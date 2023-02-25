台灣首位日本認證送行者：號召大家看怎麼死 不如見證怎麼活

「比起號召大家來看一個人怎麼死，不如共同見證這個人是怎麼活。」許伊妃，是台灣首位日本官方認證的「送行者」，不僅為亡者處理後事，更提倡生前體驗與記憶保存——是什麼樣的機緣，讓她選擇踏入攸關生死的行業？

你看過韓劇《德魯納酒店》嗎？

劇中由歌手IU飾演的酒店社長「張滿月」，負責為停泊在社內的亡者，實現生前未了的心願，可能是來不及說出口的道歉，或是從沒好好表達的愛；願望完成後，再送他們踏上往天堂的最後一程。

在台灣，也有一位像張滿月一樣的女孩，除了充滿靈氣的外貌，更有一顆懂得共情同理的心——她是「和光里HEKALI」的「里長」，許伊妃。

不到30歲，擁有10餘年殯葬業的服務經歷，更是台灣第一位通過日本納棺學院認證的「送行者」，不免讓人好奇，是什麼樣的機緣，讓她選擇踏入攸關生死的行業？

奉獻近1/3的人生為人們服務，她在看待生命時，又有什麼新的見解？

少女初入黑色產業，立志打破前人陋習

許伊妃回憶，入行前上課在遺體洗穿的實習現場，伊妃卻看見令人瞠目結舌的畫面。圖擷自許伊妃IG

高一那年，就讀夜校的伊妃，看著身邊的同學們一個個加入八大行業，她沒有受同儕的絲毫影響，反而往截然不同的方向走去。她知道自己想做更有挑戰性的事。

「『冒險』兩個字對我來說，還是太保守了，我根本就是個不受控的人，有著不能被綑綁的靈魂！」性格活潑的伊妃，露出甜美而燦爛的笑容。

殯葬業入行前要先上課，老師教導大家，在為亡者做任何的服務前，都必須90度鞠躬、畢恭畢敬的告訴他接下來的一舉一動。然而，在遺體洗穿的實習現場，伊妃卻看見令人瞠目結舌的畫面。

負責實作的前輩叼著菸、嚼著檳榔，像是在洗地板一樣漫不經心。男性前輩不但沒有為女性亡者做好私密處的遮蓋與保護，他們還穿著亡者的衣服嘻笑拍照，最後用極為粗魯的方式，將遺體摔入棺木。

「蹦」的一聲巨響，震驚了站在停屍間門口的伊妃，也像一記覺醒之鐘，敲進少女的心裡，「原來人們對殯葬業的刻板印象，就在現實上演！」

更令伊妃絕望的是，這樣的情況在十幾年前不是少數，幾乎是全部。沮喪的她捫心自問：「妳要為了生存妥協、順應當下的作法，還是願意為了守護為亡者服務的初心，承擔未來可能遭受的批評與嘲笑？」

不出兩秒鐘，一個明確的答案浮上心頭，而她對亡者以禮相待的志願也化為實際行動，「我很驕傲，那記鐘響的餘音，迴盪在耳邊12年，過去產業中的那些陋習，至今在我協助的上千具遺體時，一次也沒發生過。」

送無數亡者回家，卻沒吃一口年夜飯

進入殯葬業多年，伊妃面臨重重挑戰，旁人的冷言冷語也從未停歇。

19歲的寒流冬夜，在殯儀館和亡者家往返、三天三夜沒闔眼的她，工作結束後，歸心似箭地趕回家吃年夜飯，連身上的黑色制服都忘了換，沒想到一開家門，卻被親友們潑了一盆冷水。

「你怎麼不先回去換衣服再來？」

「對啊，這樣帶衰我家小孩怎麼辦？」

「你一個女孩子人好好的，為什麼要去做這個？」

那一天，伊妃協助了許多亡者回家，卻沒能吃上一口年夜飯，淚眼婆娑地開著車，她質問自己，到底是選錯工作還是投錯胎？

「哭完之後，我告訴自己一定要闖出一番成績，讓大家知道我的選擇沒有錯，這個工作也可以讓家人為我感到驕傲。」憑著一股不服輸的精神，伊妃充滿鬥志地發下宏願。

自我實現之外，她也渴望為台灣殯葬業帶來新的氣象，「要完成我想要做的事，最大的競爭對手不是同行，是宗教和民間信仰。」

燒紙錢、摺蓮花元寶、披麻戴孝、誦經拜拜，她發現這些看似繁文縟節的喪禮儀式，其實背後有很美的意義，卻早已無法滿足現代人對心靈療癒的內在需求。

「我常常在想，如果哪天我死掉了，我不想要我的家人在失去我的同時，還要煩惱這麼多，我反而希望他們能和我好好說再見。以私心來說，我想要美美的死，我也不需要不熟的人來替我上香。」

既然在當時的台灣，完全找不到一家自己願意買單的殯葬業者，不如就主動學習、動手創造，這就是伊妃的解決方案。

「和光里」發生的大小事，都是里長的事

23歲那年，伊妃在社群上關注已久的日本知名送行者來台，一句日文也不會的她，靠著Google翻譯、手舞足蹈的肢體語言，甚至多次90度鞠躬，表達自己想去納棺學校求學的渴求，成功打動對方，破例讓非日籍的她入學。

兩年後，伊妃學成歸國，包含她在內的三個女生，在疫情最嚴重的2020年創業，成立了「和光里HEKALI」，自己則擔任「里長」，為每一個人提供告別前的「記憶保存」服務。我們很好奇，這個名字中有什麼意涵呢？

「HEKALI 在日語中是光的意思，而『和光里』發生的大小事，都是里長的事；我希望會來找我處理身後事的人，都是我里內的人。」

「里」是社群，讓清楚每個生命脈絡的人來料理後事，才能讓每一場告別式都辦得視逝者如至親，也是她們想為傳統殯葬業創造的溫暖和幸福。

過去為亡者送行的經驗裡，伊妃聽過許多家屬的求救，傳統喪禮的經驗總是使他們沉浸在懊悔痛苦，然而逝者已逝，生者卻再也沒有機會彌補。

「繁瑣喪儀的背後，其實藏著滿滿的關愛，如果我們能在過程中加入一點幸福的可能，是不是就能讓留下來的人，更有勇氣去面對未來的日子？」

預防勝於治療，在「和光里 HEKALI」沒有生前契約，而每位「里民」都會參與「生前告別體驗」：在90分鐘內回顧一生的足跡，留下對重要他人的問候話語，並且思考，重生後的自己要如何活著？死後又想以什麼方式告別？過程中的任何紀錄，都會以區塊鏈技術由里長協助保存。

「我們努力推廣當事人的生前準備，讓大家替自己重視的人準備『愛的 ok 繃』，因為只有當事人知道自己離去後，摯愛的親友會需要什麼樣的安慰，而這種準備，就是一種幸福。」

聽著伊妃真摯地分享，我們也忍不住紅了眼眶。

以適合自己的方式，創造與世界的美好告別

生前體驗之外，「和光里 HEKALI」也提倡「日式美葬」，主張不燒香、不設牌位、不披麻戴孝的告別儀式，推廣地球永續的樹葬、花葬、海葬，以共同慶祝曾在一起的時光來取代離別的痛楚。

比起號召大家來看一個人怎麼死的，不如共同見證這個人是怎麼活的。這是「美葬」的核心價值，也是她推行記憶保存的重要信念。

曾有人詢問伊妃是怎麼安排自己的告別式，她的回答非常令人印象深刻。

「別人發的是訃聞，但我要寄給親友的是電影票——我想邀請大家來看一場關於我的電影，而電影的素材來自我的每一天。」

「我還會幫大家準備爆米花兌換券和捲筒衛生紙，不論他們是帶著什麼樣的心情來看電影，我希望他們能在裡頭盡情大哭，哭完後能笑著走出電影院，完成與我的最後告別。」

從二八年華到年近而立，伊妃勇於挑戰、積極學習，成為黑色產業中，溫暖而和煦的一道光，照進無數治喪家庭，也啟發人們對於身後事的想像。

「我的書櫃裡有一本書，叫《創趨勢，我們不做Me Too》。遇到挫折時，只要看見它就是一種提醒，我也常告訴大家不需要做 Me Too。」我們永遠能夠破框，去創造自己與他人之間最好的告別。

本文由女人迷授權，原文連結請點專訪首位日本認證「送行者」｜和光里創辦人許伊妃：日式美葬、科技保存記憶，一起見證我們這樣活過