好心人心態反害你無法升遷？凡事以對方優先的婚姻反離婚收場

我一步一步地成功將自己的「好心人」心態調整至合理的範圍內。然而在向我求助的無數案例裡，我不斷看見許多和我過去類似的行為特徵。以下是我在過去幾個月內看到的幾個例子：

•拉思．米勒認為自己應該要獲得升遷加薪，然而在與主管的一對一會談裡，他不但沒有得到這個機會，反而聽到主管親口告知：「你是個好人。但這個職位需要一個會架拐子、能在爭執裡獲勝的人。很可惜，我不認為你有這樣的特質。」

•專案經理麗莎．哈特曼的前夫決定離開她，且理由徹底出乎她意料之外：當她指責對方「我一直在為你著想！什麼事都以你為優先！」時，老公卻回答：「這就是我們婚姻失敗的最大原因：你為了我的人生，完全放棄了你自己的人生！」他因此決定另娶新歡，決心和一名更有自覺的女性共度人生。

•珊卓．蓓塔菈說：「前幾天，我正走在人行道上，一個男人經過時撞了我一下。你知道我脫口說什麼嗎？『真抱歉！』我居然對著失禮的人說『抱歉』？我可是那個被撞的人，但我卻自動把對方的過錯視為自己的，還真是我會做的事。被撞後又說出這句話的我，簡直感到雙倍難受。」

•妮娜．可尼西提到主管如何將她搾得一乾二淨：「每次只要遇到沒人願意做的苦差事，他就自動分配給我，而且還常常在快下班的時候。他總是這樣說：『可尼西，這事只有交給你，我才能放心。』蠢得跟豬一樣的我還每次都回答：『當然，沒問題。交給我你放心。』我的工作與生活平衡計畫當然完全不可能實現。可是如果拒絕的話，會讓他失望，這又是我對自己絕對交代不過去的。」

•佛克．尼泊是一位中階經理人，他會找我諮詢，主因是他的部屬們總能「把他耍得團團轉」。我注意到他在談話時，不斷用痛苦的表情抓著自己的背。當我問他做出這個動作的原因時，他說：「我搭火車過來的路上拉傷了自己的背。多年來，我一直有背痛的問題。我自己的行李箱當然會往椅子底下塞，但當我坐好後，卻看到一個瘦弱的女生提著一只相當大的行李箱，正奮力地想把行李箱抬上行李架，我沒多想就出手幫忙了，結果就是拉傷自己的背。」

現在讓我們好好釐清一下狀況：將各位訓練成在未來的人生裡，只顧自私自利、不顧他人安危的自我主義者，並不是我寫這本書的目的。雖然社會整體風氣正逐漸轉向冷酷無情，但這絕不是我們應該讓自己變得冰冷無感的理由─正好相反，我們的社會需要更多溫暖與關懷。

儘管社會上有許多孤芳自賞的傲慢者，卻不代表我們也要成為一個傲慢無禮的人─正好相反，我們的社會需要更多互助。即使越來越多人利用強硬的手段獲得成功，卻不代表我們也應該讓自己的能力變成攻擊別人的武器─正好相反，我們的社會需要更多合作、少一點惡性競爭。

正因如此，身為一個善良的人，你千萬不能把自己的利益拱手讓給那些自私自利又蠻橫驕傲的人！如果你再這樣繼續當個濫好人，不僅對不起你自己，更對不起整個社會。因為你的每一小步退讓，都會讓自大傲慢者更向前跨進一步；每一個你忍住不發的意見，都會讓另一個根本狗屁不通的藉口得逞；每一次你謙虛地往舞臺後方退，都會讓另一個愛搶功勞的人得到更多的鎂光燈。

這種搶功勞、占便宜的思想已經成了社會主流。美國密西根大學甚至曾對此展開研究，研究結果指出，和三十年前相比，現在的學生對身旁其他人的關心少了四○％左右。研究者們將此歸因於社群網絡、電視實境秀，以及每日的學習競爭，長期下來導致人與人的關係惡化，也造成群體間的冷漠。

圖為《人善被犬欺：如何得到尊重、畫下界線，贏得你應有的成功》書封。究竟出版社提供 千萬不要退縮逃避！勇敢反擊吧！你所贏回來的每一尺、每一寸，都不只是為了你一個人所謀求的福利，而是為了整體社會和群體關係。因為你將代表所有善良的人們贏得該有的存在感與權力，而不是毫無抵抗地讓渡給自私自利的人。

（本文出自《人善被犬欺：如何得到尊重、畫下界線，贏得你應有的成功》，究竟出版社，未經同意禁止轉載。）