為什麼一定要成為只擅長某件事的專家？選擇好幾個也可以

為什麼一定要成為只擅長某件事的專家？

「你的夢想是什麼？」我最近聽說，問學生這種問題是很失禮的事。不過我小時候常常被大人這麼問，所以我總覺得這個世界真的變了好多。

聽到這句話的時候，我會想起尊敬的作家說過的話。他說如果把夢想和職業分開來思考，「你的夢想是什麼」這個問題聽起來也會不一樣。假設有個人喜歡與花為伴，夢想是「要一輩子把花放在身邊！」，那麼就可以思考各種能夠一輩子與花相伴的方法，從中選出可行的來作為職業。

仔細想想，每個人其實都有夢想。因為就算無法將其變成職業，我們也都有喜歡的事物。

諮商師：是在煩惱自己的前途嗎？你問了很多這方面的事。

諮商者：我本來很苦惱，但是幸好有來諮詢。我正在念西洋畫系，準備要畢業了，到了大四才開始副主修山林環境系。上個學期我上了植物分類學課，覺得非常喜歡。雖然好像疏忽了我真正主修的美術，但是學生物的時候很開心。現在快畢業了，但教授們覺得我一個美術生跑來聽生物學的課很奇怪，問我為什麼要來旁聽。

諮商師：雖然每個教授都不一樣，但他們應該是出於擔心才問的吧？

諮商者：對啊。不僅是我的主修教授來問，連生物系教授也問我為什麼要來上這堂課，所以我很擔心自己現在是不是在徘徊不前，也覺得選修那堂課的話好像會被罵，因為就連我自己也無法好好回答「我想做什麼」這個問題。

諮商師：同時做兩件喜歡的事也沒關係，不需要為此太過心煩。選擇好幾個也可以，每個人不是都會想做很多事情嗎？

諮商者：我總是會想，自己也不是高中生了，這樣三心二意也沒關係嗎？我真的很喜歡美術，我想要繼續喜歡美術，但是也會害怕要靠這個賺錢。

諮商師：就算到了六十歲還是在嘗試各種事情也沒關係。不，我覺得就算一輩子都那樣活著也可以。就把夢想和職業分開來思考吧？

什麼是探索喜歡的事？幾個月前我曾遇到主修植物學的諮商者，他也傾訴了類似的煩惱。在選擇植物學之前，他也對土壤學感興趣。有一次他在土壤學課堂上跟著老師到處採集泥土，捏成甜甜圈的模樣，泥土的粒子愈美，甜甜圈的模樣就愈完整。那位諮商者並沒有太大的興致，但指導採集的老師製作甜甜圈的時候看起來很幸福。諮商者雖然也做得還算開心，但是那位老師看起來不僅是高興，而是充滿喜悅的樣子，所以他覺得土壤學不是自己要走的路。

無論是大學、研究所還是職業，都是因為我喜歡才選擇走這條路的，但是現在想來，這也有可能不是我想像中的那條路。雖然有可能會感到失望、因為選錯而焦躁，或是後悔浪費了時間，但我還是覺得先體驗看看再做決定會更好。肯定有很多如果只是待在外面就不會知道的東西，先體驗看看再放棄也不遲，因為最初那份認真對待某件事的心意和熱情，想必也是美好的。

覺得自己可以停下來了，滿足於某個程度，那也是好事。這位諮商者可能會覺得自己喜歡土壤學的程度不如充滿喜悅的土壤學老師，但是他們可能只是喜歡的方式不同而已。他以後說不定會從事結合植物學和土壤的工作。

在兩個夢想之間徬徨的許多學生，還有想為子女前途提供幫助的家長不僅會親自來訪植物諮商室，也會透過電子郵件或在展覽會場詢問我的意見。每當那種時候，我就會分享自己的經驗。

雖然我從小就喜歡植物和畫畫這兩件事，但是沒有大人建議我繼續學植物。大人認為我的畫畫天分是可以看到成果的，而植物卻不是。大人會建議我當畫家或設計師，或是推薦我念美術大學。我周遭沒有人知道什麼是植物分類學家。就算我說最大的夢想是成為植物學家，大家還是會很自然地叫我去念美術大學。

幸好大學時我找到了很棒的植物分類學實驗室。我很高興可以在那裡學習植物學，並在指導教授的建議之下創作植物畫。但是到了碩士班，指導教授便擔心地勸我考慮先專心學習植物，暫時把畫畫放到一邊。當時我也很煩惱，一想到要放棄畫畫就好憂鬱。

雖然身邊人的擔心令我憂愁，但是我沒有放掉畫畫。我在白天學習植物，晚上或週末畫畫，順利念完兩年的碩士。快要升博士班的時候也發生了同樣的情況，周圍的大人說我真的應該暫時放下畫畫，所以我又開始煩惱。雖然我想著兩者都先繼續做，如果會妨礙到植物學的研究，那或許就暫停畫畫，但是畫畫反而有助於植物形態學的學習。就這樣，我在不知不覺間擁有了畫家這份職業。

雖然我們會擔心比自己年輕的人，想給予對方自認為最好的意見，但那或許只是從我們的各種經驗中所挑選出來的最佳意見。在我們的經驗之外，存在著多采多姿的世界。要選擇哪條人生道路，應該交由年輕人去判斷。

我只是簡述了自己以前的煩惱，其實中間經歷了漫長的艱辛過程。我也曾經信心大減，或是努力依照我所愛的人給予的建議去做。我的心理狀態也曾經和這位諮商者一樣，彷彿身陷暴風雨中那般徬徨。雖然現在的社會鼓勵大家嘗試結合多個領域的專業，但是過往的普遍認知是，你必須成為擅長某件事的專家。以前也有很多人認為必須選一門主修，深入研究某個東西並成為專家，但是在不知不覺間我們已經步入新的時代，看重的是融合或整合不同領域的加乘效果。

以前我為了解決暴風雨般的煩惱，曾經深入思考過「我們為什麼要成為只擅長某件事的專家？」。以往專家待在大學裡鑽研某一門學問的情況很常見，所以我對自己提問：大學第一次出現是什麼時候？我們是什麼時候確立現在的大學課綱的？以前的人又是如何？有誰曾經身兼數職嗎？我試著探索，並找出答案。

我們熟悉的《浮士德》作家歌德（1749-1832），是哲學家也是科學家。寫出《德米安：徬徨少年時》的赫塞（1877-1962），是詩人兼小說家，同時也是畫家。奉獻給生態學的赫克爾（1834-1919）既是生物學家，也是醫生和畫家。撰寫教育著作《愛彌兒》的盧梭（1712-1778）是教育學者兼小說家、作曲家，對植物學的造詣也很深。提到生物學時不可能漏掉的林奈和達爾文也擁有多個職業。想想看，現在的人類壽命長達百歲，這些人的時代其實離我們並不遠。

找到這些先例讓我產生了勇氣，現在的我會毫不猶豫地做想做的事、實踐各式各樣的夢想。而且我希望那些面對喜歡的事情會糾結不已的人們，再多鼓起一點勇氣，不要猶豫不決。小時候的我們好像更清楚自己的夢想是什麼，看看那些來到植物諮商室的小朋友就知道了。

諮商師：我聽說現在已經不能問這種問題了……但是我可以問問你們的夢想是什麼嗎？

圖為《鄰居的植物諮商室》書封。先覺出版社提供 爸 爸：沒關係吧？

小朋友1：嗯！我有三個夢想！

小朋友2：我也有三個夢想。

小朋友1：一個是作家，一個是醫生，一個是動物保育員！

諮商師：結果沒有植物學家。（笑）

爸 爸：沒有植物。（笑）

小朋友2：我也有三個夢想！我要當畫家和農夫，還有歌手！

（本文出自《鄰居的植物諮商室》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。）