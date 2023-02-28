脫口罩有外貌焦慮？諮商師：「美」的定義越來越嚴苛

口罩室內禁令21日解封，但民眾口罩仍戴緊緊，甚至擔憂脫下口罩後，外貌被評頭論足。對此，諮商師鄧善庭提醒，民眾於疫後時代更應注重與人相處、產生友誼的過程。長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如則表示，民眾與細菌病毒接觸，也能養成免疫力，民眾可慢慢習慣脫口罩的正常化生活。

各國放鬆口罩禁令

國際疫情趨緩，各國口罩已陸續解封，韓國、新加坡分別於1月30日、2月13日取消室內口罩禁令，日本將於3月13日全面放寬口罩禁令，未來包括大眾交通運具與醫療場所都可以脫下口罩。澳門也於27日放寬室外口罩禁令。

但《紐約時報》指出，儘管東亞多國放寬了防疫規定，但民眾還是沒有脫下口罩。不少民眾表示，已經習慣配戴口罩的習慣，日本還將口罩形容為「面褲」，摘下口罩就像在公共場合脫下褲子一樣令人尷尬。

此外，東亞的空氣品質向來不及國際正常的水準，在疫情之前，許多人就已經有戴口罩的習慣，防止空汙對身體的危害。且在台灣，約有3分之1的人都有過敏體質，遇到髒空氣就頻繁咳嗽、流鼻水，口罩成為防堵空汙的好夥伴。

外貌焦慮難處理

南韓的文化研究學者表示，韓國有強大的社會壓力要求民眾保持姣好的容貌，而口罩讓很多韓國人擺脫了這樣的壓力，不要再擔心裸露出臉部的不適感。「容貌焦慮」是指身體外表看不出的缺陷或僅是輕微缺陷，但患者卻將輕微的缺陷誇大，並因此產生憂鬱、焦慮等情緒。

也有許多民眾、青少年卻對摘下口罩感到焦慮，深怕自己的外貌遭到他人評論。對此，鄧善庭表示，口罩下的容貌焦慮就如同美顏相機、濾鏡一樣，隨著社群媒體的興盛，「美」的定義越來越嚴苛，似乎只有如社群媒體中的網紅、網帥一般，才叫做好看。

「可是我們逐漸遺忘每個人的外型都是特殊的，沒有人的臉一模ㄧ樣，」她表示，外表雖會成為第一印象，但卻不是全部的自己，個性、喜好、專長等特質也是形成「自己」的重要關鍵，與人相處、產生友誼等，這些反而是更重要的一環。

脫口罩養免疫力

針對室內口罩解封令頒布近一週，許多民眾仍戴上口罩的狀況。施信如說，短暫而言，可能可以達到防疫的效果，「但並非是長久之計，遲早要把口罩拿下來」，應慢慢的回歸正常生活，不見得戴口罩就是對的、不戴就是錯的。

她說，目前戴口罩雖然可以減少疾病傳播，但未來面對傳染疾病的抵抗力卻會不斷降低。在疫情前的生活中，民眾就常常需要與病毒、細菌共處，反而讓身體對各式疾病有免疫力。

施信如表示，預防疾病不只有口罩這個管道，有時疾病傳播反而是因為手部沾染病菌，又去觸碰鼻子或嘴巴，才造成疾病，所以在疫情過後，洗手的好習慣反而更加重要。

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