以為出家最終能清靜獨處？他曝古怪群體生活意在磨掉鋒利的稜角

古怪的群體生活

在決定出家時，我對於佛教寺院與寺院生活的樣子有一些刻板的想法。當中有些想法，我不得不修正。

首先，每家寺院的外觀都不一樣。形形色色的寺院，包括位於住宅區中心繁忙的老舊寺院，也有在大自然懷抱中的美麗寺院，以及由零星竹屋組成的寺院。

此外，我也很快認清無論最後去哪一間寺院，都必須先放棄一項自己想出家的動機—這個想法就是，我最終可以獨處，真正清靜下來。

才過了幾個星期，我就清楚知道自己加入了一個全年無休的群居團體，當中包括一些我前所未見的怪咖。我們不能選擇室友，每個月還會交換一次房間或小屋。這麼做的一部分原因是為了避免我們會太執著於有些東西是「我的」。

還有一部分原因是，這裡的人來來去去。你喜歡的人可能會突然離開寺院，而那些你處不來的人似乎又永遠留著。社交練習勢必會成為我寺院生活中的核心部分。這倒是我沒料到的。

起初，這對我是巨大的挑戰。我非常容易不時拿自己與其他僧人比較。我會用一些念頭折磨自己，例如：「你沒有蘇雅托的聰明。你不像耐安拉托那麼有同理心。你的耐性不如泰賈帕諾。你沒有像昌達珂那樣安住當下。」

同時，我對每個人都有意見。他們怎麼這麼討厭！我對他們很氣憤。當他們的行為舉止不如我意時，我會很不高興。但過了一陣子之後，我意識到自己在內心製造的所有抗拒，帶來了痛苦。我的內心深處真的慢慢變得更寬宏大量。我學到不要對別人有太多意見，讓他們做自己。寺院住持鼓勵我們這樣想：

我們就像被沖上海灘的小石頭。當我們上岸時，都是粗糙、有稜有角的。然後，人生的浪潮滾滾而來。如果我們有力氣留下來，與岸上的其他石頭摩擦與碰撞，我們鋒利的稜角就會一次又一次、慢慢地被磨掉，然後變得圓潤光滑，還會反光，開始閃閃發亮。

覺得別人很討厭，是人之常情。大家都會這樣。但它會耗掉大量精力。它的代價奇高無比，也讓人精疲力竭。我很樂意告訴你，這個問題有解決的方法。如果你想讓一個人好相處，行為舉止也不會讓你太反彈，其實只有一個小祕訣：學會喜歡他們本來的樣子。

因為在整個宇宙的歷史中，什麼時候有人要因為我到處評判他，就要變成我期待的樣子？但我們居然一直這樣做!?實在神奇，簡直是太可愛了。我們認為自己無所不能。「我最清楚每個人應該是什麼樣子，如果他們不照做，我就打算來折磨自己的心。」我們真的把自己看得太偉大了！

人都擁有覺察胡扯的探測器。當有人沒有坦誠時，我們感覺得到。這會讓我們不安，進而心生防備。我們會變得沒那麼關心別人，也不太容易接近。反之亦然。我們也能覺察到有人似乎在想：「嗨！你儘管保有自己的樣子，你就是你，這真是太棒了。你不必是其他的樣子，我接受你所有的習慣、任性又反常的一面、古怪的行徑。你就儘管在我的世界做自己。這裡有你容身的空間。」

想像一下，別人這樣對待你，會怎麼樣？你會自然而然變得更容易相處。

透過接納彼此、讓彼此保有真我，我們會受益良多。如此一來，我們就給了彼此一個機會，可以發揮自己所有優點與全部才華向前邁進，也成為更美好的自己。當你能安心地在真我被人接受的感覺中時，就更容易體貼別人。這也使我們能以更有同理心的方式和周遭世界互動。

當你生活在一個群體時，這些事情就會變得格外明顯—尤其是在一個全天候投入精神與個人成長的群體。我覺得起初最難相處的人，一旦和他們一起熬過我的難關時，往往到最後會變成我最喜歡的人。我們這裡有位來自奧克拉荷馬州的僧人，他討厭我整整四年，從未斷過。而且他對我的反感是天天、表露無遺、無情。

由於我一直是相當介意他人對我看法的人，所以事後回顧起來，這還真是諷刺。我必須在這個部分加強修練。我需要有人討厭我，這樣才能認清：總是想討所有人喜歡，是多麼沒意義。

所以，過這種群體生活還是有許多好處。對於寺院生活，我最喜歡的其中一個面向就是包容性。我喜歡它讓每個人都可以加入。你不需要很聰明才能成為比丘或比丘尼。你不必在學校成績優異，甚至心智特別成熟，就能加入寺院。你需要的，只是展現善意，然後盡力而為。

森林修行派的寺院文化，是建立在共識上。住在此處的比丘或比丘尼都必須向彼此表達以下的訊息：「我願意和你合作。你不必很完美、聰明伶俐，我甚至不需要喜歡你。但是我已經準備好跟你合作了。」凡事互相幫忙，這就是寺院生活很重要的一環。我們做的每項日常工作，始終都以一個我非常喜歡的原則為基礎：不管做什麼事，都要專注當下。所有的活動都同樣有價值。和路面掃除、洗碗、清理收拾相比，對當地醫院的護理人員演講並沒有更高尚或優秀。

圖為《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》書封。先覺出版社提供 因此，事情雖然沒有像我事先想的那樣發展，但也按照它本來該有的樣子發展了。我們正是透過隨順事情本來的樣子，學會一起生活。當浪潮一波接一波滾滾而來時，我們努力留在岸上，然後互相磨掉鋒利的稜角，直到變得光滑。

（本文出自《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。）