我差點因失血過多而死的那天 都是太過善良犯的錯

我差點因失血過多而死的那天

約莫十五年前，我曾因為太過善良，害自己差點失血過多致死。我總共犯下三項錯誤，讓死亡順藤摸瓜地找上了我。

第一項錯誤發生在上午。當時我正在休假，所以並不想查看工作上的電子郵件；但說時遲那時快，一個簡短的信件標題立刻抓住了我的注意力：「超級需要你的意見！」那是我的客戶安娜．艾格寫來的，她突然接到一個意外的工作機會，非常需要在短時間內做出決定。她急切地提出請求，希望能「迅速」和我約個電話會議。

我很清楚艾格女士有多看重我的意見。我不能，也不該留她獨自面對這樣的難題─不過是短短一個小時的電話諮詢，反正我在休假，時間綽綽有餘。「好的」，我跟她約定的諮詢時間是下午四點。

第二項錯誤則發生在會議開始前的一個半小時：洗碗時，我一時手滑，打破了一只蛋糕盤，在手上劃出一道很大的傷口。我還沒來得及感覺到痛楚，鮮血已將整個洗碗槽的水染成鮮紅色。我立刻將手從盛滿水的水槽裡抽出來、快步衝向醫藥箱。右手食指上，被碎片劃破的傷口深可見骨，鮮血就像小型噴泉般從切口汩汩流出。

OK繃根本貼不上去，鮮血立刻就讓它失去作用；紗布也無濟於事，就算裹在傷口上，不到一秒的時間，整塊紗布隨即染成了深紅色。衛生紙當然也是同樣的結果。

「你得去看醫生！」我在心裡對自己大吼。但心中卻有另一個聲音回答：「你怎麼能去看醫生？你不能讓艾格女士一個人頂著淒風苦雨，獨自面對難題。晚一點再來處理這個傷口！」

這便是我在那天犯的第三項錯誤，而命運諷刺地向我指出了這一點。標準時間下午四點─我的手指用白色布餐巾一層又一層地包了起來；當然，這些餐巾也不例外地早就染成一片暗紅色─我居然乾坐在那裡，枯等艾格女士的來電。三十分鐘過了，下午四點半，艾格女士傳了一封電子郵件，說她的小女兒胃不舒服、一直想吐，問我能不能把會議延到明天？突然間，艾格女士似乎不那麼急需我的幫忙了。

醫院裡，外科醫師看著我的傷口，不可置信地搖著頭：「三個小時前？你為什麼拖到現在才來？你知道你整個人看起來已經很蒼白、完全沒有血色了嗎？你知道你很可能因為失血過多、在家休克而死嗎？」醫生一邊說著，一邊縫合我的傷口。為了以防萬一，縫合結束後，我仍必須待在醫院裡觀察幾個小時，等醫生確認無礙後才能離開。就這樣一直折騰到三更半夜，我才終於回到家。

艾格女士至今仍對我當天發生的意外毫不知情。當時的我一點都不想讓她感到愧疚，畢竟又不是她害我的手指流血。但我不得不承認，我內心確實感到懊惱，氣她臨時取消我們的會議，還用一個簡短且毫無商量餘地的藉口。

在這件事之後，我統整出幾項自己在善良好人身上觀察到的原則：

一、只要在我有能力幫忙，我就會幫忙：我總是在當下覺得自己有義務和責任幫助身邊的人。如同艾格女士的來電，我自作主張地認為那是一通「急難救助電話」，自以為是其他人的飛天小女警，不論在多艱困的情勢下，我都得起飛救人。

二、其他人都有優先權：我認為自己的需求較不重要，並主動將順位往後延，讓別人的需求能更早一步獲得滿足。我因此中斷了自己的假期、冒著失去生命的風險，還拖延了手部割傷的治療。

三、我的崇高犧牲應該受到眾人的尊敬：當我發現艾格女士並未和我一樣重視這個會議時，我相當失望。她不但沒有讚美我的犧牲奉獻，甚至片面取消會議，我當時驚訝到差點從椅子上跌下來。但事實上，她只是比我更理性地處理了自己的需求而已。

圖為《人善被犬欺：如何得到尊重、畫下界線，贏得你應有的成功》書封。究竟出版社提供 四、我不允許自己過度張揚已做出的犧牲，好像自己有多偉大似的：說實話說，我在與艾格女士的下一次會議中，並沒有很誠實地對待自己，因為我對那天的手傷意外隻字未提。我既不想為了這點小恩小惠造成別人的困擾，也不想讓她良心不安，更不想給自己戴上什麼善良好心的高帽子。

（本文出自《人善被犬欺：如何得到尊重、畫下界線，贏得你應有的成功》，究竟出版社，未經同意禁止轉載。）