你、關住你。這樣的感情談久了，你就會不斷退步。

如果你是個有能力的人，卻要靠裝笨來獲得愛情，那才是太笨！最後可能沒有了愛情，也後悔自己失去太多！

也常有人會問：「談戀愛要假裝，要少付出一點，讓對方多付出，這樣才能得到幸福、有人疼嗎？」不可否認，感情裡的假裝是一門高深的藝術。但如果我們不想假裝呢？我們就是想要多付出一點呢？

我不認為在感情裡什麼都不做才是聰明，既然如此何必去談愛？當你真的愛一個人，付出很幸福，但是長久的相處，互相更是幸福！

難道就要因噎廢食，害怕對方不付出，我們就不去主動付出了嗎？我不這麼認為。這是人的問題，不是付出的問題。有的人會感謝，有的人就是不會。

圖為《愛對自己》書封。圓神出版社提供 當個「裝不會」的女生太累，當個「真的不會」的女生也太有風險了（畢竟你不可能一輩子都要靠別人），與其要在那裡演一齣不真心、扮傻的戲才能得到愛情。不如找一個能真心欣賞你、珍惜你，可以跟你一起分擔的伴侶吧！

為了沒質感的愛情，把自己活成了笨蛋，才是不值！

（本文出自《愛對自己》，圓神出版社，未經同意禁止轉載。）