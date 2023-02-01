善良親切能獲得大家喜愛？你的善良好意有時反而壞了規矩

許多善良的人都不約而同地承認自己有高度的包容力，其中大多數更同時具有勤勉認真的傾向。「包容」這個詞的涵義裡，也包括了「忍受」。上述提到的社工人員就是如此，他們不僅承受自己生命的包袱，也承擔許多他人的苦難。

•你是否也一肩扛起身邊其他人的問題？

•你會隨時替身邊的人著想、會在別人需要時伸出援手，甚至在別人遇到緊急危難、徬徨無助時收留他們嗎？

•你是否善於忍受其他人的抱怨和訴苦，否則會感到內疚？

高度包容力能讓你避免冒犯別人、和別人起口角或得罪身邊的人。這些都是高度包容力的優點，也並沒有什麼不好，但它同時會帶來缺點，讓你難以貫徹自己的意志和捍衛自己的利益。一味想在所有人面前展現親切、博得眾人好感，很可能會讓你陷入自我背叛的泥沼中。

你可能會想大聲吶喊：「可是我的善良親切能讓我獲得大家的喜愛啊！」真是如此嗎？我們再回頭看看一開始「假如」的一天：

•就算你好聲好氣地原諒了鄰居夜間的噪音騷擾，但他有表示感激嗎？還是他從你的反應得到一個結論，就是他有權利再次恣意享受他小小的夜間電音派對，反正這是可以被包容的。因為你沒有及時畫清界線，當他發現這件事之後，自然更肆無忌憚地得寸進尺。

•就算你總是無條件地敞開心胸，傾聽同事的抱怨和東家長西家短，但你在公司裡的職權有因此擴張、變得更重要嗎？更有可能的是，這位同事理所當然地把你的包容視為一個訊號，代表你對她的故事相當感興趣，而且每天都想知道後續發展呢。

•就算你將上司從會議室裡的尷尬解救出來，但他會因此更喜歡你嗎？更有可能的是，上司覺得自己在你面前尊嚴盡失，於是在工作上更加隨意使喚你。等到下次進行年度員工績效會談時，他早就把你在會議室裡的小恩小惠忘得一乾二淨了。

對此，華盛頓州立大學在一項研究中進行了更深入的探討，了解善良者在群體中受喜愛的程度有多高，結果恐怕會讓你大吃一驚：善良的人受喜愛的程度只能算得上後段班。換句話說，要是你試圖藉由「當個善良好人」獲得大家的喜愛，恐怕只會讓自己成為邊緣人而已。背後的原因是什麼呢？研究結果給了我們一個清楚的解釋：

一、和善良的好人比起來，其他人難免覺得自己稍微遜色了點

要是會議中沒人願意寫會議紀錄，你卻舉手自願擔任，那麼其他相較之下沒那麼善良的人，在道德感上自然會覺得矮你一截。就像是班上永遠考不及格的學生，偏偏被分配坐在積極努力向上的資優生隔壁一樣，只會讓這個不及格的學生看起來更顯愚蠢。

讀到這裡，你可能會理性地抗議：「這可是在會議上幫了大家一個忙耶！」但話說回來，其他人可不會那麼理性地看待你的行為。

這樣鮮明的對比，只會讓其他人覺得自己站在你的陰影之下，被迫跟著你一起表現而已。更糟糕的還在後頭，下次開會的時候，主管甚至會期待你自願繼續寫會議紀錄，因為你上次已經做過了嘛！

二、其他人認為你的善良好意 反而壞了規矩

這樣假設好了，在超市的結帳隊伍裡，有人在一旁默默觀察你如何讓那名年輕男子插隊結帳。這個人或許會這樣想：「真是個大好人！」但更多情況下，他的想法會是：「好個慷大家之慨的人！如果插隊可以被容忍的話，那我們這些人在後面排什麼隊啊？搞不好下次這傢伙就會插我的隊，而且還振振有詞地說其他人都讓他插隊呢！」

對其他人而言，你顯然違背了社會上的不成文規定：插隊的人必須受到懲罰。你的禮讓行為無疑和打開大門歡迎小偷一樣，不顧其他鄰居的安全，讓竊賊登堂入室，完全無視自己和眾人的財產安全。

三、其他人並不相信好人的動機單純

與其簡單地相信你的善良好意純粹出於一片真心，多數不那麼善良的人們反而會這樣想：你的行為背後究竟藏著什麼目的？你想藉此達成什麼目標嗎？你究竟垂涎哪些利益？

這些比較不那麼阿諛奉承的同事們，會如此解釋你的善良行為：

你絕不是為了讓會議順利進行，才自願舉手接過記錄會議的任務，或只是單純為了幫別人一個忙而已。不，絕對不是，你就是想諂媚老闆而已，你就是想跟老闆打好關係，你就是想讓同事們看起來都跟懶鬼一樣。如果不是這樣，那你一定有更卑鄙、更令人厭惡的計畫；搞不好你一開始就想趁大家不注意時，偷偷把你自己的意見當成「多數人的意見」混進會議紀錄裡。

就像畫家只會用手上僅有的顏色來作畫，多數人也只會透過自己的價值判斷系統，找出足以解釋別人行為的原因，心理學上稱這種情形為「投射」。比較沒那麼善良的人們，會把你的動機貶低到較不好心的程度，這是因為他們未曾有同樣的念頭和想法，不相信有人會單純出自善意來做任何事情。

圖為《人善被犬欺：如何得到尊重、畫下界線，贏得你應有的成功》書封。究竟出版社提供 你那出自善心的種種行徑，只會讓你掉入一個就算跳進黃河也洗不清的陷阱裡，也就是大家所常說的「模稜兩可」。你這種違背常理的行為，讓大家有了多重解釋的空間，你的個性形象於是成了一面投影布幕，所有人都能自行猜想你有怎樣的人格缺陷，然後投射上去，好解釋你的行為。

（本文出自《人善被犬欺：如何得到尊重、畫下界線，贏得你應有的成功》，究竟出版社，未經同意禁止轉載。）