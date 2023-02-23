拿噴霧器給葉子澆水？南韓學者：這是一場徒勞無功的愛

愛它，就減少愛意

「菜鳥植物管家」偶爾會拿噴霧器給葉子澆水（植物管家是形容植物栽種者的韓國流行用語），但是，那其實對植物吸收水分沒什麼幫助。雖然這樣有助於清除不會下雨的室內所堆積的灰塵，幫助植物進行光合作用，對部分接在樹上生長且利用空氣中水分的寄生植物、喜歡濕氣的植物來說也有幫助，但是這並非替植物澆水的有效方式。

拿噴霧器澆水，濕濕的感覺會讓人心情爽快，但如果真的想給植物澆水的話，必須澆在根部才行。在水中生長的植物祖先是利用全身吸收水分，但是離開水來到陸地後，為了適應乾燥而演化的陸上植物是由根部負責吸收水分。水分要灑在根部，植物才能好好吸收。

這天的諮商者因為覺得葉子看起來很乾，所以用噴霧器澆水。聽完我的說明之後，他表示：「原來這麼做沒用啊。我用噴霧器澆水澆了幾天，感覺枯萎的葉子好了一點，看來是我的錯覺。」

試圖用噴霧器給葉子噴水，讓植物解渴，是白費功夫的愛的表現。與其拿噴霧器到處噴水，還不如偶爾倒一杯水到土壤中。太常擦拭或摸弄葉子的話，也會給植物造成壓力。 真心愛植物的人，如果一直付出這種徒勞無功的愛，那肯定是一場單戀，只能迎來悲傷的結局。

諮商者：我才剛開始種植物不久。最近突然覺得「原來比起動物，我更喜歡植物」，然後就開始買植物回家養，但是沒過多久就全死光了。我買了很多，結果只剩下三株。就連剩下來的也像僵屍一樣勉強撐著。

諮商師：妳沒有問過購買植物的店家嗎？

諮商者：為了把植物養好，我還買了新花盆移過去種，結果全死了。我夢想在家裡種番茄來吃或是種羅勒打成青醬，所以才開始養植物，結果卻變成這樣。番茄也是孤伶伶地勉強站著，沒有開花或結果。我不禁想「是我太不會種植物了嗎？」，也會懷疑自己一直殺死植物，這樣繼續種下去沒關係嗎？ 諮商師：大部分的植物，都是因為過多的愛意而死掉的。

諮商者：我妹妹也說：「姐，都是因為妳每天盯著才會那樣啦。」有一天，我水都澆完了才去找資料來看，得知原來不可以從上方澆水，馬上大叫一聲驚覺不對勁，結果植物就死掉了。紅葉萵苣也是只有變高，長著長著就死了。

諮商師：紅葉萵苣如果種在戶外，花梗會往上長得很高，也有可能長到人的高度。妳種在陽台的話，因為日照不足的關係，它只會徒長。 諮商者：我很喜歡植物，但是真的不知道該如何親近植物。我甚至還覺得植物跟人類一樣怕生！我以為是自己跟植物合不來，好像不適合種植物，因為常常看到植物死掉……我夢想老了以後當個住在鄉下鋤草的老奶奶，不用像農夫那麼厲害，就只是種我想吃的量。有可能辦到嗎？

諮商師：妳不是說今年初才開始種植物嗎？才剛開始不久，妳可以的。

大家都說蘭花是最難養的植物。也有許多人雖然養了很久，但是自從第一次收到別人送的蘭花以後，就沒見過它開花的樣子。我的指導教授李南淑的研究室放了幾盆蘭花。李教授不愧是韓國的蘭花栽培專家，研究室裡的蘭花每年都會開花。其他教授偶爾會拜託我教授照料葉子沒剩幾片、奄奄一息的蘭花，就連那樣的蘭花放在李教授的研究室裡，也會很快就復活過來。

但是我看李教授養蘭花的樣子，好像就只是放著不管。教授要授課、寫論文，又要指導學生，天天忙得不可開交，難道跟蘭花之間的關係就像沒什麼交流，只是共用一個房間的陌生人？ 李教授有時候會突然大喊「唉呀！」，好像這才想起要給蘭花澆很多水，接著會像是洗澡一般，把蘭花盆泡在大盆子裡，或是打開水龍頭不斷澆水。教授出差超過一週的時候，我們實驗室的人也是放著蘭花不管，直到它缺水缺到乾巴巴，才會大聲驚呼，然後替它澆水：「唉呀、對不起，我忘了！」就像這樣養著，但蘭花依舊每年盛開。

不過，養蘭花的人可不能因為看到這篇文章就用那種方式養花。身為蘭花專家的李教授非常清楚各個蘭花是在哪裡生長的品種、喜歡怎樣的環境，所以會配合蘭花的生長方式去栽種。教授並不是不愛蘭花，而是配合各種蘭花的特質付出愛意。

小時候我在路上散步，第一次看到一種美麗又芬芳的紅花，深深為之著迷。紅車軸草屬於外來種，是在韓國扎根的歸化植物，它好像是隨著河流蔓生的吧。我被這種花迷住了，於是折斷花莖插在花瓶裡，本來以為它會跟其他植物一樣很快就凋謝枯萎，結果紅車軸草不愧是生存能力頑強的歸化植物，那小小的莖冒出了新的根。

我覺得紅車軸草很討喜，所以種在母親的花盆一角，結果它像爆米花一樣快速長出葉子擴散開來。看見紅車軸草長得這麼好，我很開心，於是更加認真地澆水，期待總有一天會看見盛開的紅花。但是我種的紅車軸草只有茂盛的葉子，從不曾開過花給我看。

我在解釋植物的營養生長與生殖生長的時候，會以我種紅車軸草的經驗當作例子。營養生長是植物的根、莖、葉等營養器官生長的現象，生殖生長則是指花、果實、種子等生殖器官發育生長的現象。長在戶外的紅車軸草同時進行營養生長和生殖生長的話，會開花留下種子，但是陽台對紅車軸草來說是適合營養生長的場所，不像待在外頭的世界那樣艱難，沒必要努力繁衍子孫。

我很愛紅車軸草，當初迷上它的紅花和香氣而帶回家，後來又因為它在花瓶裡長出根部很了不起，而更愛它了。綠葉在花盆中可怕地蔓延，卻一次也沒有開過花，但我還是繼續愛著紅車軸草。

如果沒人澆水的話，它有可能一下子就會死掉，所以我像僕人般不斷澆水，一邊想像初遇時那朵芬芳美麗的花，一邊期待它開花。 我無法放下種在母親花盆裡的這個雜草，最後是沒看過紅車軸草開花的母親認定它是雜草而拔除，我的愛才就此結束。現在想來，最初讓我看見的美麗花朵也不是為我綻放的。因為錯誤的愛意表達方式而失去紅車軸草之後，我將這段經驗寫成了一首詩。那是一首關於愛和執著的詩。當時我還小，所以不是男女之間的愛情詩，但是仔細想想，兩者好像又很類似。

養不活植物的諮商者是用錯誤的方式經歷了單戀，李教授是給予理解與尊重的愛，而我則是經歷了被牽著走的愛。諮商者以自我為中心的過度愛意殺死了植物。我雖然配合紅車軸草，讓它能夠好好長大，但是如果想看到它開花，也是減少愛意就可以了吧。為了在變化莫測的自然環境中生存，植物會留下子孫。如果我當時疏忽一點的話，感受到生命威脅的紅車軸草應該會趕緊開花，試著留下子孫。

圖為《鄰居的植物諮商室》書封。先覺出版社提供 如果你現在種的植物長得不好，建議你試著減少愛意，應該就會看見殷殷期盼的美麗花朵吧？試想，我們活在世上遇到的許多事情不也一樣嗎？常常因為愛而侵蝕自己，以愛之名對深愛的人造成傷害。如果試著減少一點愛意，我們的人生、人際關係之中，說不定也會開出心中所期待的花。

（本文出自《鄰居的植物諮商室》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。）