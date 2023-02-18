火神有眼淚但鴿子沒有眼淚...資深員警曝身處深淵之中

深淵之中

有學長突然把槍拔出來，然後又慢慢地放回去。有學長跟民眾講話，講著講著，直接往他臉上打一拳。

早上的交接班時間，大家通常都是兩種表情。一種是撐了一整晚，準備下班，眼睛都快要張不開，像是隨時隨地都會突然昏倒一樣。另一種是精神不繼地來上班。整張臉最明顯的是黑眼圈，眼睛雖然張很大，卻沒在看眼前的東西，瞳孔中沒有一點光彩。眾人渾渾噩噩、漫不經心地整理裝備，兩眼無神地在各種簿冊上簽名，準備繼續過著沒有希望的日常。

「有人看到明哥嗎？」不知是誰冒出這麼一句。我們愣了一下，四處看了看，確實好像少了誰。「他應該知道要上班吧？」「是不是昨晚喝過頭，還在睡？」「X！我值班耶……別搞我啊……」然而，電話打不通，寢室也沒看到人，問明哥家人，也說不知道。

大家開始緊張了。

下一顆炸彈何時爆開？

明哥是工作超過二十年的老學長。雖然不是績效過人，但至少該做的工作都能完成，平常對大家也都很親切。

頂多就是喝了酒之後，嘴巴會一直停不下來，說勤務哪裡不好、待遇哪裡不夠。但大家也都習慣了，知道他拿起酒瓶時，要閃遠一點。

可是明哥抱怨歸抱怨，也一直任勞任怨，沒有過缺勤。但為什麼會突然找不到他，大家都很意外。看著學弟妹一臉驚慌，我雖然也有些驚訝，但心裡倒是很平靜，只是心想著：「又一個啊。」

工作這麼多年，類似的情況，我看過三次。都是這種平常好好的同事，突然間，人不知去向。事發前，沒有什麼徵兆，也沒有遭遇什麼重大變故。昨天還跟你有說有笑，今天就突然不告而別。幸好，連同這一次在內，最後都平安無事。他們都跑到山裡、海邊，說要一個人靜一靜。幾個小時後，就回來上班了。

既然沒發生什麼意外，大家也就當作沒發生什麼事。至於下一個炸彈什麼時候爆開？爆開的會是誰？沒有人可以回答。說不定，自己就是下一個。

鴿子沒有眼淚

沒有碰到什麼大事，也不是遇到什麼難題。就只是，我感覺不是我自己了。每天醒來，我都要花很長的時間回歸現實，再如同機械般，穿上始終如一的制服。最後，對著鏡子，努力調整嘴巴，讓自己還能擺出喜怒哀樂的表情。

我是專業的警察，所以我不能有情緒。就算他們再怎麼刁難，我都要冷靜。就算他們再怎麼憤怒，我都要冷靜。就算他們再怎麼傷心，我都要冷靜。

當他們把各種負面情緒投射給我，我都要承受下來。你能看到火神的眼淚，但鴿子沒有眼淚。

最後，我連自己現在是什麼心情，都不知道了。我也想不起來上次發自內心的大笑，是什麼時候的事了。雖然下班了，但我還是在等待不知道什麼時候會響起的電話。雖然要放假了，但我只會想到兩天後上班，還有什麼待辦事項。雖然正在放假，但我一直想著是不是有沒做的事。

事情永遠都做不完，也永遠都覺得自己有事情沒做完。

與死人沒什麼差別

晚上八點放假時，我人就直接癱在床上，一覺睡到隔天下午三點，像是要把工作五天沒睡到的份都補回來似的。然而，睡得再久，身體還是一樣沉重，也無法止住頭痛。醒來後，我會一直坐在床上，直到入夜再躺下，在床上輾轉難眠。

閉上眼睛，出現的是滿桌滿櫃未處理完的公文；上次處理的死亡案件，腐爛見骨的遺體；被民眾惡意檢舉，長官質詢的場面；被車撞倒的同事，整張臉滿是鮮血；之前遭到攻擊，突然揮到眼前的刀光；聽到兒子噩耗的家屬在眼前哭喊的景象……

好久，沒有作夢了，已經什麼都不想做了。無論吃什麼，都嚐不出味道。無論看什麼故事，都只覺得空虛。無論去什麼地方，都無法真正的放鬆。無論做什麼，都覺得沒有意義。除了還在呼吸，我其實與死人沒什麼差別。

最令人難受的，是孤獨感

如果只是工作上的疲累，並不會讓我如此痛苦。

處理案件，如果能夠解決民眾的問題，我會覺得很踏實。排解糾紛，如果能平安排解，我會很有成就感。壓制衝突現場，就算身上掛彩，我還是會認為自己有所貢獻。真正痛苦的，是你知道自己大多在做無意義的事。

我漸漸發現，長官那些冠冕堂皇的說詞，是多麼的空虛。簽那些巡邏箱，一點意義也沒有。就算我們什麼都不做，社會秩序依然平穩。自己在處理的這些績效，對治安一點幫助也沒有。那些無意義的勤務，只是為了讓長官得到更多嘉獎。

我……到底在這邊做什麼啊？每天上班，重複沒有任何意義的工作，愈來愈覺得自己沒有價值。工作愈久，無力感愈深。我們看似做了很多事，但其實什麼也沒做到。績效數字堆得愈多，把長官送到更高的位置，但我們還是沒有解決那一些問題。

但最令人難受的，是孤獨感。美國警察專欄作家提姆‧迪斯（Tim Dees）寫過一篇〈警察希望大眾瞭解的十五件事〉，最後一件事，就是「你不瞭解警察」：即使你的父母、兄弟姊妹、鄰居是警察，也是，除非你真正做這份工作幾年，否則你永遠不會明白它。

很多人會說支持警察，但很少人想理解警察

沒人瞭解警察，恐怕連警察自己都很難瞭解。即使我的親友都很關心我，試圖瞭解我的工作，但我很難跟他們解釋清楚。他們無法體會我們所面對的一切。他們在螢幕上看到的故事，是我們所處的現實。

漸漸地，我們理解自己在這個社會上是孤獨的。雖然很多人會說支持警察，但很少人想理解警察。他們看到了警察這個群體，可是卻鮮少注意到其中被制服所掩蓋的警員。

會來找我們的，大多都不是什麼好事情。我們眼前的人，多半不會給我們好臉色。我們做的事，永遠不會符合對方的期待。對大眾來說，警察出現都不是什麼好消息。大家避之唯恐不及的地方，就是我們所在之處。我們守護社會，但我們也被社會排除在外。

我告訴自己，一切正常

雖然我知道自己已經不健康了，但是我還是告訴自己，一切正常。因為，大家都是這樣的。

警察一直被教育要能忍受挫折，如果出問題，那麼就是你太脆弱。久而久之，我們習慣無論什麼情緒都要壓抑住。能夠毫無感情的面對所有事，才是一個專業的警察。

但真的有辦法這樣嗎？或者我們已經扭曲了，卻還假裝自己很正常？

有學長突然把槍拔出來，然後又慢慢地放回去。

有學長跟民眾講話，講著講著，直接往他臉上打一拳。

有學長去頂樓升旗一直沒下來。同事去找他，才發現他一直蹲在牆邊，盯著樓下的地面，不發一語。

看到他們，我們告訴自己：「似乎我還不是最糟的，所以我沒有問題。」

因為我們更怕別人覺得我們有問題，警察是不會出問題的。儘管我們知道總有一天一定會發生「什麼」，但我們卻當作不知道。我們墜落在深淵中。

圖為《活得像個穿制服的人──我是警察》書封。寶瓶文化提供 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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（本文出自《活得像個穿制服的人──我是警察》，寶瓶出版社，未經同意禁止轉載。）