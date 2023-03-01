羨慕誰？你看到的不是全貌 而是別人想要展現的樣子

在人生的每一刻 都喜歡當下的自己

不要當個只懷念過去美好的人，而是要當一個，慶幸現在比過去好的人，永遠喜歡當下的自己！

你常會羨慕別人嗎？我們總是羨慕別人得到的，忽略自己擁有的。常常聽著誰羨慕誰，但被羨慕的人也說他羨慕別人⋯⋯很有趣吧？

年輕的時候，我也會羨慕別人得到的，氣餒自己做不到的。有時候，我也很想用我擁有的，去交換別人輕易就能得到的東西。那時候，真的很不容易滿足。

我發現很多人的不快樂、不滿足，是因為看著別人有什麼、自己缺什麼。總是想著：「如果我有……那就好了。」想想，我們的不快樂，往往是放大了自己的不足，縮小了自己擁有的。

你會發現很多人常用否定的態度對自己，總是當一個不滿足的人。我常會說，別人的人生由你來過，可能你一天就受不了呢！因為你看到的只是表面，不知道他背後的付出和辛苦，而且，他表現出來的也不一定是真的啊！

就像我認識不少過著表面生活的人，要假裝有錢、假裝人脈很廣、假裝很有能力、假裝婚姻幸福，一旦你知道了真相才會恍然大悟，原來看到的不是全貌，而是別人想要展現出來的樣子。很多人為了面子而活，看多了，你就不會只看表面就信以為真了！

相對來說，每個人的美好生活背後，都是努力來的，他得到了什麼，必然付出或犧牲了什麼。每個你羨慕的人，必然也付出過相對的代價，對等的犧牲，並不是你表面上看起來這麼容易啊！

有時候，我們也會羨慕別人得到的，氣餒自己做不到的⋯⋯但換個角度想，或許也有人羨慕你擁有的。人啊！比較是比不完的。

當你放棄要跟別人比較、多看自己擁有的，你會過得更快樂。而且不必跟別人比，要跟自己比，只要你現在比過去好，未來可以比現在好，那就是最真實的成長。

貪心的人真的得到了什麼，也不會比較快樂，因為他還是覺得自己少了什麼，因為他的內心不滿足。我看過很多明明擁有很多，卻總是不知足的人，那麼，他擁有再多也不會快樂！

隨著年紀慢慢增長，我變得更成熟，不會去羨慕別人、不輕易被別人影響，也喜歡變老的自己。無論好或不好，我都接受並喜歡「當下的自己」。你會發現，只有當個最自在、最喜歡的自己，你才會最快樂、最有魅力。心態上自在豁達，不容易緊張沒自信，也不會因為小事而煩惱焦躁。

大部分的錯誤我都走過，該跌的跤也沒有少跌，我也曾受過傷或傷過別人，不懂自己要什麼，所以一路走來，我也慢慢找到自己，找到我想要的幸福。

以前的我很介意別人想法或別人喜不喜歡我，但是當我找到自己的重心和力量，就能做一個快樂的自己，而不是因為別人的一句話而否定自己。

譬如說：我就是長不高，我就當個最有自信的矮子，如果我無法當紙片人，我就讓自己健康有曲線。如果我無法當氣質文青，我就當個討人喜歡的大笑姑婆，我沒辦法當個貴婦可以大花錢，我就開心的買我能力範圍做得到的東西就好。

我們都要學會在不完美的人生，努力把生活過得更美好一點，不是嗎？

不必害怕犯錯，因為錯誤教會你更多東西。面對自己的脆弱不可恥，而是努力讓自己今天比昨天更勇敢一些些。總是遇到不幸？那麼就把過去當教訓，為自己要的幸福努力前進。

別人笑你，你就笑笑的當作給自己的動力，別人損你，就當作練修養。別因為他人而影響自己向前的動力。

沒有人天生什麼都好，那些你看起來現在過得很好的人，他們也是跌跌撞撞的走過來，並沒有跟你不同。而那些你看起來「能把自己過得很好」的人，他們也是經歷過許多挫折低潮，但堅持不放棄自己的人。

哭完了，就笑吧，跌倒了，就向前走吧，失敗了，就再努力一次吧！

有一天你會感謝過去的錯誤、挫折、脆弱、不幸⋯⋯造就了現在更好的你。人生看的不是過去，而是現在和未來。過去有多差沒關係，以後也只能更好、不會更差！我們努力成為一個更好的自己。在人生的每一刻，都喜歡當下的自己。說不定你羨慕的人，現在也羨慕著你呢！

寫給每個曾經沒自信的醜小鴨，你怎麼不知道，你可是別人眼中美麗的天鵝！感謝挫折帶給你成長，歲月送給你歷練，走過低潮，我們都會更好。我從來不是念舊的人，我不喜歡浪費時間緬懷過去，因為，我只想要努力讓自己的現在、未來更好！和過去比起來，現在的你會更喜歡自己。

圖為《愛對自己》書封。圓神出版社提供 懂得愛自己的人，才會遇到真正懂得欣賞你的人。所以，我從不回頭看，我只喜歡當下的自己。真心的喜歡當下的自己，無所畏懼、還能笑看人生，也是姐多年來的心靈鍛鍊啊！

（本文出自《愛對自己》，圓神出版社，未經同意禁止轉載。）