26歲將成公司有史以來最年輕財務長 他察覺不對兩天後遞辭呈

我高中畢業時成績優異，有很多升學管道可以選擇，但我對自己的未來並沒有明確的規畫。我以一種相當漫不經心的態度，選了幾個不同的學位課程。隨後，我在畢業那年的八月到斯德哥爾摩，剛好碰上了斯德哥爾摩商學院舉行的入學考試。

走上與爸爸相同的人生道路

這是一條與我爸爸相同的人生道路：金融、經濟與大企業。所以，我參加了考試，那一整天的各項考試都相當艱澀。結果我考得很好，兩個月後就收到入學通知。那時漫無目標的我心想：就直接去讀吧，又不會有什麼損失。經濟學總是有用的，它能開啟眾多機會之門。我總聽別人這麼說，但我去讀斯德哥爾摩商學院的真正原因或許是：它讓我爸爸感到驕傲。

一九八五年春天，我獲得斯德哥爾摩商學院的學位。那時我二十三歲，在當年的瑞典勞動市場還是相當吃香的。甚至還沒拿到畢業證書，雇主已經直接到學校裡進行招聘。一個陽光普照的五月份傍晚，我坐在斯德哥爾摩海灘路上一家高檔餐廳裡，和一名年長的銀行家共進晚餐。我正在接受求職面試。在用餐的同時，我竭盡所能地表現出自己的聰明才智。對我來說，這始終是個挑戰。當晚餐與面試都告一段落時，我們彼此握手，這名銀行家說：

「聽著，我們很有可能請你到我們倫敦的總公司參加後續的面試。但是，在你到訪以前，我可以給你一個小建議嗎？」

「請說。」

「你去倫敦接受我同事的面試時，請努力多表現出對這份工作的興趣。」

我當然明白他的意思，但很訝異自己竟然一眼被人看破。當時，我和許多同齡的人一樣，是個還在探索成年生活的年輕人。你往往得盡力表現，這有時還包括一定程度上的演戲，比如假裝你對某事的興趣高於自己真正的興致。就在那天晚上，我的演技沒有過關。然而，事情看來仍然獲得解決，我得到其他工作機會，而且很快就平步青雲。

成功，但不快樂

兩年後的一個五月份週日午後，我躺在一張從瑞典運來的紅色宜家沙發上，溫暖的海風從敞開的窗戶吹進來。我當時任職於一家跨國大企業，被調派到它的西班牙辦公處。我擁有公司的配車、一名祕書，搭乘飛機時可以坐商務艙，在海邊還有一間舒適的房子。只要再過兩個月，我就會成為AGA（瑞典燃氣公司）旗下一家子公司有史以來最年輕的財務長。我曾是AGA社刊上的特別報導人物，在別人眼中，我的確是成功人士。我當時才二十六歲，在外人看來，一切真是再順利不過了。但我認為，絕大多數在他人眼裡看起來很成功的人，最後都會意識到，這絕不能保證快樂。

成功和快樂，是兩回事。

在他人眼中，我做事精明，表現得可圈可點。我表面上擁有象徵物質上優渥和職業生涯成功的所有條件。我從斯德哥爾摩商學院畢業後的短短三年當中，一路晉升，已經在六個國家境內從事商務活動。但這全是憑我的意志力與自律辦到的。我仍然是裝腔作勢，依舊假裝自己對經濟有興趣。這樣是能夠撐住一時，但我們都知道，總有一天，單憑自律是不夠的。我們內心的更深層處，需要從工作和自己每天做的事當中獲得激勵與滋養。這種養分難以藉由成就獲得。但它可以來自和你共事的人建立歸屬感、感覺自己的工作有意義，以及能貢獻自己的才能。

感覺像自己正在打扮成一個經濟學家

對我來說，在穿上西裝、拿起晶亮生光的方形公事包準備去上班時，會感覺有點像是自己正在打扮成一個經濟學家。每天早上，我在浴室的鏡子前打好領帶，豎起大拇指對自己鏡中的倒影說：「各位，表演要開始囉！」。

但我內心的主觀體驗是「我覺得不怎麼舒服。我不喜歡上班。想到工作時，經常讓我很焦慮。我的腦海中有一個二十四小時都在盤旋的疑慮漩渦，質疑著『我是否已經做了充分準備？我夠好嗎？什麼時候會有人看穿我？別人幾時會發現我就只是呆坐在這裡，假裝對經濟問題很感興趣？』」

此刻我躺在紅色沙發上，這些質疑似乎變得更加強烈。我進一步想到在斯德哥爾摩商學院的課本內容：一個經濟學家為大公司工作的動機何在？是的—將股東們的財富最大化。這對我有什麼意義？他們是誰？我可曾和任何一個股東見過面？（就算見過面，但將他們的財富最大化，為什麼我得感興趣？）

我的腦袋思緒紛飛，想的都是未來一週的工作與堆放在眼前的待辦事項。我在那個星期理應要完成一些工作，但感覺自己力不從心。在主管會議上，大家會指望我針對是否在馬德里郊區興建碳酸工廠表達意見。我還必須提交一份季度財務報告給瑞典總公司。就是這種週日千篇一律的焦慮讓我胸口緊悶。我想，對於這段描述，幾乎所有人都能感同身受。落入這種狀態時，你所有的思緒彷彿都通過一道陰暗的過濾器。無論你想什麼，它最終都會變成不安、恐懼、無奈、焦慮與無助感。因此我記得那時在想著：「我要如何幫助自己啊？我躺在這裡，陷在陰暗思想的漩渦中。這讓我很不舒服。」

然後我想起一本最近讀過的書。其實，那已是我第三次讀了。我覺得它相當深奧，因此就算已經精讀了三遍，我還是估計自己只理解全書的三○到四○％左右。這本書叫做《禪與摩托車維修的藝術》。

其實，它並不怎麼探討禪宗。另一方面，它也沒談什麼維修摩托車的藝術。但書中提到許多觀點，我記得其中一個觀點是：人心中的寧靜、平和、安住，不會被一直潛伏的念頭擾亂—這是寶貴的，值得獲得重視。它是一份禮物。

過了一會兒，我有一種恍然大悟的感覺：

好吧，我現在所有的想法都讓自己感覺很糟。試圖遏阻這些想法，似乎行不通。將它們轉換成正面思維，感覺又很假。我是否應該躺在這裡，假裝自己期待高階主管會議？這可真是膚淺啊！假如想找回寧靜、不受自己的各種念頭催眠，該怎麼做呢？

總而言之，這本書強調覺察我們內心寧靜處的價值。但我該如何做呢？就實際來說，我到底要怎樣才能轉向自己內心的寧靜？對我而言，雖然並沒有立即領會到該怎麼做，但我喜歡這個觀點。

我要的就只是一週或一個月平靜期的放鬆

我聽說要達到這個目的的一個方法，就是透過冥想。但對於冥想的真正含意，我所知甚少。我有印象的是，它主要和呼吸有關—靜坐冥想的人似乎在自己的呼吸上下了很大的工夫。這有那麼困難嗎？據我所知，人打從出生那一刻，就一直在呼吸。但我當然也明白，那些靜坐冥想的人似乎以一種我沒採用過的方式全心全意在呼吸上，並觀察自己的呼吸。不過我可以試試，這值得一試。

因此，我以初學者的方式開始留意自己的呼吸。「這就是吸氣的開始。這是結束。吐氣從這時開始。它在這時結束。停頓一下。」

我不會說這很容易做到，也不會宣稱它對我來說特別輕而易舉。要保持專注，防止自己注意力散失，我得不斷奮戰。但我又持續了十到十五分鐘左右，耐心地引導自己的心思一次又一次回到呼吸上，因為我的思緒不斷飛奔到「我在高階主管會議上該說什麼？」或「我今天的晚餐還要再吃西班牙番茄冷湯嗎？」或「我幾時才能再回瑞典？」或「為什麼女朋友要和我分手？」

最後，我的心稍稍平靜下來。我想要的平靜方式，可不是那種抽象、充滿宗教色彩或神祕主義的—我要的就只是一週或一個月平靜期的放鬆。這就足以讓我和各種奔流的思緒保持一點距離，而不至於淪落到現在這樣瘋狂地想突破困境。胸口的緊悶稍微緩解，那些焦慮思緒之間的暫停時間變長了，也比較容易有那種單純的臨在感。

在這個相對平靜的狀態下，一個不起眼的想法從內心的寧靜處浮現。我甚至不會說它是「想法」，它更像是一股衝動。我內心彷彿有什麼憑空出現，它並非一連串想法的最後一個環節，也不是我推理後得出的結果，它僅僅是突然出現。它就呈現在我面前，清晰又完整：

是該往前走的時候了。

我花了大約五秒鐘下定決心。僅僅是容許自己考慮辭職與拋下一切，就已經讓人很振奮了。這想法很危險，同時又有滿滿的力量。我的身體充滿一波又一波襲來的能量。

圖為《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》書封。先覺出版社提供 我必須站起身跳一跳（我想那時的自己應該很像巴魯熊）。我感覺自己很強大，充滿行動力。這或許是我有生以來自己做出的第一個決定，沒有焦慮地回頭觀望，也不想知道別人會怎麼想。

兩天後，我遞了辭呈。

（本文出自《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。）