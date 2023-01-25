關心成壓力有口難言 春節成男性另類忍耐大考驗

春節假期除了女性常面臨「媳婦及女兒」兩難，男性面對他人對工作、家庭的關心也會感到莫大壓力，大多數人又苦於無法宣洩，讓團圓時節變相成為忍耐度考驗。

「小吳」是一名單身男性，上頭有一個姐姐，一想到姐弟倆回老家過年的場面，他自嘲：「一年一度拷問大會又要開始了，不過只拷問我而已。」雖然兩人經濟跟感情狀況差不多，但家人親戚關心姐姐會比較溫和、也不太追問，對小吳就無顧忌地嘻笑怒罵。

小吳不是特例。北市社會局表示，相較於女性，男性較容易在春節這種親屬齊聚的場合被直接調侃。已婚、育有1子的賴爸爸則說，自己的情況還行，過年時大家的話題多半是檯面上交流，一些比較不好說的事，四兩撥千斤也能笑笑帶過，但是未婚男性就容易被「洗臉」。

賴爸爸坦言，社會觀感中男性要沉穩、內斂、情緒不形於色，要當事人正面反駁或制止對方比較困難，只好讓催婚、催生、催買房等「過年SOP」繼續上演。

由北市社會局委託、全國首創專責服務男性的社福據點「城男舊事心驛站」主任涂耀丰指出，來到「城男」的男性，除了職涯以外，還有跟另一半以及跟家人之間的互動等關係議題。

涂耀丰說，很多人會淡化關係的失落對男性的衝擊，認為「分手或單身有什麼大不了」而男性本身也會受到影響，誤以為自己的情緒通常要帶有力量與攻擊性，而不是手足無措或無能為力，不然就會被認為「沒肩膀」，很多人求偶焦慮的成因，正來自於擔心這樣的自己不被接受。

「性別之前先是人」，涂耀丰認為，從「關心這個人」的角度出發，愛與關心才不會變調成為壓力，也不要下意識用性別的角度去批評及看待對方處境，回歸到人的性格與本質上，才能更好地同理並善待對方。

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