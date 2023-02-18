無法上鎖更關不上的槍櫃...警察還沒出勤 觸電就一身傷痛

無法上鎖，更關不上的槍櫃……

我從沒想過當警察會當到要穿制服做鐵工，修理槍櫃。

「我不是勞工領袖；我不希望你追隨我或其他任何人。我不會帶你進入應許之地，因為如果我帶你進去，別人就會帶你出去。你必須用你的頭腦和雙手，讓自己擺脫現在的狀況。」──尤金·德布斯，美國工會運動者

警察的槍櫃設計是可以上鎖的，並且還要連接警示燈與警報器，只要一被打開，值班台就會知道。然而，我接手裝備業務時，派出所的槍櫃連櫃門都關不緊。

那個鎖根本沒有意義，也因為槍櫃過於老舊，櫃門柄與插銷一天到晚脫落，開個櫃子，可能就會被它打到。因為線路配置不良而且破損，只要摸到櫃門就會觸電，讓同事還沒出勤，就一身傷痛。

每半個月，我就得找一次鐵工。然而，鐵工師傅也說這個櫃子沒救了，只能換新的，可是換新的，又得花錢，我們就只能一直把那讓人崩潰的門把旋緊。

鐵工師傅來過好幾次。雖然他不會跟我算錢，但也不好意思一直請人家做免錢工，我只好自己嘗試，用些簡單的工具，讓那個櫃子還能用──我從沒想過當警察會當到要穿制服做鐵工。

槍櫃早已超過公物使用年限

圖為2003年，國道公路警察局購入智慧型指紋槍櫃系統。此為示意圖，與文中提及槍櫃無關。聯合報記者何豪毅／攝影

同事一直抱怨槍櫃不好用，督導官也一直把它列為缺失，各種指責投向我。然而，我沒辦法徹底解決這個問題，因為把問題反映上去，並不會得到任何回應。

想想也是，如果連修理的錢都沒有，怎麼可能會有錢換新櫃子？雖然那個櫃子早就已經超過公物使用年限，但我們也只能繼續用。

有一天輪休，我依然在派出所，扶著槍櫃門，我試著把門柄旋緊，沒想到線路又漏電了。我痛得丟下手上的扳手，扳手卻狠砸在自己腳上，鬆手之後的插銷，也直接打在我頭頂。

我整個人癱坐在地上，感覺渾身無力。並不是因為觸電或是疼痛，而是一種萬念俱灰、打從心底升起的空虛與失落。我想起踏進警校時，學校長官說的：「好好做，國家不會虧待你。」然而，所謂的「國家不會虧待你」也就是這樣子，我們到底能期待什麼？

請再繼續使用五年

在我嘗試對媒體投書後，最常收到的指責就是：「你為什麼不透過內部管道反映？」但體制內改革這種事，我也不是沒做過。

如果寫呈報單就能改革成功，那麼早該在我寫呈報單要換那一個槍櫃時，就該馬上換好了，而不是等我寫到第五份呈報單，才退回並註記：「請繼續使用五年。」

這麼多年，我寫過多少建議，或者當面向長官提出意見，得到的回覆不外乎是：「這位同仁的意見很有道理，不過很難辦。」「你管那麼多做什麼？上面是這樣要求的嗎？」「法律重要，還是命令重要？」聽到這些答覆的次數，比我被那個槍櫃電到的次數還多。但我很感謝得到這些回覆，因為更多是沒有得到回應的。

警政改革困難重重

某天在準備收勤的空檔，幾個不同單位的員警閒話家常，聊起最近長官一些異想天開的「創新作為」，與不切實際的「勤務指導」。聊到這裡，大家的表情都充滿無盡的憤慨與無奈。

「這就要靠惀宇學長啦，他會為我們發聲的。」學弟把我推到話題上。沒想到，它所的老學長卻感嘆：「沒用的。長官看到，也只會裝死，不會改變。懷念以前的陳國恩署長，那時候有很多改革……」

學長的嘆息，我也頗能理解。這幾年來，參與各種議題，從內部走到外部、從議員拜訪到委員、從組長協商到次長，我已經習慣不抱希望的開始，毫無進展的結束。就算方案得到一時的肯定，多半也不會有下文。

警政改革的阻礙很多，多數基層員警也悲觀以待，這時就會期待有一位英明的長官突然出現，體恤基層員警，推動一系列的改革，這樣我們所有的不公、不義、不平就會消失。我們將會得到應有的工作尊嚴，不會淹沒於各種勤務、業務、績效中。

曾經，我也是這樣期待的。

盼望一個超人為我們改變一切？

然而，那真的是「我們要的改變」嗎？這些改革，終歸而言，並不是「我們的」，而是「署長的」。他改革的手段，也是「因為他是署長」。因人而來的恩惠，也會因為人而消失。換了一個上位者，這些缺乏民意基礎與規範支撐的改革，很容易就會被當作前朝遺毒排除。

一年、三年、五年、十年……他們換了一個又一個的高官，而這些突如其來又毫無道理的政策與規定，依然會留下，繼續束縛我們、控制社會。

一個進步的群體，理想上會由眾人建立一個制度，並不斷追求更好的願景。如果還是只能期待某個人來改變，只是說明我們還是不夠進步。那樣的改變，仍舊只是一個開明專制的體系，建立在一個權威者的意念上。

警察體系長久以來嚴格的階級劃分、家父長式的權威崇拜，以及忠誠義務的投射、恩給式的人事行政，強化基層員警對於體制的依賴，相信權利來自於上級命令。所有的改變都是長官的恩給，基層只能等待長官的憐憫。

許多人懷念陳國恩署長帶來的改變，甚至形成一種個人崇拜，「只有國恩能拯救我們。」我們不滿意現在的狀況，但大家並不想採取行動，只是等待再有一位英明的長官施捨恩惠。

對一個被期許為民主社會維護者的組織來說，這何嘗不是一件悲哀的事？

我開始意識到這些情境是無法改變的，除非「我們」去改變。終究還是要有來自基層員警的集體意識，並建立一個能實質影響決策的機關內民主制度，才能真正保障權益，也符合時代的潮流。

第一次世界大戰戰敗的德國建立威瑪共和，但德國人仍然懷念德意志帝國的美好時代，期望一個領袖帶領德國走出敗戰的陰影。台灣警察不也一樣，依然懷念已不切實際的舊時代，渴望被賦予權力與地位，盼望一個超人為我們改變一切？

「警察尊嚴」是什麼？從何而來？

如今多數警察執法，並不是因為理解法律本身的意涵，而是因為上級命令我們要做、長官覺得重要，所以我們照辦。換言之，就算長官的命令有問題，員警還是不會有疑問。

員警服從的是「命令」，而非「法律」；信仰的並非共和民主法治精神，而是體制的權威；整個系統追求的是數字而非價值，強調的是忠誠義務而非法律權利──正如當時威瑪共和缺乏核心價值，導致系統失靈一樣。

最終德國盼來了希特勒，帶來了毀滅。德國人將永遠背負這個共業，直到歷史的盡頭。

那麼台灣警察會等到什麼呢？我們所盼望的「警察尊嚴」究竟是什麼？我們應當追尋的價值是什麼？如果能從養成教育開始，確立警察任務的核心價值，使警察從強調服從與階級的團體，變成民主憲政的守護者。從信仰權力變成信仰權利，遵守紀律變成遵守法律……是否能找到諸位長官企望的「執法尊嚴」，以及我們所盼望的「警察尊嚴」？

不再期待超人拯救世界，而是創造一個不需要超人拯救的世界。警察不是超人，無法解決社會問題；同樣地，長官也不是，他們無法帶來變革。

圖為《活得像個穿制服的人──我是警察》書封。寶瓶文化提供 台灣警察要真正變革，或許不僅是器物或制度層面，而是得再思考警察應信仰、守護之物。從舊有的框架獲得解放，進而讓警察得以追尋自己的價值。

真正的尊嚴來自於別人的尊重，而不是一個被賜予的模板。而我們所希望的種種權利，將會從中而來。能夠拯救自己的，還是只有自己。

（本文出自《活得像個穿制服的人──我是警察》，寶瓶出版社，未經同意禁止轉載。）