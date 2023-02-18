亂倫受害者性幻想更需支持 整理受虐誘因清單了解自己

在各種性親密狀態下，亂倫受害者女性會感到被那些讓她們感到自己受虐待的圖像、氣味或聲音所淹沒，所有的性快感即刻消失。厭惡感和痛苦感經常出現，女性會把伴侶推開，或者回到舊的防禦機制。我發現，整理出一份喚起早期受虐經歷的誘因清單非常有用。

比如：氣味（酒精、汗水、香煙）、場所（臥室、浴室、床）、聲音（呻吟聲、沉重的呼吸聲、言語），也包括一天中的某些時段或某個手勢都會引發恐慌或死亡反射。一旦確定了這些誘因，女性就可以和伴侶討論如何處理這些問題。

例如：可以避免或注意以下條件：不要當著愛人的面抽煙、喝酒；不在臥室，而選擇在客廳親密。為了營造更親密的氣氛，也可以改變親密接觸的時間，不在黑夜裡，而是在白天進行。

凡是能使當事人達到最佳控制狀態的行為，通常都能讓當事人體驗到沒有恐懼的感覺，這包括：主動提出性愛的要求，選擇一個她覺得不受他人擺佈的姿勢，在她感受到威脅時說不。特別是在性生活中，女性常常受到「誰說了A，就得說B」的規矩蠱惑。

也就是說，她們認為如果自己在一開始表示了對性的渴望，就沒有權利中斷性接觸。亂倫受害者的伴侶也常常覺得自己成了受害者，覺得自己被「正常」的性生活體驗欺騙了，並因為經常被當成是加害者而感到痛苦。

他們強烈的情緒通常在同情、憤怒、失望和聽天由命之間切換。在我看來，夫妻之間學會相互交流，共同嘗試與對方達成一種解放的、深刻的性愛是絕對必要的。

受過性創傷的女性需要一個支援她們並能在情感上作出回應的伴侶。她們希望有個男人向她們傳遞這樣的資訊：她們是有價值的，而且不僅僅以性愛來衡量雙方關係的品質，她們要找的是溫柔，而溫柔並不僅是性行為的前戲。這些女性需要一個在她們說「不」時能尊重她們決定的伴侶，他不會藉由提出婚姻責任來強制行使自己作為丈夫的性權利。

亂倫受害者在被問及她們希望從伴侶那裡得到什麼時，一再提到她們需要愛和耐心，以及伴侶承諾不會排斥她們的亂倫經歷。而這些女性也必須不斷努力，讓自己意識到過去和現在、加害者和伴侶之間的區別。把所有的憤怒和內疚都傾瀉在伴侶身上，而真正的加害者卻逍遙法外，這是很危險的。

女人常常忽視丈夫的性需求，忘記了性慾是天然的。對她們來說，所有的對話都圍繞著性愛，但同樣屬於伴侶關係的，那些連繫情感、美好的事物，卻被排除在外。

伴侶也需要鼓勵自己堅持下去，並確信自己是受人喜愛的，不必永遠接受沒有性生活的想法。他需要感受到女性努力想要改變這種狀態、盡力形成對性的新態度。他也希望自己的感情和需求能夠被接受和認真對待。

另一方面，對他來說重要的是，清楚地知道哪些是他不能越過的邊界。他需要明確無誤地知道妻子或女友的需求，這樣他才不會一直活在自己做什麼都不對的感覺中。伴侶們常常有這樣的感覺：受害者女性們對他們的期望太高了。

圖為《靈魂謀殺》書封。心靈工坊提供 他們應該有耐心，在他們自己都感到軟弱、無助和被拒絕的時候，還要能夠傾聽、安慰和表達支持。我想鼓勵伴侶們也尋求治療的意義，特別是當伴侶的性拒絕與自己有關，而自己又無法因應自己的反應的時候。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自《靈魂謀殺》，心靈工坊出版社提供，未經同意禁止轉載。）