亂倫受害者需要收復性愛失地 5方法自信捍衛性權利

收復性愛的失地

被性虐待的人失去了很多生活所需的事物，因此在治療中，需要重新發現已經失去的事物，在重新獲得的同時也吸收它們。在這裡，我首先想到的是身體這個受害、受壓迫和被剝削權利的地方。

弗拉基米爾．伊爾金（Vladimir Iljine） 下面的這段話，準確地表達了是什麼將亂倫受害者引向了痛苦的中心：「如果我失去了我的身體，我就失去了我自己。如果我找到了我的身體，我就找回了我自己。如果身體動了，我就活了，整個世界就動了。沒有這個身體，我就什麼都不是，而我的身體，……它是我存在的起點，也是我存在的終點。」

這些句子，對亂倫受害者來說是真實的體驗，但反過來說，身體也是她們憎恨自己的源頭，是壓迫和自我孤立的開始。大多數女性都要為自己的身體和性慾抗爭。這種收復失地的工作需要耗費大量的時間和精力。

治療可以伴隨著這個過程在不同的層面進行。首先，女性要檢查自己的身體意象是怎樣的。在放鬆訓練的協助下，我建議她們開始一個富有想像力的身體之旅，將注意力集中在身體的不同部位：最強和最弱的部分、最敏感和最脆弱的區域；她們最想改變的部分和她們根本不想改變的部分，她們引以為傲的部位和其它她們拒絕接受的部位，因為這些部位讓她們感到羞恥……在深度放鬆中，女性試圖以奇幻之旅的形式重新發現自己的身體及其內在空間。

最後，當她們體驗到身體的完整性，甚至最矛盾的成分都能被整合時，我就在大紙上畫出身體的輪廓，並請她們將放鬆練習中與身體有關的一切體驗，用不同的顏色寫在這個身體輪廓上。由此產生的意象提供了非常多可以展開工作的起點。

不熟悉放鬆方法或呼吸技巧的治療師們應該鼓勵他們的個案在個人治療之外參加治療小組，在這些小組中會傳授這些技巧。這麼一來，身體上的障礙和緊張就可以得到釋放。在波士頓有為亂倫倖存者提供的治療性有氧運動小組，藉由運動和舞蹈來釋放憤怒和緊張。

在與身體有關的治療方法中，我只考慮那些適合亂倫倖存者的技術，這些技術相對比較溫和，不是很痛，因為高度對抗性的生物能量方法往往會被體驗為再次創傷。由於受虐的女性往往對自己的身體需求完全沒有意識，吃得不好、睡得不夠，所有能幫助受害者更有意識地體驗自己身體的步驟，對治療都是很重要的。

亂倫受害者感到自己被玷污的身體裡沒人住

對我來說，治療始終意味著對身體的呵護，不是現代身體文化意義上地將身體市場化，以功能和業績為目的，而是把身體作為我們自我的一種表達方式來關懷。我們的身體是我們身分認同的一部分。亂倫受害者感到自己被玷污的身體裡沒有人居住。因此，我們可以理解，她們努力尋找自己身體是要給自己找一個家。

學會接受和愛護背叛我的身體，往往是一條非常漫長的道路。在鏡子前的練習可以有助我是在不危險的情況下熟悉自己、給予自己肯定的資訊。我必須一次又一次地下決心傾聽我的身體和身體發出的信號。這是我唯一能學會阻止分離／分裂，阻止自己離開身體的方法。

一位個案在處理情緒特別激動的話題時，會明顯地變得麻木、失去對身體的感覺；這時我會請她做一個深呼吸，確認她內心深處發生了什麼、在什麼時候開始了這種麻木的感覺。談論那些讓她突然感覺受到威脅的事情，能夠重新建立與自我的聯繫，從而讓她感覺到自己並沒有完全被這個機制擺佈。同時，她需要一種決定和有意志的行為，來保持活在此時此刻的狀態。

必須在伴侶關係中 找到一種全新的性愛

最常見的是，當女性發現自己處於與性愛有關的情境當中，除了讓自己變得麻木之外，無法用別的方式來劃清界線時，她們就會描述這種僵硬的感覺和某種程度上從身體中抽離的感覺。由於整個性行為領域和暴力很緊密地聯繫在一起，女性必須在伴侶關係中找到一種全新的性愛。在這種伴侶關係中，她們體驗到自己是在積極行動，而不再是被動地受苦。核心問題不再是讓自己成為一個物件，而是要感受到自己是一個行動者。

亂倫受害者在治療過程中也需要得到有關自己的性權利的訊息和鼓勵。關於亂倫和性行為的文獻列舉了一些清單，以說明女性自信地捍衛自己的性權利。例如：

1. 我有權說「可以」或說「不可以」。

2. 我有體驗性愛愉悅的權利。

3. 我有權利在性生活中設定自己的界線。

4. 我有權與我的伴侶談論亂倫問題。

5. 我有權在性行為中採取主動。

圖為《靈魂謀殺》書封。心靈工坊提供 只有當女性學會了表達自己的慾望，學會了在自己的慾望和別人的慾望之間劃清界線，才有機會從自我忽視中走出來，才有可能擺脫傳統女性身分認同模式。

不僅是亂倫的受害者要為自己的需求和身體的權利而鬥爭，關於婚內強暴的討論也非常明確地指出，女性必須付出特別的努力來保護自己的身體不被利用。由於身體在童年時受到性虐待的創傷，受性剝削的女性更難以建立積極的身體意象。

（本文出自《靈魂謀殺》，心靈工坊出版社提供，未經同意禁止轉載。）