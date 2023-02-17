工作15年後會議中暴哭崩潰 「規劃」女咖啡店內不知自己在流淚

眼淚的重量

一個不存在黑暗面的人是沒有出口的，傷痛與眼淚也可以是良藥。

她說：「記得是我出社會工作的第十五年，將要滿四十歲的時候。那是個星期一，我如往常般提早到了公司，快步走進會議室，坐在長桌右側數來的第四個位置，打開筆記型電腦，凝神閱讀要上台報告的內容。

這樣的日子重複了無數次，如運動選手進行訓練，將同樣的動作反覆操練到精熟，修練至完美無瑕，例行性的工作狀態早已寫進血液之中，熟悉得即使毫不思考都能本能地做出反應，但那天卻完全不同。

「我先是覺得好冷，寒意從腳底爬升，最後蔓延到背脊。我的太陽穴開始發疼，眼皮不停地抽動，精神渙散，無法專心。我想著是不是冷氣開得太強？但想想又不對，已經十一月底，分明是冬天，難道是暖氣開得不夠？

會議上，長官們提出各項檢討，滔滔不絕地講了數十分鐘，我試圖集中精神，但情緒干擾的狀況過於嚴重。我開始耳鳴，體內有股氣流胡亂竄動，渾身發寒顫抖，大腦不斷發出哀鳴，轟轟作響，聲音如一顆顆猛擊的石頭，幾乎將我擊垮，因為發自於體內，根本無處可躲。

我感覺自己的身體攻擊著自己，殘忍的，每一下都毫不留情地重擊我的細胞與靈魂。

當輪到我報告時，起身的瞬間，我知道自己快要暈倒了，雙腿發軟，使不上力氣，驀地，眼前一片空白⋯⋯

「醒來時，我躺在醫院的病床上。助理在一旁看著我，我問：『現在幾點了？不對，我的報告⋯⋯』我看見她的眼神裡充滿無助且惶恐，怯弱地對我說：『妳還好嗎？』我納悶地問她：『怎麼了？』她遲疑了許久後說：『妳剛剛在會議室裡面大哭。』

「她告訴我，會議進行到一半時，我突然大吼『我受不了了！我受不了了！』，接著將電腦掃到地面，整個人癱軟在地，暴哭失聲，如瘋子般吼叫，旁人拚命想拉住我，我卻死勁掙扎，把眾人推倒，最後拔聲尖叫，隨即暈了過去。

我對這樣的自己一點印象都沒有。

想不起上次哭是什麼時候

「我被判定有嚴重的憂鬱症，主管傳了訊息要我休假一陣子，口氣嚴肅地命令我必須去看醫生。醫生問我：『妳平常是不太愛哭的人嗎？』我問他：『什麼叫不太愛哭？頻率多常才叫愛哭？』醫生並沒有覺得我在挑戰他，反而笑了：『妳想哭的時候會讓自己哭出來嗎？』

過去的我應該會立刻反擊回去，這是我長年所受的訓練，面對質疑與問題，必須俐落地回應，不能有一絲猶豫，否則對方會察覺我的弱點，但那一刻我卻沉默了，我想不起上一次哭是什麼時候，我連是否曾覺得想哭都忘了。

「我告訴醫師：從有記憶以來，我受到的教育就是『努力』。父親是個嚴格的人，他採取軍事化管理的教育方針，自小我就被教導要謹慎地『規畫』自己的人生，對任何事情都得全神貫注、全力以赴，絕對不允許任何差池。

我的人生如同一個縝密的計畫表，每一分秒都被仔細地畫分成小格，每一格皆詳盡地填上待完成的事務：幾點幾分就寢與起床，什麼時間吃飯，何時讀書與運動，幾歲前完成哪些目標，體態得維持什麼模樣，成績要考到多少分，必須考取哪個學校，進入哪間公司，到達到哪個層級的位子，獲得多少收入與成就。

甚至連婚姻與生育都是一種計畫，而每一步我都做得確實且完整，不曾讓我父親失望——除了婚姻與生育，我曾經結過婚，也試著想要孩子，但我發現在婚姻裡，我無法縝密地『規畫』丈夫的人生，我無法按照時程安排自己生出一個孩子，我甚至無法評斷與預估孩子將變成什麼模樣，為了更好的人生『規畫』，我不得不將這兩個項目從生命中刪除。

「我的人生不被允許有絲毫的不完美，不完美是不正確的。

醫師問：妳安排什麼時間讓自己哭？

「醫師聽完後微笑不語。我們靜默地對望了數秒後，他問：『那妳安排什麼時間讓自己哭？』我猛然覺得自己被羞辱了，憤而離去。

「離開醫院的傍晚，因為不能到公司上班，也沒有任何事務等待我去完成，我只能漫無目的、焦躁不安地在街上亂晃。那是個平常日，看著街上人們悠閒地四處走動，我無法想像世界上竟然有人能如此過活，他們為何可以放任自己無所事事，不事生產？他們難道不會感到不安嗎？站在街頭看人來人往，想著自己與他們的差異，會議室裡讓我渾身發寒的感覺再度泛起，我趕忙躲進咖啡店裡。

平日午後的咖啡店並非空置，甚至高朋滿座，我納悶地想：這些人難道不用工作？我被安排坐在靠窗的個人座位，打開筆記型電腦，試圖從工作文件中找回一點安靜的感受，但嘈吵的對話聲令我感到煩躁。腦海裡不斷地想著：為什麼他們可以這樣活著？這樣的人生還有秩序可言嗎？他們對時間如此不尊重，不規畫生活，不安排行程，這樣不怕毀掉自己嗎？但他們為何看起來如此快樂？這樣不完美的人生居然可以獲得快樂？難道是我的問題？

醫師的那段話不斷在我腦海響起：『那妳安排什麼時間讓自己哭？』寒意再度襲來，體內四竄的亂流攪得我五臟六腑發痛，幾乎窒息，眼前開始模糊了。我聽到送來咖啡的服務生問我：『小姐，妳還好嗎？』我回望她，感覺自己想說些什麼，雙脣與舌頭卻像被下藥麻痺似的，使出全力才能輕微地搖動頭部，對方則說：『可是妳在哭⋯⋯』她話還沒說完，我已奪門而出。

「那段日子我被困在家裡靜養。因為時間完全閒置，計畫表呈現空白，每日醒來對我而言都是地獄。我試著找各種事情填滿時間，看書、運動、做飯，甚至學朋友追劇，但愈是刻意填滿空白，愈是感到虛脫，整個人如同跌入流沙裡，愈是掙扎，愈是陷入。

我不敢出門，因為每次從可以映照出面容的物體上看到的自己，我都是流著眼淚的模樣。

圖為《只說給你聽》書封。皇冠出版社提供 雙眼像是故障了的水閥，淚水不斷地從體內噴洩而出，我無可自制地流淚，但卻不知道自己是否悲傷，只覺得身體不斷地有什麼流失著，枯竭著，而且疼痛不堪。

然而，即便如此，眼淚仍然無法完全排遣體內亂竄的氣流，我時刻都覺得體內有什麼要湧出來，狂暴的，滾燙的，但卻苦無方法讓它們離開我的身體，如亂箭鑽心，創劇痛深。

（本文出自《只說給你聽》，皇冠出版社，未經同意禁止轉載。）