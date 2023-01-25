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男性脆弱諱莫如深 開口說是破除偏見起手式

中央社／ 台北25日電

「男生談心事是需要更多歷程的」，城男舊事心驛站主任涂耀丰說，大剌剌、理性、沉默等是男性常用的保護色，而「開口說」就是打破刻板印象的起手式。

「堅強、勇敢」等社會觀感中對男性的期許與形象，其實也是一種枷鎖。為了不把脆弱攤在陽光下，男性會表現得大剌剌，或是用理性及沉默來偽裝，讓自身情緒與心理健康不易被看見。

常參與「城男」活動的賴爸爸說，他周遭的男性也是有心事都不講，除非剛好有聚會，或是藉著酒意才會順便吐露一點，「可能我們男生就比較沒有主動排解情緒的習慣，說出心事就有種認輸、失敗的感覺」。

涂耀丰說，來「城男」的男性，最常給的回饋不只是「終於有地方可以講心裡話」，更重要的是「有人願意聽、也聽得懂」，這凸顯男性在生活周遭很少有這樣的表達機會及對象，也會預設聽眾不會有好的反饋。

涂耀丰舉例，曾有男性跟女性好友們聚會時鼓起勇氣，吐露婚姻及育兒煩惱，結果回應清一色「男人就是要多承擔一點」「當爸爸了要堅強跟振作」等，最後只好默默在旁邊喝酒掉淚。

在城男舊事心驛站，大家都是男性，很常有相似的生命困境、刻板印象等，經驗可以同感與共鳴。涂耀丰說，與其說這些男士們是來尋求理性策略，很多時候更像是找戰友、知道自己不孤單。

賴爸爸在「城男」的生養焦慮支持團體上分享經驗，幫助覺得自己「為父不能」的男性，其中也有人才剛經歷離婚等辛酸過程，因種種顧慮無法跟家人朋友坦然，在「城男」才漸漸越聊越多，「Men's Talk是需要的，不是自己悶著不求救」。

而要讓男性建立情感出口的第一步，要先鼓勵他們「開口說」，涂耀丰說，性別框架是由互動建構形成，那自然也可以慢慢透過互動調整，而將無關性別框架、而是內心的真正聲音講出來，就有機會去衝撞刻板印象、衝撞就有機會帶來改變。

爸爸 聚會

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