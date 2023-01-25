男性脆弱諱莫如深 開口說是破除偏見起手式
「男生談心事是需要更多歷程的」，城男舊事心驛站主任涂耀丰說，大剌剌、理性、沉默等是男性常用的保護色，而「開口說」就是打破刻板印象的起手式。
「堅強、勇敢」等社會觀感中對男性的期許與形象，其實也是一種枷鎖。為了不把脆弱攤在陽光下，男性會表現得大剌剌，或是用理性及沉默來偽裝，讓自身情緒與心理健康不易被看見。
常參與「城男」活動的賴爸爸說，他周遭的男性也是有心事都不講，除非剛好有聚會，或是藉著酒意才會順便吐露一點，「可能我們男生就比較沒有主動排解情緒的習慣，說出心事就有種認輸、失敗的感覺」。
涂耀丰說，來「城男」的男性，最常給的回饋不只是「終於有地方可以講心裡話」，更重要的是「有人願意聽、也聽得懂」，這凸顯男性在生活周遭很少有這樣的表達機會及對象，也會預設聽眾不會有好的反饋。
涂耀丰舉例，曾有男性跟女性好友們聚會時鼓起勇氣，吐露婚姻及育兒煩惱，結果回應清一色「男人就是要多承擔一點」「當爸爸了要堅強跟振作」等，最後只好默默在旁邊喝酒掉淚。
在城男舊事心驛站，大家都是男性，很常有相似的生命困境、刻板印象等，經驗可以同感與共鳴。涂耀丰說，與其說這些男士們是來尋求理性策略，很多時候更像是找戰友、知道自己不孤單。
賴爸爸在「城男」的生養焦慮支持團體上分享經驗，幫助覺得自己「為父不能」的男性，其中也有人才剛經歷離婚等辛酸過程，因種種顧慮無法跟家人朋友坦然，在「城男」才漸漸越聊越多，「Men's Talk是需要的，不是自己悶著不求救」。
而要讓男性建立情感出口的第一步，要先鼓勵他們「開口說」，涂耀丰說，性別框架是由互動建構形成，那自然也可以慢慢透過互動調整，而將無關性別框架、而是內心的真正聲音講出來，就有機會去衝撞刻板印象、衝撞就有機會帶來改變。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言